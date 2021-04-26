رامز جلال استفز محمد هاني بشدة في “لعبة الرعب” وهكذا كان رد فعله

وقع نجم النادي الأهلي محمد هاني اليوم، الاثنين، ضحية الحلقة الـ14 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

محمد هاني ضحية رامز عقله طار

وبدأ رامز جلال، في السخرية من محمد هاني أثناء استقباله، كعادته مع معظم الضيوف.

وقال رامز عن لاعب الأهلي: “ينقض على المهاجمين ويستخلص منهم الكرة، لاعب حويط، شاب رقيق، لكن عنيف وجرئ في المستطيل الأخضر، مشكلته معانا دلعه”.

وأكمل: “ننوس عين موسيماني والجوكر الجديد، أصبح مفيش بينه وبين أحمد فتحي فرق، خلال كأس العالم للأندية أصبح حديث الغرب والشرق، الأهلي كان فاكره مش هيسد، واحد بس قالهم ادوله فرصة اسمه موسيماني”.

وانفعل محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، بشدة على الفنان رامز جلال، خلال تواجدهما داخل كبسولة لعبة “هوب دروب” ضمن فقرات البرنامج.

وحاول رامز جلال استفزاز محمد هاني وزياة شعوره بالتوتر برشه بالماء وبرائحة كريهة ومطفأة الحريق، والتعلق برجله بقوة.

فاضطر محمد هاني لدفعه بعيدا عنه وصرخ فيه “يا ابني حاسب..يا ابني اهدأ”.

ورفض محمد هاني القفز من الكبسولة، فاشتركت مجموعة من الموجودين داخلها في رميه للخارج.

ويعد محمد هاني هو الضحية الـ14 لرامز جلال في البرنامج، وكانت ريم مصطفى، هي الضحية رقم 13 أمس الأحد.

ويشار إلى أن أول ضحايا رامز كان المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي.

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والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو.

أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع.

بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا» ثامن الضحايا.

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج «رامز عقله طار»، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ المقلب ﺑﺎستضافة فريق البرﻧﺎﻣﺞ ﻷحد نجوم اﻟﻔن أو الرياضة أو اﻹﻋﻼم.

حيث يتم توصيله إﻟﻰ مكان ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

ويشار إلى أن برنامج رامز جلال «رامز عقله طار» يعرض يوميًا عقب مدفع الإفطار مُباشرة على «MBC مصر» الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على «MBC مصر» 12:00 منتصف الليل.

وكانت الفنانة الشابة ريم مصطفى وقعت الاحد، ضحية الحلقة الـ13 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

وبدأ رامز جلال، في مغازلة الفنانة ريم مصطفى فور وصولها لمدينة الترفيه السعودية حيث ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية ملابس “كاجول” وبلون شعر أصفر.

حيث قال لها رامز “الشعر ذهبي بيزود في لهبي”.

وعلى شاشة “إم بي سي” سخر رامز جلال، من ريم مصطفى، قائلا: “صحتك تهد جبال”.

وتابع متغزلا بريم: “ايه الشعر الأصفر دا شاكيرا مصطفى داخلة علينا”.

واعتبر ناشطون ما يقوم رامز جلال مع الفنانات في برنامجه، تحرشا بهن مطالبين بردعه حتى لا يصبح نموذجا يقتدي به جمهوره من الشباب.

وسبق أن اتهم المحامي المصري طارق العوضي رامز بالتحرش بالراقصة لورديانا، في برنامجه “رامز عقله طار”.

وتعد ريم مصطفى، هي الضحية رقم 13، لرامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي.

والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو.

أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع.

بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا» ثامن الضحايا.

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج «رامز عقله طار»، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ المقلب ﺑﺎستضافة فريق البرﻧﺎﻣﺞ ﻷحد نجوم اﻟﻔن أو الرياضة أو اﻹﻋﻼم.

حيث يتم توصيله إﻟﻰ مكان ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

ويشار إلى أن برنامج رامز جلال «رامز عقله طار» يعرض يوميًا عقب مدفع الإفطار مُباشرة على «MBC مصر» الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على «MBC مصر» 12:00 منتصف الليل.

من هي ريم مصطفى؟

ويشار إلى أن ريم مصطفى هي ممثلة مصرية ولدت عام في 25 ديسمبر 1986 تبلغ من العمر 34 عاماً.

وريم خريجة كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، عملت في بداية حياتها العملية بالتسويق.

ثم بدأت حياتها الفنية في الدراما التلفزيونية منذ عام 2013، وكان أول أعمالها الدرامية من خلال مسلسل “فض أشتباك” ثم مسلسل “هبة رجل الغراب”.

ويتابع ريم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» ما يقرب من 3 مليون متابع.

كما تتميز ريم بملامحها الجذابة وقوامها الممشوق من بين فتيات جيلها من الفنانات، وتهتم بالموضة والمكياج بشكل كبير، حيث تفضل إنفاق أموالها على شراء الحقائب والملابس.

قدمت ريم مصطفى أعمال درامية كثيرة أشهرها «شديد الخطورة»، «كلبش»، «أمر واقع»، «الوصية»، «ولاد رزق»، «اللهم إني صايم».

وكان من المفترض أن تخوض السباق الرمضاني بمسلسل “أحمس”، ولكنه توقف ومنع عرضه لحين التعديل في تفاصيل العمل.

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