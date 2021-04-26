مي العيدان تهدد شمس الكويتية وبسمة وهبة: “انتظروني يوم الخميس الساعه 9”!

توعدت مي العيدان الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مواطنتها الفنانة شمس الكويتية، والإعلامية المصرية بسمة وهبة بسبب ذكر اسمها في برنامج “العرافة”على شاشة قناة “المحور”.

مي العيدان: انتظروني يوم الخميس

وأعادت مي العيدان نشر مقطع فيديو مجتزأ من لقاء شمس في البرنامج.

وعلقت: “شوف من عّم يحكي، وانا اقول من سنه ماجبتي اسمي قلت معقولة نستني، عموما حجية راح يوصلك ردي عليك وعلى الحجة بسمة وهبة يوم الخميس في برنامجي كشف حساب الساعه ٩ مساءا على سكوب”.

شوف من عّم يحكي 😂😂🤣 وانا اقول من سنه ماجبتي اسمي قلت معقوله نستني😂

عموما حجيه راح يوصلك ردي عليج و على الحجه بسمه وهبه يوم الخميس في برنامجي كشف حساب الساعه ٩ مساءا على سكوب😂 pic.twitter.com/ve2FSfNDvF — مي العيدان (@mayal3eidan) April 25, 2021

وكانت شمس تتحدث بالمقطع عن مي العيدان قائلة: “أنا أشعر بالأسف عليها، وأنا أول مرة أرد عليها معاكِ، أنا ما لا أرد عليها، لها سنين تنكشني، ولا عمري رديت لأني أعرفها شخصياً”.

شمس تشعر بالحزن والأسف على مي العيدان!

وتابعت شمس حديثها عن مي العيدان: “مشكلتي ما عندي تجاه أي أحد أي شيء نفسي، لهذا السبب أنا صريحة”.

وأشارت شمس إلى أن مي العيدان تجاوزت مرحلة الانتقادات إلى الإساءات، مضيفة: “أشعر بالحزن عليها، فلا أحد مؤهل في الكون كله أن يسيء لأحد، انتقد وقول رأيك يُقدر، أما الإساءة مرفوضة”.

“ماذا ستقولين لله؟”

وحين طلبت بسمة وهبة من شمس أن توجه كلمة لمي العيدان، قالت: “فكري بينك وبين نفسك خمس دقائق، مع أنك تعرفينني جيداً، حين تواجهين الله ماذا ستقولين له؟”.

وبدأت أزمة مي العيدان وشمس الكويتية بسبب أغنية “سور الكويت”، التي غنتها الأخيرة مع الفنان السعودي محمد عبده.

وانتهت الصداقة التي جمعتهما وكذلك علاقة العمل، حيث كانت مي العيدان مديرة أعمال شمس لفترة طويلة.

مي العيدان تتمنى الموت لشمس الكويتية

وسبق أن تمنت مي العيدان الموت لشمس، بعدما نشرت الأخيرة صورة عبر حسابها على “انستغرام” ترويجا لأغنيتها التي تحمل اسم “خط احمر”.

وظهرت شمس في الصورة وهي تحمل مسدسا وتصوبه على نفسها، معلقة: “قريبا اغنية خط احمر من كلمات المبدع مراد ترك والحان الملحن الرائع النجم قصي عيسى وتوزيع اخوي وصديقي محمود الغياث”.

وأعادت حينها مي العيدان نشر الصورة وعلقت: “كان زين والله”، في إشارة منها إلى أنها تتمنى حقاً أن تطلق شمس الرصاص على نفسها.

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كما ردت مي العيدان على أحد المتابعين حول عملها كمديرة أعمال لشمس وقالت: “يا أخي انا ما اشتغل عند احد كنّا صديقات للأسف والله فكني امي الله يرحمها ماكانت راضية بعلاقتي فيها”.

شمس الكويتية وتجربة الموت

هذا وقد أثارت شمس الكويتية جدلاً واسعاً بتصريحاتها مع بسمة وهبة، حيث اعترفت أنها أرادت تجربة فكرة الموت حيث قامت بدفن نفسها، لمعرفة ما اذا كان الإنسان يشعر بالخوف في تلك اللحظات التي يكون فيها لوحده .

وأضافت: “ظللت تحت رمال البحر لمدة 20 دقیقة، وكان وجھي في البدایة في الظاهر، ولكن قررت دفن وجھي.. وشعرت بأمان وسلامة وشعرت أن كل الدنیا خدع وكذب.. وحسیت إني سأكون بین یدي الله ورحمته أوسع من اخطائي”.

واجابة على سؤال اكبر ذنب خطر على بالها وهي مدفونة قال شمس الكويتية: من الممكن ان يكون اهمال امي؛ بسبب السفر لان امها ليس لديها الا هي.

شمس: لا يوجد رجل يستحق أن أرتبط به

وقالت شمس الكويتية: “ولا رجل في الوطن العربي یستحق أن أرتبط به”.

وأضافت الفنانة الكويتية: “اللي هیتجوزني مش محتاج مثني ولا ثلاث ولا رباع.. أنا عندي شیزوفرینیا”.

واشارت شمس الكويتية إلى أن ”أي رجل دخل في حياتها وارتبطت به شكّ فيها وغار عليها وحاول تملكها“.

وأكدت الفنانة أنه ”من المستحيل أن ترتبط بشخص متزوج مهما حدث، على الرغم من تقدم العديد من الأشخاص المتزوجين لها ورفضتهم بشدة“.

وقالت: ”اتقدملي مئات الأشخاص المرتبطين مش عشرات وكنت أهينهم“.

أما عن تصريحها السابق بأنها لن تتزوج من داخل الوطن العربي، وإنما على القانون الأمريكي، أكدت أنه ”كلام عقلاني لأن المرأة في وجهة نظرها لم تُعطَ حقها بالعالم العربي“.

الخيانة

ونفت الفنانة شمس الكويتية تعرضها للخيانة من قبل أي شخص ارتبطت به.

وقالت خلال اللقاء، إن ”جميع أزواجها كانوا مخلصين، كما أنها ليس لديها أصدقاء كثيرون؛ لأنها لا تحب المجاملات ومشغولة بدراستها، وأن أصدقاءها على الرغم من قلتهم طيبون“.

حذاء الذهب

وفي شأن آخر، قالت شمس الكويتية إن ”حذاءها الذي أثار ضجة كبيرة ليس مصنوعًا من الذهب، وإنما من ماركة شهيرة.

وزعمت انها لم تقصد بنشره إثارة الجدل أو التباهي بارتدائها حذاء من الذهب“، فعلقت أنها ”لا تمتلك عقدة النقص هذه“.

ونفت شمس الكويتية تسببها في أزمة لنقيب الموسيقيين عندما جلست إلى جواره وهي ترتدي فستانًا جريئًا؛ لأنها حرة فيما ترتدي وتأكل أو تقول ولا تقتنع بمقولة ”البس ما يعجب الناس“.

“شيرين جاهلة وأهانت النساء”

وعن وصفها الفنانة المصرية شيرين بالجاهلة، قالت شمس: “لا أختلف مع صوت شيرين، ولكن أختلف على تصريحاتها التي صنفت الناس وهذه الطريقة عيب… فهي إهانة للجنس البشري”، مؤكدة بأنها لا تقبل وصف عانس في العام 2021.

كما رفضت شمس وصفها بـ زميلة الفنانة المصرية أو لأي أحد في الوسط الفني، مشيرة إلى أنها بعيدة عن الوسط بالعموم، وأنها ربة منزل، مبينة أنها متخصصة في التغذية العلاجية، إلى جانب شغفها بالغناء.

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