“شاهد” رياض محرز لعب وهو صائم ورفض الاحتفال مع فريق السيتي بالمشروبات الكحولية

لم يتواجد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز 30 عامًا مع الصفوف الأولى رفقة زملائه أثناء التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي ورفع قائد الفريق البرازيلي “فيرناندينهو” اللقب.

محرز واحتفال مانشستر سيتي

حيث أظهر الفيديو الذي نشر على الحساب الرسمي على شبكات التواصل الاجتماعي لفريق “مانشستر سيتي”.

وتواجد الجزائري في الخلف عندما كان يحتفل الفريق بالمشروبات الكحولية. كما أنه انتظر إلى غاية الانتهاء من الاحتفال ليتقدم ويرفع كأس الاتحاد الإنجليزي.

محرز وجائز رجل المباراة

ونال اللاعب رياض محرز جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم التي توج بلقبها مع فريقه مانشستر سيتي، بعد الفوز على فريق توتنهام بهدف نظيف دون رد.

🎥 | رياض محرز Vs توتنهام : مباراة كبيرة يقدمها الجزائري، مستوى كبير جداً على الرغم من انه لعب المباراة وهو (صائم) تسبب بأزمه كبيرة وقلق نفسي وعمل شوارع في جهة الإسباني ريغيلون اللي يقدم موسم مميز، أفضل لاعب بالمباراة عن جدارة واستحقاق ي فخر العرب 💙 pic.twitter.com/GaUk29x4pH — خـالد 🇰🇼 (@leagebest) April 25, 2021

جماهير مانشستر سيتي والإشادة بمحرز

كما وأشاد جماهير وعشاق جماهير مانشستر سيتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لتألقه في المباراة النهائية.

بشكل رائع أمام منافسه توتنهام على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ليساهم في تحقيق اللقب وحصول الفريق عليه للمرة الرابعة على التوالي.

بالرغم من مستواه الرائع يُقال بأن رياض محرز يلعب وهو صائم 🤯 pic.twitter.com/736DtHZd2H — E P L W O R L D (@EPLworld) April 25, 2021

وكان من بين التعليقات التي رصدها موقع وطن على شبكات التواصل الاجتماعي. جاءت أحد التغريدات، ” لعب رغم صيامه في شهر رمضان المبارك. إلا أنه شارك مع الفريق في وقت الصيام دون طلب الراحة من المدرب الإسباني “غورديولا”.

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بينما قال سيف نوادرية، ” الأسطورة رياض محرز .. التتويج برابطة أبطال أوروبا ويصبح أفضل لاعب جزائري في كل الأوقات. شخصيا أعتبره الأفضل حتى بدون رابطة الأبطال”.

وقال آيت قاسي علي، قائلاً: “رجل المباراة بامتياز نعم هو رياض محرز الذي قيل عنه ذات يوم انتهى فقط ”

مردفًا قاسي ، ” السبب كان لأنه مر جانبًا ولم يشارك في مقابلة ضد ليفربول لأسباب معروفة ولكن فهمها جيدا غوارديولا وأصبح يعول على نجمه الأول في السيتي الجزائري رياض محرز”.

اللقب العاشر لمحرز

ويعد اللقب العاشر الذي يحققه اللاعب الدولي وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز خلال مسيرته الاحترافية مع النوادي الأوروبية.

النجم الجزائري رياض محرز مع كاس الرابطة 🏆😍 pic.twitter.com/sMUJA6PmCf — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) April 25, 2021

تفاصيل مباراة السيتي وتوتنهام

وشهدت المباراة المنافسة القوية بين المنافسين في المباراة النهائية على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي طيلة المباراة.

لينجح فريق مانشستر سيتي من خطف الفوز والتتويج باللقب بعد هدف اللقاء الوحيد، الذي جاء في الدقيقة ال 82.

عن طريق المدافع الفرنسي ” إيميرك لابورتي” 26 عامًا بعد عرضية جميلة من الجزائري رياض محرز ليسجلها اللاعب بقوة في شباك توتنهام.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” برصيد 77 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

أما في المركز الرابع جاء فريق تشيلسي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 58 نقطة. بينما جاء في المركز الخامس وست هام يونايتد برصيد 55 نقطة.

يليه في المركز السادس فريق ليفربول المتراجع في ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، وفي المركز السابع جاء فريق توتنهام برصيد 53 نقطة.

ويأتي فريق إيفرتون بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام في المركز الثامن برصيد 52 نقطة، وفي المركز التاسع جاء فريق ليدز برصيد 47. أما في المركز العاشر أرسنال برصيد 46 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21هدفًا.

وفي وصافة الترتيب جاء نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري برصيد 20 هدفًا.

كما وجاء في ثالث الترتيب لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

الأسطورة رياض محرز ..

التتويج برابطة أبطال أوروبا ويصبح أفضل لاعب جزائري في كل الأوقات (لتتوقف أي مقارنات أخرى).

شخصيا أعتبره الأفصل حتى بدون رابطة الأبطال. pic.twitter.com/csDhF3Apn7 — Sife Nouadria (@Sife_Nouadria) April 25, 2021

أما في المركز الرابع جاء مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق توتنهام “السيبرز” برصيد 15 هدفًا.

بفارق هدف مع صاحب المركز الخامس من الترتيب الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” نجم فريق إيفرتون الترتيب برصيد 14 هدفاً. ومتساوي مع باتريك بامفورد بنفس عدد الأهداف.

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