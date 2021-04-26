أميرة الناصر تنشر فيديو “مقزز” مع زوجها مشعل الخالدي قبيل أذان المغرب!

تصدرت مشهورة سناب شات السعودية اميرة الناصر، أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصرفها الذي وصفوه بالمقزز مع زوجها مشعل الخالدي.

أميرة الناصر تقبل قدم مشعل الخالدي!

وظهرت أميرة الناصر بفيديو عبر حسابها الشخصي على “سناب شات”، وهي تحضر الإفطار وتتحدث عن جمال الفندق الذي تقضي به شهر العسل مجدداً مع مشعل الخالدي بعد عودتهما لبعضهما.

وظهر مشعل الخالدي نائماً في الغرفة، ووثقت أميرة الناصر لحظة محاولتها لإيقاظه قائلة إنهما سيذهبان لتناول الإفطار بالفندق.

وبدأت أميرة الناصر في تقبيل رأس زوجها ويده حتى يستيقظ، فطلب منها أن تقبل قدمه حتى يستجيب لها وقال: “بوسي رجولي”.

وما كان من أميرة الناصر إلا أن قبلت قدميه وقالت: “وليش ما أبوس رجولك”.

أوقفوا مهازل أميرة وزوجها!

وأثار تصرف أميرة الناصر مع زوجها ضجة واسعة بين الناشطين الذين وصفوا الأمر بالمقزز واتهموهما بخدش الحياء العام من أجل الشهرة.

ودشن المغردون هاشتاج بعنوان “اوقفوا مهازل اميره وزوجها”، طالبوا خلاله بالقبض عليهما ومحاسبتهما ومنعهما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فكتب مغرد: “يلعن أم القرف ويلعن أم الرخص والله يلعن أم عبيد الشهرة وعلى أم الشهرة اللي ماتيجي إلا بإهانة ومذلة الله يقرفكم”.

يلعنم القرف ويلعنم الرخص والله يلعن ام عبيد الشهره وعع ام الشهره اللي ماتجي الا باهانه ومذله الله يقرفكم.#اميره_الناصر pic.twitter.com/SywgCdnEMc — هَدب الشمري (@hd_b56) April 26, 2021

ورأت أخرى أن تصرفات أميرة الناصر ومشعل الخالدي مخالفة للوائح الذوق العام في المملكة، مطالبةً بالقبض عليهما، وكتبت: “اللي شفته مخالف لذوق العام قُبح مابعده قُبح”.

اللي شفته مخالف لذوق العام قُبح مابعده قُبح #اميره_الناصر — شَـمس 🦋🌞 (@ll_ee10) April 27, 2021

ووافقها آخر الرأي وكتب: “أتمنى أن يتم إيقافها هي وزوجها نهائياً من أي تواصل اجتماعي ، تشوه بصري وسمعي وأخلاقي قلة أدب وذوق وعدم احترام المرأة”.

#اميره_الناصر اتمنى يتم ايقافها هي وزوجها نهائياً من اي تواصل اجتماعي ، تشوهه بصري وسمعي واخلاقي قلت ادب وذوق وعدم احترام المراه — 🍃ثامر🍃 (@adaf1122) April 27, 2021

وعلقت مغردة: “اين الذوق العام ؟ واين حرمة الشهر الفضيل أوقفوهم لا بارك الله فيهم انعدم عندهم الحياء”.

#اميره_الناصر

اين الذوق العام ؟ واين حرمة الشهر الفضيل وقفووهم لا بارك الله فيهم انعدم عندهم الحياء — ﮼تووته، 🎼 (@toota23m) April 26, 2021

وكتبت مغردة باسم ليال: “أرجو من كل نزيه المبادرة في البلاغ عليهم هؤلاء معاول هدم للقيم والدين والذوق العام واهل تحريض وكذب وتدليس”.

#اوقفوا_مهازل_اميره_و_زوجها

ارجو من كل نزيه المبادرة في البلاغ عليهم

هؤلاء معاول هدم للقيم والدين والذوق العام

واهل تحريض وكذب وتدليس pic.twitter.com/bFpKjPUlqr — lila🇸🇦❤️ (@tpgz0) April 26, 2021

وتحدث آخر عن الآثار المترتبة على مقاطع أميرة الناصر وزوجها وكتب: “الاستخفاف بعقول المجتمع خطير للغاية، ونشر مثل هذه التصرفات والايحاءات يساعد على تفشي عدت ظواهر سلبية البحث عن الشهرة ليس بالتلاعب بالقيم والعلاقات الزوجية واسرار البيوت”.

#اوقفوا_مهازل_اميره_و_زوجها

الاستخفاف بعقول المجتمع خطير للغاية

نشر مثل هذه التصرفات والايحاءات

يساعد على تفشي عدت ظواهر سلبية

البحث عن #الشهرة ليس بالتلاعب بالقيم والعلاقات الزوجية واسرار البيوت — أنيق جدا (@moo_tsh) April 27, 2021

بينما وجه المحامي السعودي عبدالله الجريد رسالة مباشرة للنائب العام قال فيها: “معالي النائب العام السادة النيابة العامة لقد تعدوا قانون الذوق العام ولكثرة مقاطعهم المسيئة لمجتمعنا وإستفزاز الناس المحافظة. وهذا المقطع تعدى حدود الأدب ووصل مرحلة التقبيل أمام العالم. وكلنا ثقة بمعاليكم لإيقاف مثل هذه المهازل.”.

معالي النائب العام

السادة النيابة العامة لقد تعدوا قانون الذوق العام ولكثرة مقاطعهم المسيئة لمجتمعنا وإستفزاز الناس المحافظة.

وهذا المقطع تعدى حدود الأدب ووصل مرحلة التقبيل أمام العالم.

وكلنا ثقة بمعاليكم لإيقاف مثل هذه المهازل.@bip_ksa @kamnapp pic.twitter.com/j4FTHRcmnF — عبدالله بن عبدالرحمن الجريد (@jurayedabdullah) April 22, 2021

وسخر الجريد في تغريدة أخرى قائلاً: “باقي تدخل معاه الحمام وتروشه”.

باقي تدخل معاه الحمام وتروشة #اوقفوا_مهازل_اميره_و_زوجها — عبدالله بن عبدالرحمن الجريد (@jurayedabdullah) April 26, 2021

ورأى آخر أن اميرة الناصر ومشعل الخالدي تجاوزا التعدي على قيم المجتمع، وكتب: “نطالب بمحاسبتهم فهذا تعدي على تعاليم الدين وعلى العادات والتقاليد هذه مناظر لانرضى عنها كسعوديين لا حياء من الله ولا من خلقة ماذا يريدون من هذه الحركات قتل العفة والحياء في ابنائنا الا لعنة الله عليهم”.

نطالب بمحاسبتهم فهذا تعدي ع تعاليم الدين وع العادات والتقاليد هذه مناظر لانرضى عنها كسعوديين لاحياء من الله ولامن خلقة ماذايريدون من هذه الحركات قتل العفة والحياء في ابنائنا الالعنت الله عليهم#اوقفوا_مهازل_اميره_و_زوجها — صدى الآمال 🌺 (@tomygh2) April 26, 2021

عودة أميرة الناصر لزوجها

وكانت اميرة الناصر قد فاجأت المتابعين بتوثيق عودتها لمشعل الخالدي بعد أسابيع من الإعلان عن طلاقهما.

ووثق المقطع قبل أيام احتفال الزوجين من جديد وقيام اميرة الناصر بإطعام مشعل قطعة من الكيك الخاص بالحفل.

عاجل: طيور الحب "أميرة الناصر" و "مشعل الخالدي" يتزوجان من جديد. pic.twitter.com/CgnlBnNGcX — WHR (@whrumor) April 19, 2021

وقبل شهرين، وثق مقطع فيديو لحظة بكاء مشهور سناب مشعل الخالدي بسبب طليقته أميرة الناصر، بعد قيام الأخيرة بخلع الحجاب وإعلانها الانفصال عنه.

وقال ” الخالدي” في الفيديو الذي تم تداوله له وقتها: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك لأنك نزلتي رأسي، عشان المتابعين والشهرة “، بحسب تعبيره.

وأضاف ” الخالدي”:” أنا ما أبغى متابعين ولا شهرة ولا أبغى توثيق، إذا كان هذا على حساب كرامتي”، مما أثار تعاطف متابعيه معه بعد دخوله في نوبة بكاء.

وكانت اميرة الناصر، شاركت مقطع فيديو، فاجأت فيه متابعيها بخلع حجابها، قائلة:”الحجاب كان ظالمني وهشوف حياتي”، ويأتي ذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها “مشعل الخالدي”

حمل أميرة الناصر

وكانت اميرة الناصر أشعلت منصات التواصل الاجتماعي بإعلان حملها.

وقالت إنها أعلنت عن حملها كي لا يجرحها أحد بعد أن تظهر ملامح الحمل عليها بعد فترة مشيرة إلى أنها فضلت إعلان الخبر بعد انفصالها مباشرة.

وفي فيديو نشرته اميرة الناصر عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات: “هلا والله حبايبي، كيفكم كويسين وحشتكم، آه منكم ذبحتوني على الخاص بكلامكم اللي ما له داعي الصراحة”.

وتعجبت أميرة الناصر من الانتقادات الموجهة لها مشيرة إلى أنها تتلقى العديد من الرسائل على حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد إعلانها خبر الحمل.

قائلة: “ليش كل الكلام هذا ليش يعني أنا أفتح الخاص ألاقي أميرة ليش تتكلمين عن حملك وتقولي إنك حامل”.

وتابعت اميرة الناصر: “طيب دقيقة أنا بسألكم سؤال بذمتكم بالله عليكم لو ما قلت إني أنا حامل وبعد 3 شهور راح تبين بطني إن أنا حامل، راح تقولون يا أميرة أنتي كيف حامل وأنتي مطلقة”.

والمفارقة أن أميرة الناصر كشفت أن مشعل الخالدي كان يعنفها بطريقة وحشية ويعتدي على ابنها من زوجها الأول، وشاركت صُور لها تظهر أثار التعنيف على جسدها، قبل أن تعود إليه.

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