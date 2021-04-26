تلقي السيسي لقاح كورونا بدون ابرة يثير سخرية واسعة .. فضيحة تكشفها 3 صور!

أثارت صورة تلقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقاح كورونا، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

تلقي السيسي لقاح كورونا .. فضيحة!

وذكر مكتب السيسي أنه تلقي لقاح كورونا في إطار حملة تطعيم على مستوى البلاد، دون ذكر نوع اللقاح.

وقد بدأت مصر في إعطاء جرعات من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة أسترا زينيكا بموجب اتفاق كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات للبلدان منخفضة الدخل، فضلا عن جرعات من لقاح تنتجه شركة سينوفارم الصينية.

وقال مستشار السيسي للشؤون الصحية عوض تاج الدين لقناة إخبارية محلية الجمعة إن حوالي نصف مليون شخص في مصر تلقوا التطعيم حتى الآن.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، وسجلت وزارة الصحة 912 إصابة جديدة و39 وفاة السبت.

وزارة الصحة المصرية تحذف صورة تلقي السيسي لقاح كورونا!

ورصد ناشطون حذف وزارة الصحة المصرية، الصور التي توثق تلقي السيسي لقاح كورونا، الامر الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة الصحة حذفت الآن الصور التي توثق كذب تطعيم السيسي ضد فيروس كورونا…

بس ولاد الحلال عملوا فيديو…علشان يوثقوا الفضيحة…!

الحذف علي تويتر

والتعديل علي الفيس

فضحكم يا مفضوحين….!!#١٤رمضان pic.twitter.com/4OejqzIMcV — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 26, 2021

وعلق المغرد القطري “بوغانم” على الصورة التي تظهر تلقي السيسي لقاح كورونا قائلاً :” وزارة الصحة المصرية ..حطت هالصورة حق السيسي .. جلدوه المصريين جلد يحبه قلبك تخيل وزارة الصحة المصرية حذفت صورته.

وزارة الصحه المصريه ..

حطت هالصوره حق السيسي ..

جلدوه المصريين جلد يحبه قلبك 😅

تخيل وزارة الصحه المصريه حذفت صورته😅 pic.twitter.com/oBQn5vgq6m — بوغانم (@abughanim73) April 26, 2021

ولم تقف حالة التندر من السيسي عند هذا الحد، بل وصلت إلى رصد “الابرة” التي جرى تطعيم رئيس النظام المصري بها.

ايه السبب كل الناس اتطعموا بالذراع اليسار والرئيس فقط بالعالم بالذراع اليمين — ابومحمد (@ehabmotawaa683) April 25, 2021

وكان السيسي قد أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح أمس الأحد.

وجاء في القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأحد، أنه يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر.

لميس الحديدي معجبة بصورة تلقي السيسي لقاح كورونا !

ومن جانبها أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بتلقى السيسي لقاح فيروس كورونا.

وقالت: “أهم صورة النهاردة صورة الرئيس السيسي وهو يتلقى لقاح كورونا، لأنها تؤكد أن أى لقاح يدخل مصر هو آمن والدليل أن رئيس الدولة يحصل عليه”.

وتابعت لميس الحديدي، فى برنامج “كلمة أخيرة” الذى يذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاح كورونا تشجيع واضح للمواطنين على تلقى لقاح فيروس كورونا.

واضافت: خاصة وأن هناك حالة من العزوف الواضحة من المواطنين والأطقم الطبية عن تلقى اللقاح فى مصر.

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وقالت: “هذه الصورة أكبر حملة دعائية وتشجيع للمواطنين على تلقى اللقاح، وكنا نطالب كثيرا بأن المسئولين يأخذوا لقاح كورونا ويخرجوا علينا”.

وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أن تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني أن أي لقاح ضد كورونا دخل مصر فهو آمن.

وتابعت بالقول. “نشكر مؤسسة الرئاسة أنها لن تعلن نوع اللقاح الذي أخذه الرئيس السيسي، لأننا كنا هنلاقي الناس تقبل على لقاح معين وترفض اللقاحات الأخرى وهذا غير صحيح، وطالما أن أى لقاح دخل مصر وأقرته هيئة الدواء المصرية لقاح جيد”.

وأوضحت لميس الحديدي، أن تلقى لقاح كورونا وسيلة هامة للوقاية من فيروس كورونا، لاسيما وأن حتى الآن لا يوجد هناك دواء لعلاج فيروس كورونا.

إنهاء العام الدراسي

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، تقرر أن تكون نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأضافت وزارة التعليم، في بيان، أن “الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري تُعقد في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة. وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي”. وأشارت الوزارة إلى أن حضور طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى المدارس يظل اختيارياً.

وبالنسبة للمدارس الدولية، أوضحت وزارة التعليم المصرية أن “المدارس الدولية ستستكمل الدراسة والامتحانات حسب جداولها. المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين”.

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