موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا .. يغيب عنها 2 من “الملكي”

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني بفريق تشيلسي الإنجليزي مساء يوم الثلاثاء في مباراة ذهاب دور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب “ملعب الفريدو دي ستيفانو”.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

وستقام المباراة بين ريال مدريد وتشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “مكة المكرمة” السعودية ودول فلسطين، اليمن، العراق، لبنان، سوريا، والبحرين، والكويت، ودولة قطر.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وتشيلسي عند الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت مصر “القاهرة”. وليبيا. والسودان. بينما عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

قنوات ستنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي

وستبث المواجهة التي تحمل الإثارة والقوة بين ريال مدريد ونظيره المنافس تشيلسي عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث. لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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كما وستنقل مجريات مباراة ريال مدريد وتشيلسي عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. كما باستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مواجهة مباراة ريال مدريد وتشيلسي

وسيعلق على مجريات لقاء ذهاب دوري أبطال أوروبا في مباراة ريال مدريد وتشيلسي المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي العامل في شبكة قنوات “بين سبوت” القطرية.

👔 Zidane: "What we want is to put in a good performance."#UCL pic.twitter.com/rTKG25FtPs — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 26, 2021

تشكيلة الفريقين في مباراة ريال مدريد وتشيلسي

وسيعتمد المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً على تشكيلة أساسية، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى النجم البلجيكي تيبو كورتوا.

وفي خط مركز الدفاع سيلعب كلاً من: الفرنسي فيرلاند ميندي، الفرنسي رافائيل فاران، إلى جانب إشراك اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا. داني كرفخال.

أما في مركز خط الوسط سيكون كلاً من: الألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو، والكرواتي لوكا مودريتش.

💬 @raphaelvarane: "We've got to give everything out on the pitch in order to get a good result." #UCL pic.twitter.com/Dh08zxNjun — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 26, 2021

بينما سيلعب في خط هجوم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو. إلى جانب عودة البلجيكي إيدين هازارد.

فيما سيغيب عن المباراة قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس. ومواطنه لوكاس فاسكيز بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الألماني توماس توخيل على تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه ريال مدريد الإسباني، حيث سيكون في حراس المرمى إدوارد ميندي، أما في خط الدفاع سيكون كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا.

وفي خط الوسط سيكون ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، رايس جيمس، إلى جانب إشراك اللاعبين ماسون ماونت، هودسون أودوي.

بينما سيعتمد المدرب الألماني توخيل في هجوم فريق تشيلسي على الثنائي. تيمو فيرنر. واللاعب المغربي حكيم زياش.

معنويات الفريقين قبيل المواجهة

وقبل مباراة ريال مدريد وتشيلسي استطاع الفريق الملكي من التأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2020-2021، على حساب فريق ليفربول الإنجليزي في مباراة شهدت القوة والإثارة بين الفريقين.

بينما حقق فريق تشيلسي في إقصاء فريق بورتو البرتغالي، إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 73 نقطة بعد تعادله مع منافسه ويسكا. يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 71 نقطة، الذي فشل في تحقيق الفوز ريال بتيس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ريال مدريد وبرشلونة

وجاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث متساويًا في عدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد بعد انتصاره على فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراته الأخيرة.

إشبيلية وفياريال في الدوري

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق برشلونة الإسباني.

N'Golo. 💪 Gerakan cantik dari sang jenderal lini tengah. 😎✨#CFCIndopic.twitter.com/qfGynPwd2Q — Chelsea FC Indonesia (@chelseafc_indo) April 26, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 50 نقطة متساويًا مع فريق ريال بتيس الذي يحتل المركز السادس. يليه فريق فياريال في المركز السابع برصيد 49 نقطة.

كما ويأتي فريق غرناطة في المركز الثامن من الترتيب برصيد 42 نقطة، وفي المركز التاسع جاء فريق سليتا فيغو بفارق نقطتين برصيد 41 نقطة، يليه فريق أوساسونا في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق المان سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، يليه في وصافة الترتيب المان يونايتد برصيد 67 نقطة.

رسمياً // تم اختيار حفيظ الدراجي لمباراة ريال مدريد – تشيلسي 🎤🚨🚨🚨 pic.twitter.com/enV1hc8Ui6 — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) April 23, 2021

أما في المركز الثالث فريق ليستر سيتي برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة فريق تشيلسي برصيد 58 نقطة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

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