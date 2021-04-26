بالفيديو: حارس الرجاء المغربي “بوعميرة” ينجو بأعجوبة من حادث مروع بعد اشتعال سيارته

نجا حارس فريق الرجاء المغربي الثاني محمد بوعميرة 33 عامًا من حادث مروع بعد تعرض سيارته التي اصطدم وهو يقودها بشجرة على جانب الطريق لتشتعل النيران بداخلها.

بوعميرة النجاة من الحادث

وأفادت وسائل الاعلام المغربية، بأن حارس الرجاء البيضاوي المغربي بوعميرة استطاع من مغادرة السيارة المشتعلة بسرع فائقة. لينجو من الموت دون التعرض لأي مكروه، فيما اقتصرت الأضرار على السيارة.

الرجاء المغربي والحصة التدريبة

وقد تعرض اللاعب بوعميرة الحارس الثاني لفريق الرجاء المغربي للحادث المروع مساء يوم السبت الماضي، بعد مغادرة الحصة التدريبة الأخيرة لفريقه.

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قبل خوض الفريق مباراته أمام منافسه ألمبيك آسفى. ضمن منافسات الأسبوع ال 13 من الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

تفاصيل الحادث لحارس الرجاء المغربي

وقال الحارس المغربي محمد بوعميرة، ” كنت في طريقي للعودة بشكل اعتيادي إلى المنزل، قبل أن ينبهه المارة في أحد الشوارع في العاصمة المغربية الدار البيضاء لاحتراق سيارتي من الأمام.

وهو ما دفعني على الفور إلى ركنها إلى جانب الطريق. الخروج من السيارة مسرعًا. حتى لا أعترض لأي إصابة”.

ألف سلامة لحارس فريق الرجاء الرياضي محمد بوعميرة💚 pic.twitter.com/WrLsqW6piY — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 24, 2021

وأضاف بوعميرة في حوار له عبر صحيفة العربي الجديد، قائلاً: ” نزلت من سيارتي ووجدت أن النيران تشتعل وتلتهم في مقدمة السيارة، الناس هم من نبهوني بذلك بسرعة، وهو ما ساهم في الحفاظ على سلامتي الجسدية والنفسية من الحادث”.

لم أصب بمكروه

واستكمل حارس الرجاء البيضاوي بوعميرة، ” لم أصب بأي مكره والحمد الله، السيارة تضررت لكن الأمر ليس مهمًا بالمقارنة مع صحتي البدنية. كما أنني أطمئن جماهير فريقي الرجاء بأنني بخير، وأشكر كل من اتصل بي للسؤال عني”.

كما وشكر بوعميرة، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على منصة “الانستغرام”. لكل من وقف بجانبه ومساندته. وطمأن الجميع أنه بصحة جيدة.

بوعميرة والانضمام إلى الرجاء المغربي

وقد انضم الحارس المغربي محمد بوعميرة 33 عامًا إلى صفوف فريق الرجاء البيضاوي، في عام 2016م وإلى الآن. قادمًا من نادي شباب أطلس خنيفرة من الدرجة الثانية.

الإنجازات والألقاب

وحقق الحارس بوعميرة مع فريقه الرجاء المغربي التتويج بكأس العرش المغربي عام 2017م، وكذلك الاتحاد الأفريقي للأندية عام 2018م. بالإضافة إلى كأس السوبر الأفريقي عام 2009 مع فريقه السابق شباب الأطلس خنيفرة.

ترتيب الدوري المغربي

ويحتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز خلال منافسات الموسم الجاري فريق الوداد المغربي برصيد 26 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف الرجاء البيضاوي المغربي برصيد 25 نقطة.

حارس نادي الرجاء الرياضي بوعميرة تعرض لحادث سير مما تسبب في اشتعال النيران في سيارته ولم يتعرض لأي مكروه 🙏 pic.twitter.com/SG9NiYRsNg — نيو سبوت – NewSpoots (@NewSpoots) April 24, 2021

كما وجاء في ثالث الترتيب فريق حسنية أكادير برصيد 20 نقطة، يليه في المركز الرابع الجيش الملكي وكذلك فريق اتحاد طنجة في المركز الخامس متساوين بنفس النقاط.

ترتيب نهضة بركان وأولمبيك آسفي

أما في المركز السادس يأتي فريق نهضة بركان بفارق 18 نقطة متساويًا مع فريق أولمبيك آسفي بنفس النقاط.

الرجاء المغربي ووصافة الترتيب

فيما جاء فريق المولودية في المركز الثامن برصيد 17 نقطة. بالتساوي مع صاحب المركز التاسع يوسفية برشيد.

ويأتي في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المغربي شباب المحمدية متساويًا بعدد النقاط مع فريق المغربي الفاسي والمغربي التطواني اللذين يحتلان المركزين الحادية عشر والثانية عشر برصيد 15 نقطة.

وفي المركز الثالث عشر جاء فريق الفتح الرباطي برصيد 14 نقطة، بينما جاء في المراكز الثالثة الأخيرة من ترتيب الدوري المغربي الممتاز كلاً من: الدفاع الجديدي ونهضة خميس ووادي زم برصيد 11 نقطة. خلال منافسات الدوري المغربي الجاري 2020-2021.