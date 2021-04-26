الملك سلمان يدعو أمير قطر رسميا لزيارة السعودية ويرسل وزير خارجيته للدوحة

في خطوة جديدة ضمن سياق تنفيذ اتفاق المصالحة بين قطر والسعودية بعد قطيعة تخطت الـ3 سنوات، تسلّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الدوحة، رسالة خطية من الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت دعوة لأمير دولة قطر لزيارة المملكة.

تطور العلاقة بين السعودية وقطر بعد قطيعة تخطت 3 سنوات

وبحسب وكالة “الأناضول” فقد بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره السعودي علاقات التعاون وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى آخر مستجدات المنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن تأييد بلاده الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

كما دعا إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة تهريب المخدرات.

وجدد وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا، ولكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها.

ورأى ناشطون أن دعوة الملك سلمان لأمير قطر لزيارة المملكة، لا يمكن أن تتم بدون علم ابن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.

هل يحاول محمد بن سلمان إعادة التحالف مع قطر

وهو ما اعتبره النشطاء تحول كبير في سياسة ابن سلمان الذي يهدف لإعادة التحالف مع قطر، بعدما خذلته الإمارات وغدر به ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد.

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وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بدأ، الإثنين، زيارة رسمية للعاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي كل من نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة الرياض في الدوحة، علي بن سعد القحطاني.

ولم تتطرق الوكالة السعودية إلى جدول أعمال الزيارة ولا مدتها، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من الجانب القطري.

ويشار إلى أنه في 8 مارس/آذار الماضي، تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلها “بن فرحان”، خلال زيارة كانت الأولى له إلى الدوحة، منذ إعلان المصالحة الخليجية.

القمة الخليجية وإعادة المياه إلى مجاريها

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية الـ41 بالسعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة ينهي مقاطعة لقطر بدأتها، في يونيو/ حزيران 2017، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

ولاحقا، جرى استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، بعد أزمة هي الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قد هاتف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد اتصال مماثل مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الأمير القطري هاتف ولي العهد السعودي مهنئاً إياه بحلول شهر رمضان المبارك.

أمير قطر يهاتف السيسي

وفي اتصال هو الأول من نوعه منذ عقد المصالحة الخليجية بقمة الرياض والتي شملت مصر أيضا، تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. اتصالاً هاتفيًا، من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد جاء اتصال الشيخ تميم، بالسيسي للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.

وفي هذا السياق وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي عبر خلال الاتصال عن شكره. لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة.

“داعيًا الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.”

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كما جاء في خبر نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” أنه تم “تبادل التهنئة من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس. عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير عصر اليوم”.

ويشار إلى أن مصر كانت إحدى الدول الأربع التي فرضت حصارا جائرا ضد قطر عام 2017.

وذلك قبل أن توقع على بيان العُلا الذي وضع الخطوط العريضة للمصالحة بين الدول الخمس.

وشهدت قمة الرياض في شهر يناير الماضي في المملكة العربية السعودية، انتهاء أسوأ أزمة ضربت منطقة الخليج بمصالحة قطر ودول الحصار. ووضع اتفاق ملزم لكل الأطراف لإعادة العلاقات المقطوعة وبدء صفحة جديدة.

وكان سببا رئيسيا لذلك انتهاء فترة حكم دونالد ترامب، الذي كان بمثابة الراعي الرسمي لزعماء القمع بالمنطقة العربية، وصعود الديمقراطيين. مرة أخرى للبيت الأبيض بقيادة جو بايدن.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في قمة العلا، التي عقدت في مدينة العلا السعودية. في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي.

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