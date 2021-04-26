مدير مكتب الجزيرة في العراق ينهار على الهواء ويسقط مغشياً عليه!

تعرض مدير مكتب الجزيرة في العراق وليد إبراهيم، لوعكة صحية على الهواء مباشرة أثناء حديثه عن حريق مستشفى ابن الخطيب .

مدير مكتب الجزيرة في العراق يسقط مغشياً عليه

ولم يستطع مدير مكتب الجزيرة من إكمال تقريره، وسقط مغشياً عليه أثناء حديثه عن حريق مستشفى ابن الخطيب.

وكان إبراهيم يتحدث مباشرة على الهواء عن الحريق الذي أودى بحياة العشرات في المستشفى الذي يعالج مرضى كورونا.

وسريعاً تدارك مدير مكتب الجزيرة في العراق الموقف بعد انهيار وليد إبراهيم قائلاً :” إن وليد لم ينم منذ حريق المستشفى ”

وعلق ياسر أبو هلالة مدير قناة الجزيرة السابق على حادثة وليد إبراهيم قائلاً :” العزيز أبو مروة وصل الليل بالنهار وهو يروي مأساة مستشفى ابن الخطيب في العراق، فناله نصيب من المأساة في حر العراق وشهر الصيام.

العزيز أبو مروة@waleedaqidi وصل الليل بالنهار يروي مأساة #مستشفى_ابن_الخطيب في العراق، فناله نصيب من المأساة في حر العراق وشهر الصيام . سلامات وربنا يرفع البلاء والوباء عن مدينة السلام pic.twitter.com/pCl53zYw4w — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) April 25, 2021

كما طمأن الإعلامي جمال ريان، المتابعين عن حالة مدير مكتب الجزيرة في العراق وليد إبراهيم في تغريدة اطلعت “وطن” عليها قائلاً :” الحمد لله الذي قدر ولطف بمدير مكتب الجزيرة في العراق الزميل العزيز وليد إبراهيم، بعد إصابته على الهواء بهبوط بسبب تعرضه لضربة شمس وهو صائم، وبسبب ساعات طويلة من العمل على تغطية حادث الحريق في مستشفى ببغداد”.

الحمد لله الذي قدر ولطف ، بمدير مكتب الجزيرة في العراق الزميل العزيز وليد ابراهيم بعد اصابته على الهواء بهبوط بسبب تعرضه لضربة شمس وهو صائم ، وبسبب ساعات طويلة من العمل على تغطية حادث الحريق في مستشفى ببغداد ..الحمد لله هو بخير الان ، اللهم الطف بالعراق واهله #العراق pic.twitter.com/PWiahyVyAU — جمال ريان (@jamalrayyan) April 25, 2021

حريق مستشفى ابن الخطيب

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين.

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وعلى إثر الحادثة قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إيقاف وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ العاصمة بغداد محمد جبر، عن العمل، على خلفية الحريق، وتشكيل لجنة تحقيق بالحادث.

وقالت مصادر طبية إن الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب نجم عن انفجار سببه “عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين”.

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والعراق البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة يعاني منذ عقود من نقص في الأدوية والأطباء والمستشفيات.

وأطلق الناشطون هاشتاج حمل وسم إقالة وزير الصحة للمطالبة برحيل الوزير الذي وصفوه بـ “المستهتر”، فيما حملوه المسؤولية الكاملة عن الفاجعة المأساوية التي صدمت العراقيين من بشاعة الصور والفيديوهات التي جرى تداولها.

رغد صدام حسين تعلق على الكارثة

وعلقت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، على كارثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد، والتي راح ضحيتها 82 شخصاً على الأقل وعدد كبير من الإصابات.

وكان ناشطون عراقيون، تداولوا مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، للحظة انفجار أسطوانة اوكسجين في مستشفى “ابن الخطيب” بالعراق الأمر الذي أدى لمقتل 82 شخصاً على الأقل، فيما قالت مصادر إعلامية إن هذا العدد أولى فقط بينما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

وقالت رغد صدام حسين في حسابها على تويتر وفق ما رصدت (وطن) معلقة على الحادث المأساوي ومهاجمة حكام العراق:”جاري التحقيق، زهقت أرواح الكثيرين إلى متى يبقى حكام العراق على التل.”

جاري التحقيق !! زهقت ارواح الكثيرين!! إلى متى يبقى ( حكام العراق ) على التل..أعزي اهالي الضحايا ،، إنا لله و إنا إليه راجعون..#مستشفى_الخطيب — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 25, 2021

إسرائيل تعزي العراق!

هذا وقدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، تعازيها إلى العراقيين، في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا في العاصمة بغداد.

ونشرت الخارجية عبر صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” تغريدة جاء فيها: “نعزي العراقيين في مصابهم إثر اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد تسبب في إصابة ووفاة العشرات”.

وأضافت الوزارة في تغريدتها: “الصبر والسلوان لعائلات الضحايا والشفاء العاجل للمرضى”. وذيلت وزارة الخارجية الإسرائيلية التغريدة بصورة للعلم الإسرائيلي وإلى جواره العلم العراقي.

وأسفر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب، إثر انفجار اسطوانات الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش، عن مصرع 82 شخصا.

وعلى إثر الحادث، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوعه مع المعنيين في الوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

واعادت هذه الحادثة الى الاذهان، واقعة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي بالأردن، في 13 مارس/ آذار الماضي، والتي أسفرت عن 7 وفيات، ما أدى إلى استقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وسط غضب شعبي ومطالبات برحيل الحكومة.

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