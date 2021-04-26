صحيفة تكشف سبب زيارة محمد بن زايد الى القاهرة بشكلٍ مفاجئ ولقائه السيسي

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن سبب زيارة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الى القاهرة ولقائه رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي .

زيارة محمد بن زايد الى القاهرة

وقالت “الأخبار” إن هدف زيارة محمد بن زايد الى القاهرة هو “تصحيح العلاقة”، بعد أنباء عن تباعد بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

واعتبرت الصحيفة أن زيارة محمد بن زايد الى القاهرة تمحورت حول إعادة التنسيق بين مصر والإمارات وإنهاء الخلاف في قضايا عدة، مع رغبة مصرية في حثّ أبو ظبي على الدخول في مسار أزمة سد النهضة.

وفي سياق الحديث عن زيارة محمد بن زايد الى القاهرة، أشارت الصحيفة إلى أن الطبيعة الشخصية والمفاجئة للزيارة تعكس طبيعتها، حيث “لم يكن لقاء لمناقشة ملفات مشتركة بقدر ما كان لقاء شخصيا بين السيسي وابن زايد، وسط غياب الوزراء كليا من الطرفين”.

وخلال زيارة محمد بن زايد الى القاهرة، احتفى الإعلام المصري باللقاء، وفق الصحيفة.

“جرت مناقشة قضايا وملفات هي مثار خلاف بين البلدين؛ في مقدمتها تسريع التطبيع الإماراتي مع إسرائيل (الاحتلال)، وهو ما تحفّظت عليه مصر بسبب تداعياته السلبية على الملف الفلسطيني، فضلاً عن تأثيره في العلاقات الإسرائيلية- المصرية والإسرائيلية-الأردنية”.وفق “الأخبار”

لكن النقطة الأبرز في المناقشات، ترتبط بالموقف من تركيا وخاصة بعد بدء التطبيع بين أنقرة والقاهرة، الذي أزعج أبو ظبي جراء غياب التنسيق معها في هذا الملف. بحسب الصحيفة اللبنانية

السيسي طمأن ابن زايد

وزعمت الصحيفة أنه خلال زيارة محمد بن زايد الى القاهرة طمأن السيسي ولي عهد أبوظبي أنه لا يرغب في تسريع تطبيع العلاقة مع أنقرة بانتظار تعديل شامل في سياستها، وجزء رئيسي منها السياسة التركية تجاه الإمارات، وهنا توافق الاثنان، وفق المصادر المتابعة، على إمكانية طي صفحة الخلاف مع الأتراك بصورة شبه كاملة في حال الاستجابة لجميع المطالب العربية (مصر والسعودية والإمارات)”.

سد النهضة

ولم يفلح استجداء السيسي بالإمارات كثيرا في ما يتعلق بسد النهضة، واكتفى ابن زايد بالتأكيد على رغبته في الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع دول النيل الثلاث، لكنه على عكس السعودية، التي رفضت لعب أي دور بشكل تام، أكد للسيسي أنه “لن يرضى بأيّ ضرر للبلدين، مبدياً استعداده للتواصل مع أديس أبابا حتى لا يكون التدخل محسوبا على طرف ضد آخر”.

في المحصّلة -تقول الصحيفة- إنه يبدو أن زيارة ابن زايد أثارت كثيراً من الغموض والارتباك في العلاقة بين القاهرة وأبو ظبي بصورة مؤقتة، وخاصة مع الاتفاق على عودة الاتصالات بين البلدين كما كانت من قبل، مع مراعاة حلحلة أي مشكلات بسرعة والعمل على استمرار التنسيق والتواصل.

تساؤلات عن زيارة محمد بن زايد الى القاهرة

وأثارت زيارة محمد بن زايد الى القاهرة بشكلٍ سريعة ومفاجئ، السبت، لمصر ولقائه رئيس النظام عبدالفتاح السيسي تساؤلات وشكوك العديد من النشطاء حول ماهية هذه الزيارة والهدف من ورائها.

وبحسب ما أعلنت وسائل إعلام مصرية فقد وصل ابن زايد مطار القاهرة، السبت، واستقبله السيسي في المطار.

ونقل هذا الخبر لوسائل الإعلام السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكانت تقارير كشفت مؤخرا عن توتر العلاقات بين مصر والإمارات، بسبب دور مشبوه لابن زايد في دعم إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة.

هذا وعلقت الدكتورة فاطمة الوحش على زيارة محمد بن زايد الى القاهرة بشكل مفاجئة، متسائلة:”هل زيارة ابن زايد السريعة والمفاجئة الى السيسي لاتخاذ اجراءات حماية لنتنياهو بعد انتفاضة القدس؟”.

هل زيارة ابن زايد السريعة والمفاجئة الى السيسي لاتخاذ اجراءات حماية لنتنياهو بعد #انتفاضة_القدس ؟!!!#القدس_تنتفض — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) April 24, 2021

ليرد عليها أحد متابعيها مبديا رأيه بشأن هذه الزيارة:”على العكس الهدف من المحتمل هو التقارب المتنامى بين مصر وتركيا، وكذلك تبرئة نفسه من الدور الواضح والداعم لاثيوبيا فى سد النهضة”.

من جهته، قال المغرد الشهير بوغانم معلقا على زيارة محمد بن زايد الى القاهرة: من الآخر وبدون لف ودوران .. طالما محمد بن زايد راح حق السيسي وفي رمضان .. تأكد 100% ان وراهم مصيبه قريبه جدا” .. وذهابه في رمضان يستوجب عليه استعجال حسم الامور .”

من الآخر وبدون لف ودوران ..

طالما محمد بن زايد راح حق السيسي

وفي رمضان .. تأكد 100% ان وراهم

مصيبه قريبه جدا" .. وذهابه في رمضان

يستوجب عليه استعجال حسم الامور .. — بوغانم (@abughanim73) April 24, 2021