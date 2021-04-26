شمس الدين نهرو يثير غضباً واسعاً في الأردن بعد اقامته طقوساً على “طريقة صوفية”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن موجة غضب واسعة وانتقاد للسلطات، عقب انتشار مقطع فيديو يوثق تجمع عدد من أنصار إحدى الطرق الصوفية رفقة شيخهم شمس الدين نهرو، في مشهد كارثي مخالف لتعليمات السلطات وقرارات حظر التجمع.

ومن ضمن متداولي المقطع مراسل الجزيرة في الأردن تامر الصمادي، الذي نشره عبر حسابه بتويتر. وعلق منتقدا وفق ما رصدته (وطن) بما نصه:” أين الحكومة التي أغلقت المساجد والكنائس وقطّعت أرزاق الناس في الأردن عن هذه المهزلة؟”

أين الحكومة التي أغلقت المساجد والكنائس وقطّعت أرزاق الناس في #الأردن عن هذه المهزلة؟! هذا المشهد حدث قبل 6 أيام في مجلس زعيم الطريقة القادرية الكسنزانية الصوفية "شمس الدين نهرو" العراقي المثير للجدل والمقيم في عمّان الغربية، وهو مجلس مليء بالخزعبلات والفيروس ويحدث بشكل اسبوعي!! pic.twitter.com/GpD1IZEREM — تامر الصمادي (@TamerSmadi) April 25, 2021

وتابع موضحا:” هذا المشهد حدث قبل 6 أيام في مجلس زعيم الطريقة القادرية الكسنزانية الصوفية “شمس الدين نهرو” العراقي المثير للجدل والمقيم في عمّان الغربية، وهو مجلس مليء بالخزعبلات والفيروس ويحدث بشكل اسبوعي!!”

إلى ذلك أثارت هذه المقاطع حنق الناشطين الذين طالبوا السلطات بمحاسبة القائمين عليها، كونها أقيمت في ظل إجراءات تحظر التجمعات بسبب وباء كورونا.

اذا مش مدعومين ومزبطين وضعهم ما بسترجو يعملو نص هالجمعه !! نحن بلد المحسوبيه والواسطه ودحلي تدحلك واللي بحكي غير هيك كذاب .. الفساد وصل للدين عيشو بهالنعمه !!!! #الاردن — Hala Barmawi 🇯🇴🇯🇴 (@HalaBarmawi) April 25, 2021

واستهجن الناشطون تجمع العشرات داخل منزل شيخ الطريقة ”القادرية الكسنزانية“، شمس الدين نهرو محمد عبدالكريم الكسنزان.

اذا لم تتحرك الدولة فليتحرك الناس و يوقفوهم عن هذه المهزله … مجتمعنا الاردني بريء من هاي الاشكال . — ZAKARYIA ALRWASHDEH 🇯🇴 (@ZZmjally) April 25, 2021

وممارسة شعائر صوفية، خاصة أنها تتزامن مع إغلاق المساجد ومنع التجمعات التي تزيد عن 20 شخصا لمواجهة فيروس كورونا.

مشكلة الشعب في الاردن الجهل الشديد بما يحدث في بلدهم بالاضافه الى جهلهم بالطوائف المنتشره حول العالم — ArabiOrdoni (@ArabiOrdoni) April 25, 2021

من هو شمس الدين نهرو الزعيم الجديد للطريقة الصوفية الكسنزانية؟

هذا وتبدو شخصية الزعيم الجديد للطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم الشيخ نهرو محمد الكسنزاني مثيرة للاهتمام وغريبة الأطوار، فهو شخصية سياسية طموحة ورجل أعمال، وورث زعامة هذه الجماعة الدينية عن والده محمد عبد الكريم الكسنزاني الذي توفي يوم 4 يوليو 2020 في الولايات المتحدة.

ويحمل الشيخ نهرو المولود في 1969 بمحافظة كركوك شمالي العراق، شهادة الدكتوراه في التاريخ وشهادة أكاديمية في علوم اللغة الإنجليزية من المملكة المتحدة وأخرى في علوم الحاسبات من كلية المنصور الجامعة في بغداد.

ولم تمض في يوليو الماضي إلا ساعات قليلة على مبايعته من قبل أتباعه حتى تعرّض الخليفة الجديد لسيلٍ من الاتهامات والانتقادات اللاذعة، منها ضلوعه في التخابر والتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية “سي آي إيه” (CIA)، فضلا عن ملفات فساد تلاحقه في العراق.

نسبه ونشاطه السياسي

ينتسب الكسنزاني لعائلة ذات خلفية دينية صوفية، وهو كردي عراقي ينتسب للعائلة الحسينية النسب وطريقته الصوفية القادرية، يؤمن بفصل الدين عن الدولة.

وتقلد الشيخ الكسنزاني مناصب عدة منها رئيس تحالف الوحدة الوطنية، والأمين العام لتجمع الوحدة الوطنية العراقي، ورئيس مجلس أمناء كلية الشيخ محمد الكسنزاني الجامعة، ورئيس المركز العالمي للتصوف والدراسات الروحية.

وله العديد من المؤلفات في مجال الفكر والسياسة من أبرزها “تجمع الوحدة الوطنية العراقي.. المسيرة النضالية وآفاق المستقبل” و”عناقيد الرؤى” و”تظاهرات سلمية وحقوق مشروعة”، إضافةً إلى العشرات من المقالات والدراسات المنشورة في عدد من الصحف والمجلات المحلية والعربية.

اقرأ أيضاً: وزير المياه الأردني يفضح “حرامية” مياه الأردن .. يسرقون 8 ملايين متر مكعب سنوياً

ويقيم نهرو في العاصمة الأردنية عمان. وعمل خلال فترة التحضير للغزو الأميركي على العراق عام 2003 مخبرا لوكالة سي آي إيه، وفق تقرير سابق لـ”واشنطن بوست”.

ويمتلك الشيخ نهرو، إضافةً إلى توجهاته الدينية، طموحا واسعا في مجال السياسة والتجارة، فهو يحلم بالوصول إلى رئاسة العراق.

فضلا عن امتلاكه مجموعة شركات خدمات أمنية، وخدمات حقول نفطية وإنشائية افتتحها في أمريكا.

كما عُرف عن الشيخ نهرو تعدد زوجاته، ومنها زواجه من الممثلة السورية نورمان أسعد عام 2007 وإنجابه منها ابنا وثلاث بنات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك