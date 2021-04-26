جماهير يوفنتوس تثير السخرية ضد الغائب الحاضر “رونالدو” وتطالبه بالرحيل

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا موجة من النقد الواسعة من جماهير وعشاق فريق يوفنتوس الإيطالي.

بعد صيام اللاعب عن إحراز أي من الأهداف في آخر ثلاث مباريات خاضها مع فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

رونالدو والاقتراب من أسوأ رقم مع اليوفي

ويقترب اللاعب رونالدو من أسوأ رقم له مع فريق يوفنتوس الإيطالي. بسبب إخفاقه في هز شباك المنافسين في كافة المسابقات منذ قدومه إلى نادي يوفنتوس “السيدة العجوز”.

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فيما لم ينجح اللاعب من تسجيل أي من الأهداف خلال مشاركته أمام فريق جنوى وبارما وفيورنتينا. كما غاب عن مباراة أتالانتا بعد شعوره بتعب وعدم الراحة البدنية.

رونالدو والصحافة الإيطالية

وأفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن الدور رونالدو لم يسجل الدون أي من الأهداف على مدار 347 دقيقة متتالية، حيث يقترب من رقمه القياسي الأسوأ مع فريقه يوفنتوس.

AS | يقال أن عصرهم قارب على الإنتهاء لكن 🇦🇷 ليونيل ميسي 33 سنة هداف الدوري الإسباني (25 هدف)

🇵🇹 كرستيانو رونالدو 36 سنة هداف الدوري الإيطالي (25 هدف) 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Fon59KgaEE — FCB World (@FCBW_A7) April 23, 2021

كما وغاب رونالدو منذ قدومه إلى الفريق الإيطالي في الموسم الأول عام 2018م. بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

الانتقادات الواسعة لرونالدو

وقد شنت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الهجوم اللاذع على مهاجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو، قائلة: “إنه أسوأ لاعب في يوفنتوس على أرض الملعب”. مردفه: ” رونالدو الحاضر الغائب في المعلب”.

🔢 – اكثر من حقق جائزة "رجل المباراة" في العقد الأخير : 🇦🇷 الأسطورة ليو ميسي – 235 مرة 🔝 🇵🇹 كريستيانو رونالدو – 130 مرة

🇧🇪 ايدين هازارد – 93 مرة

🇸🇪 ابراهيموفيتش – 90 مرة

🇧🇷 نيمار – 70 مرة

🇺🇾 لويس سواريز – 68 مرة 👑🐐 pic.twitter.com/kggl0c19XI — Messi World (@M10GOAT) April 23, 2021

كما وشاركت جماهير يوفنتوس كذلك في الهجوم القوي على اللاعب البرتغالي رونالدو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سخروا منه ومن أدائه الباهت والمستوى الذي يقدمه مع الفريق.

فيما تساءل بعضهم بعد مباراة فريق يوفنتوس الأخيرة أمام فيورنتينا. كاتبين أين رونالدو؟، وهل شاهد أحد منكم رونالدو أمام فيورنتينا؟

المطالبة بالرحيل عن يوفنتوس

وتوالت “التغريدات” الغاضبة من عشاق جماهير فريق يوفنتوس عبر شبكات التواصل الاجتماعي. حيث طالب عدد مهم برحيل رونالدو عن يوفنتوس فورا ومعه المدرب أندريا بيرلو واللاعب الويلزي آرون رامزي والفرنسي أدريان رابيو.

كما وأشار عدد من جماهير يوفنتوس إلى أنه منذ 9 سنوات والفريق يفشل في الوصول إلى المراكز المؤهلة والمتقدمة في دوري أبطال دوري أبطال أوروبا.

🚨🚨🚨 Gazzetta | كريستيانو رونالدو طلب من وكيل أعماله مينديز إيجاد حل أو منفذ للخروج من يوفنتوس بأسرع وقت . — COPE (@COPE_AR) April 23, 2021

جاء الهجوم والانتقادات بعد تعثر فريق يوفنتوس أمام منافسه فيورنتينا. التي انتهت بالتعادل الإيجابي مساء يوم أمس الأحد، في إطار منافسات الأسبوع ال 33 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

يوفنتوس والنتائج الأخيرة

كما وحقق فريق يوفنتوس الإيطالي ثلاثة انتصارات من أصل 7 مباريات خاضها الفريق في الآونة الأخيرة في الدوري الإيطالي.

كما واستنكر عدد من جماهير اليوفي يتساءل فيه كيف يدفع راتب ضخم لرونالدو في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الأندية العالمية في ظل جائحة كورونا؟!

راتب رونالدو

ويتقاضى النجم البرتغالي رونالدو الأجر الأعلى في الدوري الإيطالي “الكالتشيو”. براتب سنوي يقدر ب 30 مليون يورو. فيما ينتهي عقد اللاعب البرتغالي مع صيف عام 2022م.

رونالدو والاتصالات مع مانشستر يونايتد

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن اتصالات قد أجريت بين وكيل أعمال اللاعب “خورخي مينديز” وإدارة مانشستر يونايتد. من أجل عودة النجم البرتغالي إلى الفريق. خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رونالدو وتخفيض راتبه

كما وأردفت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو مستعد لخفض راتبه المقدر 31 مليون يورو سنويًا. من أجل العودة إلى فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”. ولكن بشرط ألا يقل راتبه الجديد عن 20 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفًا من ركلة حرة في:✅ – الدوري الانجليزي

– الدوري الاسباني

– الدوري الإيطالي

– كأس العالم

– دوري أبطال أوروبا

– كاس العالم للانديه 🤯 pic.twitter.com/Kp1ai1EkjK — الكرة الاسبانية (@Liga4Arabia) April 26, 2021

يوفنتوس والتخلي عن رونالدو

وأضافت الصحيفة، ” يوفنتوس لا يمانع في التخلي عن رونالدو قبل عام من نهاية عقده. الذي سينتهي في صيف عام 2023″.

مدرب اليونايتد والتأييد بالعودة

كما وأشارت الصحيفة، أن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ” غونار سولشاير”. من أكثر المؤيدين بعودة النجم البرتغالي رونالدو إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

العروض المحتملة

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، قائلةً: “إدارة يوفنتوس مستمرة في الدفاع عن استثماراتها وفخرها بوجود نجم ريال مدريد السابق في صفوفه فريقها وصناعة وتسجيل الأهداف في كافة الفرق المنافسة”.

«قدرت أرباح ميسي بـ 125 مليون يورو، فيما يتأخر رونالدو بقليل بـ 118 مليون يورو» pic.twitter.com/Mer0YQEMkg — المصري الرياضي (@AlMasrySports) April 25, 2021

مؤكده أنه لا مفر من التفكير في العديد من التغييرات للموسم المقبل، والعروض المحتملة التي قد تكون لديهم بشأن رحيل رونالدو”

الموسم الكارثي

ويمر فريق يوفنتوس الإيطالي. موسم كارثي خلا الموسم الجاري. بعد وداعه مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد بورتو البرتغالي.

وسط تراجع الفريق في الدوري الإيطالي وابتعاده عن المتصدر “الانتر ميلان”. كما أن خسارته أمام فريق “بينفينتو”. مما صعبة عليه العودة والمنافسة على لقب الدوري “الكالتشيو” الموسم الجاري 2020-2021م.

رونالدو وهدافي الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي مع فريق يوفنتوس برصيد 25 هدفًا.

كما وجاء في وصافة ترتيب هدافي الدوري المهاجم البلجيكي في فريق المتصدر الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

لم ولن اندم على التعاقد مع كريستيانو رونالدو ولو تكرر بي الزمن مره ومرتين وعشر لقمت بالتوقيع معه بكل مره . انييلي متحدثاً عن كريستيانو رونالدو ♥️ pic.twitter.com/vVVHjjgW7U — الكرة الاسبانية (@Liga4Arabia) April 22, 2021

أما في المركز الثالث جاء اللاعب لويس مورييل الذي يلعب في صفوف فريق أتالانتا برصيد 18 هدفًا. يليه في المركز الرابع جاء اللاعب سيمي في فريق كروتوني برصيد 17 هدفًا.

بينما في المركز الخامس من الترتيب جاء اللاعب تشيرو إيموبيلي في فريق لاتسيو برصيد 16 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” الموسم الجاري.

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