حاكم المطيري و”خيمة القذافي” .. محكمة كويتية تقضي بالمؤبد على السياسي الكويتي البارز

أصدرت محكمة كويتية اليوم الاثنين، حكماً بالحبس المؤبد على السياسي الكويتي حاكم المطيري في القضية المعروفة اعلامياً بـ”خيمة القذافي”.

حاكم المطيري و “خيمة القذافي”

وقالت مصادر كويتية إن ”محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم قضت بالحبس المؤبد للدكتور حاكم المطيري في قضية أمن دولة“، والمرتبطة بالتخابر مع ليبيا على خلفية اجتماعات ”خيمة القذافي“.

محكمة الجنايات تقضي بالحبس المؤبد للدكتور حاكم عبيسان المطيري في قضية أمن دولة على خلفية اجتماعات «خيمة القذافي» pic.twitter.com/3NwLTtxgQU — المجلس (@Almajlliss) April 26, 2021

وكشفت التسجيلات التي جرى تداولها عرضاً قدمه حاكم المطيري لزعزعة الوضع في دول الخليج، ملمحا إلى استخدام القبائل في ذلك.

وتطرق حاكم المطيري، إلى تداخل العلاقات القبلية بين الكويت والسعودية، ورغبة المجتمعات في تغيير الواقع، وتغيير الأسر الحاكمة في البلدين. واكتفائها بوضع يشبه المملكة المتحدة، إذ تسود الأسرة المالكة ولا تحكم، وفق زعمه.

وسبق هذا التسجيل تسريب آخر يشير إلى ”تآمر“ حاكم المطيري مع القذافي للتخطيط لنشر ”الفوضى الخلاقة“، كما يسميها الزعيم الليبي الراحل في دول عربية ومنها دول الخليج.

وقبل الحكم على حاكم المطيري، قضت محكمة الاستئناف الكويتية قضت، الخميس، ببراءة النائب الأسبق في مجلس الأمة ، من التهم المنسوبة إليه، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خيمة القذافي”.

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وأعلن “الدويلة” ذلك عبر حسابه الشخصي بتويتر، في تغريدة له رصدتها “وطن”، قال فيها: “الحمدلله والشكر له على تأكيد براءتي. في حكم محكمة الاستئناف الذي صدر اليوم. مما نسب لي من تهم باطله في ما يسمى بقضية خيمة القذافي.”

تسريبات خيمة القذافي

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، نفى وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، صحة ما ذكره البرلماني السابق مبارك الدويلة. حينها حول علم أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشأن مخطط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لنشر الفوضى في منطقة الخليج.

كما قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، بحسب ما رصدت (وطن) حينها إن ما جاء في لقاء الدويلة مع إحدى المحطات الفضائية. في 23 يونيو 2020.

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وما قاله بعدها عبر تويتر, حول نقله ما دار بينه والقذافي، وأن أمير الكويت الراحل صباح الأحمد أبلغ حينها العاهل السعودي. الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. يعتبر “غير صحيح البته ومحض تقول وافتراء على المقام السامي”.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وقتها، فقد شدد الجراح على عدم جواز نسب “أي حديث أو قول سواءً في مقالة أو لقاء. (إلى أمير الكويت) دون الحصول على موافقة. رسمية وصريحة من الديوان الأميري”.

كما حذَر الديوان في بيانه “من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية”.

مبارك الدويلة والقذافي

وكان الدويلة قد رد حينها على تسريبات منسوبة للقائه مع القذافي، دار خلالها الحديث عن خطط لاستخدام القبائل في نشر الفوضى. في عدد من دول الخليج.

وكتب الدويلة عبر تويتر في تغريدات رصدتها (وطن) بشهر يونيو الماضي: “زيارتي مع الأخ الكبير فايز البغيلي للقذافي. والبشير لم تكن سرية بل كانت بعلم الخارجية الكويتية. وكانت بهدف التوصل لاتفاق سلام بين الأسود الحرة والخرطوم، الذي تحقق في أكتوبر تشرين الأول 2006. بحضور الشيخ ناصر صباح الأحمد ممثلاً عن الحكومة الكويتية”.

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كما أضاف الدويلة: “في لقائنا مع القذافي حدث حوار نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح الذي طلب مني إبلاغ الملك سلمان به. وتم ذلك في نفس اليوم حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج! وقد اضطررنا لمجاراته. في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه وبصراحة. لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة!!”.

ومؤخرًا، نشط وسم #تسجيلات_خيمة_القذافي في الكويت والمملكة العربية السعودية، بعد تداول تسجيل صوتي منسوب للقذافي. مع دعاة وسياسيين كويتيين.

طارق السويدان

كان الداعية الكويتي البارز د.طارق السويدان نفى أن يكون التقى بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وذلك بعد نشر حسابات إماراتية وسعودية ما تعرف بـ”تسريبات خيمة القذافي”.

جاء نفي الداعية السويدان في تغريدةٍ مقتضبة عبر حسابه في “تويتر”، حيث قال:”للعلم أنا لم ألتقي في حياتي مع المقبور #القذافي”.

للعلم أنا لم ألتقي في حياتي مع المقبور #القذافي — Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) June 28, 2020

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