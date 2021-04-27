شاهد قرعة كأس العرب 2021 للمنتخبات في قطر .. الدوحة جمعت العرب

استضافت العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، قرعة كأس العرب في نسختها الأولى، والتي ستقام خلال الفترة من 1 حتى 18 من ديسمبر المقبل.

قرعة كأس العرب في نسخته الاولى

وأقيمت مراسم قرعة كأس العرب في دار الأوبرا في الحي الثقافي “كتارا” بحضور محدود-كما ذكرت وسائل إعلام- تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبتواجد عدد من رؤساء الاتحادات وممثلين عن الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وأعلنت قرعة كأس العرب والتي جاءت على النحو التالي..

المجموعة الأولى في قرعة كأس العرب : قطر – العراق – الصومال أو عُمان – الكويت أو البحرين

🚨 عاجل | قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021

دور المجموعات: المجموعة الأولى

قطر 🇶🇦

العراق 🇮🇶

الفائز من مباراة عمان 🇴🇲 – الصومال 🇸🇴

الفائز من مباراة البحرين 🇧🇭 – الكويت 🇰🇼 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 27, 2021

المجموعة الثانية في قرعة كأس العرب: تونس – الامارات – سوريا – موريتانيا أو اليمن

🚨 عاجل | قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021

دور المجموعات: المجموعة الثانية

تونس 🇹🇳

الإمارات 🇦🇪

سورية 🇸🇾

الفائز من مباراة موريتانيا 🇲🇷 – اليمن 🇾🇪 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 27, 2021

المجموعة الثالثة في قرعة كأس العرب: المغرب – السعودية – الاردن أو ج السودان – فلسطين او جزر القمر

🚨 عاجل | قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021

دور المجموعات: المجموعة الثالثة

المغرب 🇲🇦

السعودية 🇸🇦

الفائز من مباراة الأردن 🇯🇴 – جنوب السودان 🇸🇸

الفائز من مباراة فلسطين 🇵🇸 – جزر القمر 🇰🇲 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 27, 2021

المجموعة الرابعة في قرعة كأس العرب: الجزائر – مصر – لبنان أو جيبوتي – ليبيا أو السودان

🚨 عاجل | قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021

دور المجموعات: المجموعة الرابعة

الجزائر 🇩🇿

مصر 🇪🇬

الفائز من مباراة لبنان 🇱🇧 – جيبوتي 🇩🇯

الفائز من مباراة ليبيا 🇱🇾 – السودان 🇸🇩 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 27, 2021

قرعة كأس العرب التي ستجري نهاية العام الحالي في #قطر

م١: قطر – العراق – الصومال أو عُمان – الكويت أو البحرين

م٢: تونس – الامارات – سوريا – موريتانيا أو اليمن

م٣: المغرب – السعودية – الاردن أو ج السودان – فلسطين او جزر القمر

م٤: الجزائر – مصر – لبنان أو جيبوتي – ليبيا أو السودان — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 27, 2021

كما ستقابل عُمان الصومال ولبنان تلعب مع جيبوتي في الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب ٢٠٢١ في قطر

فيما ستقابل الكويت البحرين في الدور التمهيدي لكأس العرب في احدى اصعب المباريات في هذا الدور.

مباريات الدور التمهيدي في كأس العرب ٢٠٢١ بعد القرعة

عُمان – الصومال

لبنان – جيبوتي

الاردن – جنوب السودان

البحرين – الكويت

موريتانيا – اليمن

فلسطين – جزر القُمر

ليبيا – السودان

مباريات الدور التمهيدي في كأس العرب ٢٠٢١ بعد القرعة

عُمان – الصومال

لبنان – جيبوتي

الاردن – جنوب السودان

البحرين – الكويت

موريتانيا – اليمن

فلسطين – جزر القُمر

ليبيا – السودان — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 27, 2021

6 ملاعب ستستضيف مباريات كأس العرب

وستجرى مباريات البطولة على ستة من الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال قطر 2022.

وتعد كأس العرب فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق قبيل منافسات النسخة الأولى من العرس العالمي في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وسيشارك في البطولة كل من قطر، البلد المستضيف، إلى جانب الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، والسعودية، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

نظام القرعة

ستتجنب أفضل 10 منتخبات حسب التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خوض الأدوار التمهيدية، للتأهل مباشرة لدور المجموعات.

وتضم الفئة الأولى، المنتخبات العربية العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، وهي تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، وقطر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا، وعمان.

أما بقية المنتخبات (13)، ستخوض الدور التمهيدي، من أجل تأهل 6 لدور المجموعات الذي يتكون من 16 منتخبا، وسيتم توزيعها على 4 مجموعات.

ووزعت اللجنة المنظمة، المنتخبات المشاركة على 4 مستويات بحسب تصنيفها، يضم الأول منتخب البلد المضيف “قطر”، إلى جانب تونس، الجزائر، والمغرب.

كل ما يجب أن تعرفه عن كأس العرب FIFA قبل قرعة اليوم! المزيد من التفاصيل 👇🏻https://t.co/D0x0zwVRj3#FIFArabCup pic.twitter.com/ZHPzHp9vBy — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 27, 2021

وجاء في المستوى الثاني مصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، على أن يضم المستوى الثالث سوريا مع المتأهل من لقاء عمان والصومال، جيبوتي ولبنان، الأردن وجنوب السودان، والمستوى الرابع والأخير يضم المتأهل من لقاءات البحرين مع الكويت، موريتانيا واليمن، فلسطين وجزر القمر، ليبيا والسودان.

وتشهد القرعة تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة، على 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وبواقع فريق من كل مستوى، على أن تقام التصفيات أواخر نوفمبر في الدوحة، قبل أن ينطلق دور المجموعات بداية ديسمبر من العام الجاري.

الحرمي: 23 منتخبا عربيا لكرة القدم تحت سقف واحد

وتعليقاً منه على البطولة، قال الكاتب القطري البارز جابر الحرمي في تغريدة بحسابه الرسمي في موقع تويتر: لأول مرة في تاريخ البطولات العربية يجتمع 23 منتخبا عربيا لكرة القدم تحت سقف واحد.

وقال إنّ دولة قطر جمعت العرب في بطولة كأس العرب 2021 التي ستقام في ديسمبر المقبل، قبل عام من استضافة بطولة كأس العالم2022 .

وذكر الكاتب القطري ان المباريات ستقام على 6 من ملاعب كأس العالم 2022، وقال: مرحبا بالجميع في دوحة الجميع .

لأول مرة في تاريخ البطولات العربية يجتمع 23 منتخبا عربيا لكرة القدم تحت سقف واحد..#قطر جمعت العرب في بطولة #كأس_العرب_2021 التي ستقام في ديسمبر المقبل، قبل عام من استضافة بطولة #كأس_العالم_2022 ..

المباريات ستقام على 6 من ملاعب #كأس_العالم_2022 ..

مرحبا بالجميع في دوحة الجميع .. pic.twitter.com/JOtnNBQ58Y — جابر الحرمي (@jaberalharmi) April 27, 2021

ومن المعروف ان دولة قطر ستستضيف بطولة كأس العام 2022، ومن المقرر أن تبدأ البطولة في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

وفي 22 مايو 2019 رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2022 إلى 48 منتخبًا، وقرر الإبقاء على مشاركة 32 ممثلًا فقط من القارات المختلفة.

نسخة لا مثيل لها عبر التاريخ

وستكون بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 نسخة لا مثيل لها عبر التاريخ.

حيث ستكون مرافقها وفعالياتها مترابطة بشكل يضمن المحافظة على البيئة، وستكون تجربة كل مشجع خلالها مرسومة وفق ما يحب.

وستكون المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كرة القدم الأضخم في العالم على أرض عربية، كما ستكون بطولة كأس العالم لكرة القدم الأولى من حيث تقارب المسافات بين الاستادات، الأمر الذي سيجعل من السهل على المشجعين حضور مباراتين في يوم واحد.

راحة الجماهير

ولن تستغرق الرحلة بين أي من استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر أكثر من ساعة واحدة.

وهذا يعني أن باستطاعة الجماهير تشجيع منتخبهم المفضل في استاد الجنوب، جنوبي الدوحة، في مباراة تقام خلال فترة ما بعد الظهيرة، ثم يلتحقون بعد ذلك بأجواء الإثارة في مباراة أخرى تقام في استاد البيت – مدينة الخور، شمالي قطر، في مساء نفس اليوم.

وسيتنقل المشجعون لحضور المباريات من خلال المترو، والسيارات، والقطارات، والدراجات النارية، بالإضافة إلى التاكسي المائي، وذلك باستخدام أنظمة مواصلات متقدمة ستساعد على جعل بطولة 2022 النسخة الأكثر صداقة للبيئة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

ستبعد جميع خيارات السكن والإقامة الاقتصادية منها والفخمة مسافات قصيرة عن منشآت البطولة الأمر الذي يعد عاملا ا آخر في تسهيل تجربة المشجعين.

ستمنح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 عشاق كرة القدم كامل الراحة وحرية الاختيار، ليشكل كل منهم تجربته الخاصة في هذه البطولة الاستثنائية بكل المقاييس.

الاستادات

كما ستساهم الاستادات والمنشآت الرياضية الأخرى ومشاريع البنية التحتية التي تشرف اللجنة العليا على تنفيذها بالتعاون مع شركائها، في استضافة بطولة متقاربة ومترابطة، ترتكز على مفهوم الاستدامة وسهولة الوصول بشكل شامل.

بعد انتهاء البطولة، ستتحول الاستادات والمناطق المحيطة بها إلى مراكز نابضة بالحياة المجتمعية، مشكلة بذلك أحد أهم أعمدة الإرث الذي نعمل على بنائه لتستفيد منه الأجيال القادمة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك