موقف مُحرج يضطر بوسي شلبي لخلع الباروكة على الهواء!

تعرضت الإعلامية المصرية بوسي شلبي إلى موقف مُحرج أثناء استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” بسبب شعرها.

بوسي شلبي والباروكة “التريند”!

وأثناء الحلقة التي عرضت على قناة القاهرة والناس، سخر شيخ الحارة من بوسي شلبي قائلاً: ” إنت ناشرة الباروكة في ودنك بمشبك، شيليها”.

فما كان من بوسي شلبي إلا أن خلعتها أمام الجميع وقالت ساخرة: “ده شعري وأنتوا طمعانين فيها ليه، أنا مش بخاف ومش هلبسها.. الباروكة دي ترند ظهرت في نتفليكس مع أبلة فاهيتا”.

وأشارت بوسي إلى أنها تضطر إلى ارتداء الباروكة لكي تكون جاهزة لتقديم المهرجانات بشكل سريع، بدلًا من التحضير لأوقات طويلة.

ونوهت بوسي إلى أنها لا تحضر المهرجانات بمقابل مادي، وأكدت أنها حين ذهبت لتغطية مهرجان في الكويت لم تحصل على أي مبالغ مالية.

وقالت: “إخوتي الرجال هم من ينفقون علي، وعلى الفنانين ترك الساحة الإعلامية للإعلاميين”.

بوسي شلبي تبكي على الهواء

وعبرت بوسي عن افتقادها للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، وأكدت أن علاقة قوية كانت تجمعهما.

ولم تتمالك بوسي نفسها وبكت حين وجهت رسالة إلى رجاء قائلة: “وحشتيني وافتقدك أوي وواحشني سؤالك عني، كانت تعوضني عن أمي وأختي”.

كما أجهشت بوسي بالبكاء حين سألتها إيناس الدغيدي عن زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقالت:” “روحي راحت من بعد ما أنت روحت وأمنية حياتي أشوفك.. ومن ساعة ما مات وأنا تعبانة ومش سعيدة وأمنية حياتي أموت وأجيلك وحشتني”.

ووجهت حينها بوسي سؤالا إلى إيناس الدغيدي، قائلة “جوزي طلب إيدك زمان؟”، فردت الدغيدي: “نجلاء فتحي كانت عايزة تجوزه ليا وندمت أني متجوزتوش”.

بوسي شلبي: المقابر مكاني المفضل

وقالت بوسي إنها تحب زيارة المقابر، لأن كل من تحبهم حاليا أصبحوا في القبور، مضيفة: “أنا برتاح في زيارة القبور، وعيلتي كلها في القبور، أمي وأختي، وأبويا وجوزي وحبيبي وعقلي وقلبي”.

ووصفت اليوم الذي تقضيه في المقابر بـ”أسعد يوم في حياتها”، وأضافت: “لما بقعد هناك لو الجو حرارته نار، بحس بهواء على وجهي كأنهم بيبوسوني، وبكلمهم وبقعد معاهم، وباخد لهم أكل والحاجات اللي بيحبوها”.

بوسي شلبي وعمليات التجميل

وأكدت بوسى أنها لم تخضع حتى الآن لأي عملية تجميل كبرى لأنها تخاف من البنج، وقالت: “أمنية حياتي أن أرفع دول، عايزة أرفع خط ذقني، وأنتظر فتح غرف عمليات بدون بنج لإجرائها”.

وكشفت بوسي أن سبب خوفها من البنج هو أزمة الفنانة الراحلة سعاد نصر، والتي توفيت بجرعة بنج زائدة أثناء إجرائها عملية شفط دهون.

و قالت بوسي: “بخاف من البنج جدًا لأنى حضرت مأساه سعاد نصر وكنت معها فى المستشفى وكانت بتعمل عملية تخسيس وحصلها مشكلة بسبب البنج، شوفت الموضوع، وده عملي مخاوف إنى مش عايزة بنج”.

وتابعت بوسي: “عملت كل شيء لا يحتاج إلى استخدام البنج، يعني لسة عاملة بوتكس، وكل حاجة بعملها على الهواء باخد الفيتامين على الهواء، والتخسيس على الهواء.. كل الناس شايفين حياتي، بابي مفتوح وحياتي كلها على السوشيال ميديا”.

هل تدخل بوسي شلبي مجال التمثيل؟

وأشارت بوسي شلبي إلى أنها ليست موهوبة في التمثيل، ولم تحاول الدخول إلى هذا المجال من قبل، وأضافت: “أنا مش موهوبة، وكنت بقولهم شغلوني مذيعة، رغم إني طول عمري بعشق الفن، وكان نفسي ربنا يديني صوت حلو وأغني وأسعد الناس، أو موهبة التمثيل زي يسرا كدة مثلا وأسعد الناس”.

وأكدت أن يسرا هي الفنانة رقم واحد في الوطن العربي، وأن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ليست مثل يسرا في النجاح.

وترى بوسي أن التمثيل موهبة سيخلد أصحابها في التاريخ.

بوسي شلبي: بوظت فرح ابن أختي بسبب حلم

وروت بوسي قصة إفشالها زواج ابن شقيقتها بسبب حلم رأته، وقالت: “تسببت في فشل فرح ابن أختي عشان كنت رافضة العروسة تماما”.

وتابعت: “أنا شوفت في المنام أن عروسته مش تكون طيبة معاه واتكلمت معاه عن أنه مش هينجح معاها بس أصر يتجوزها وأختي جاتلي في المنام قالتلي أنقذي أبني.. قولتله الفرح ده مش هيكمل على جثتي”.

وأشارت بوسي إلى أنه أصر، وفي النهاية أصيب بأزمة قلبية بسببها.

قصة بوسي شلبي والأعمال السحرية

وحول اتهام البعض لها بأنها تعمل أعمالاً سحرية، قالت بوسي: ” هذا ليس حقيقيا، والحقيقة أن بعض الناس عملوا لي أعمال كثيرة، ولذلك أقرأ سورة البقرة يوميا، وهذا ما يحميني”، لافتة أنها تحب قراءة الفنجان، وكل من يقرأ لها الفنجان يقول لها: “إنتي معمولك عمل”.

وكشفت بوسي شلبي أن هناك الكثير من الفنانات يفضلون قراءة الفنجان، وقالت: “الفنانين كلهم بيروحوا يقروا الفنجان عند أم إبراهيم في إسكندرية”.

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