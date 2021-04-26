مي العيدان تهاجم صدام حسين في قبره برسالة شديدة اللهجة .. وتنفجر في وجه ابنته رغد

شنت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، هجوما عنيفا على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وابنته رغد، بسبب تغريدة للأخيرة علقت فيها على حريق مستشفى ابن الخطيب وانتقدت فيه الحكومة العراقية وحملت مسؤولية الضحايا.

وكانت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل علقت أمس، الأحد، على كارثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد، والتي راح ضحيتها 82 شخصاً على الأقل وعدد كبير من الإصابات منتقدة الحكومة العراقية ومحملة إياها المسؤولية.

مي العيدان تسخر من رغد صدام حسين وتهاجم والدها

هذا وسخرت مي العيدان، من مطالبة رغد بفتح تحقيق عاجل بشأن الحادثة المأساوية التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب.

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وأعادت مي العيدان عبر حسابها الرسمي بـ”انستغرام” نشر تدوينة رغد صدام التي طالبت فيها بالتحقيق.

وعلقت مي العيدان بقولها: ”والله العظيم ما عرفتك وإنتي حنونة، قال إيه زهقت الأرواح، انزين وبابي صدام حسين ما زهق الأرواح ما قتل مليون عراقي بالحرب الإيرانية العراقية“.

وتابعت الإعلامية الكويتية مي العيدان معددة ما وصفته بجرائم صدام حسين:”ما أزهق الأرواح في حلبجة بالكيماوي، ما قتلهم بالمعتقلات ولا بدجيل، ولا عمو عدي طيح العراقيين يخرب بيتكم قتلتوا العراقيين على مدار 35 عامًا والله اللي مات من العراقيين من 2003 إلى الآن أقل بكثير من اللي انذبح على أيديكم“.

واختتمت مي العيدان تدوينتها بالقول: ”ومع ذلك إحنا ما نبرر القتل ولا الموت، طبعا نعزي الشعب بالشرفاء اللي ماتوا بس دور الملاك اللي لعبته من أسوأ أدوارك“.

رغد صدام حسين تهاجم حكام العراق

وكانت رغد قد نشرت عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ رسالة هاجمت فيها حكام العراق قائلة: ”جاري التحقيق!! زهقت أرواح الكثيرين!! إلى متى يبقى (حكام العراق) على التل ..أعزي أهالي الضحايا، إنا لله وإنا إليه راجعون“.”

وكان ناشطون عراقيون، تداولوا مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، للحظة انفجار أسطوانة اوكسجين في مستشفى “ابن الخطيب” بالعراق الأمر الذي أدى لمقتل 82 شخصاً على الأقل، فيما قالت مصادر إعلامية إن هذا العدد أولى فقط بينما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

وقالت رغد صدام حسين في حسابها على تويتر وفق ما رصدت (وطن) معلقة على الحادث المأساوي ومهاجمة حكام العراق:”جاري التحقيق، زهقت أرواح الكثيرين إلى متى يبقى حكام العراق على التل.”

جاري التحقيق !! زهقت ارواح الكثيرين!! إلى متى يبقى ( حكام العراق ) على التل..أعزي اهالي الضحايا ،، إنا لله و إنا إليه راجعون..#مستشفى_الخطيب — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 25, 2021

وتابعت رغد صدام حسين معزية أهالي الضحايا:”أعزي اهالي الضحايا إنا لله وإنا إليه راجعون.”

حريق مستشفى ابن الخطيب

ويشار إلى أنه في وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فسارعت فرق الدفاع المدني لإخلاء المرضى واخماد النار.

وأسفر الحريق عن مقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر طبي من المستشفى لوسائل إعلام، أن حصيلة القتلى وصلت إلى 82 قتيلا ًإثر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى، إثر انفجار اسطوانات الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش.

ولفت المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المستشفى لنقل الضحايا المصابين بالحروق، والجثث إلى مستشفيات بغداد.

ومنها تم نقل 45 جثة إلى مستشفى الزعفرانية.

هذا وطالب محافظ بغداد، محمد جابر، وزارة الصحة بـ “تشكيل لجنة تحقيق من أجل تقديم الذين لم يقوموا بعملهم أمام العدالة”.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في بيان إن الحادث “جريمة بحق المرضى الذين أنهكهم فيروس كوفيد -19 والذين وضعوا حياتهم في أيدي وزارة الصحة ومؤسساتها وبدلاً من تقي العلاج، ماتوا جراء ألسنة النيران”.

ودعت المفوضية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إقالة وزير الصحة حسن التميمي و”تقديمه إلى العدالة”.

لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي

هذا وكشفت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، الإثنين، السبب الرئيسي وراء حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد والذي أودى بحياة 82 شخصاً في فاجعة مؤلمة شهدتها العراق.

وقال رئيس اللجنة، قتيبة الجبوري، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن سبب الحريق هو استخدام سخانات كهربائية لطهي الطعام.

وأدى الحريق المرعب في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى فيروس كورونا، إلى مقتل 82 شخصاً و110 مصابين، وفق وزارة الداخلية.

وزاد الجبوري في فضح ما رآه داخل المستشفى.. قائلاً :” إن لجنته أجرت جولة ميدانية للوقوف على أسباب الحريق، ووجدت أن مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك ويضم أكثر من 200 مريض”.

وأضاف: “أما الردهة التي حصل فيها الحادث فتضم 32 مريضا، مع وجود كمية هائلة من الأكسجين”.

سخان كهربائي إلى جانب أسطوانات الغاز

وأردف: “أحد المواطنين (لم يحدده) استخدم السخان الكهربائي أو الزيت مع وجود أسطوانات الأكسجين، وهذا التفاعل أدى إلى انفجار كبير”.

وتابع: “كان هناك إهمال كبير تمثل في وجود عدد كبير من المرافقين للمرضى، وهذا ما لا تتحمله منظومة الحماية الموجودة بالمستشفى”.

والمصيبة الكبرى حسب تقرير اللجنة البرلمانية الذي عرضته خلال جلسة طارئة بالبرلمان أن المستشفى لا يحتوي على منظومة إطفاء حرائق مركزية.

كما قال الجبوري إن إدارة المستشفى لم تسيطر على أعداد المرافقين المتواجدين مع المرضى، حيث يتواجد من 3 إلى 4 مرافقين مع كل مريض”.

وأفاد بأنه “تبين قيام بعض المرافقين باستخدام سخانات كهربائية وطهي الطعام داخل ردهات المستشفى”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين.

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وعلى إثر الحادثة قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إيقاف وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ العاصمة بغداد محمد جبر، عن العمل، على خلفية الحريق، وتشكيل لجنة تحقيق بالحادث.

وقالت مصادر طبية إن الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب نجم عن انفجار سببه “عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين”.

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