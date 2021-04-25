وفاة عشماوي تجتاح المواقع .. هذا سبب وفاة الرجل الذي أعدم أكثر من 200 سيدة قتلن أزواجهن!

اجتاحت وفاة عشماوي، مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، في مصر بعد الاعلان عن رحيل حسين القرني عشماوي المعروف في الإعلام المصري باسم عشماوي لمسؤوليته عن تنفيذ أحكام الإعدام في مصلحة السجون المصرية.

وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

توفي مساعد أول شرطة جمال عبدالسميع الشهير بـ"عشماوي"، أشهر منفذي أحكام الإعدام في مصر اليوم الأحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

والجدير بالذكر أن حسين قرني الشهير بعشماوي قد نفذ 1070 حكم إعدام بمصلحة السجون. pic.twitter.com/AtSXAGtheN — ⁦🇪🇬⁩👍Hasan⁦⁦🇪🇬⁩⁦✌️(الإكسلانس) (@HasanMo15904983) April 25, 2021

سبب وفاة عشماوي

وكشف احمد نجل عشماوي سبب وفاة والده وهو جلطة على المخ .

وقال: الأمور كانت تسير على ما يرام، حتى يوم الجمعة الماضي، فوجئوا بتعب شديد لـ “عشماوي”.

بعد ذلك نقلوه إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر في القاهرة، وهناك أكد الأطباء إصابته بجلطة في المخ مفاجئة.

وظل عشماوي موجودًا في الاستقبال ولم يدخل إلى العناية المركزة.

ولم يصبر “عشماوي”، سوى أقل من يومين، إذ فوجئ أهله بخبر وفاته يوم الأحد في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وفي الصباح نقلوه إلى محل ميلاده ودفنوه في مقابر عائلته، بقرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم دفنه اليوم في الساعة الرابعة عصرًا.

عشماوي في آخر ايامه

وقال نجل الراحل ان والده كان قريب من الله آخر فترة .

واضاف: كان يومه يتلخص في قراءة القرآن بكثرة، وكثير التحدث عن الموت، فهو شهد على موت كثيرين، والآن جاءت لحظة موته، وكان قريبًا من ربه في آخر فترة كأنه يشعر باقتراب أجله.

واشار إلى أنهم كانوا يفخرون بمهنة والده الذي يعتبر هو أشهر منفذ لأحكام الموت في مصر.

عشماوي في الشرطة

“عشماوي” ووفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية عمل في الشرطة في وظيفة مساعد شرطة.

صورة من بث مباشر على موقع المصري اليوم لعزاء حسين قرني "عشماوي" الذي توفي اليوم. استخرج شخص واحد لابس كمامة، أو استنتج أي مبرر لاقامة عزاء في وسط الزيادة اليومية في الاصابات والوفيات. pic.twitter.com/cGZPdrqcRT — khair (@ahmedkhair) April 25, 2021

ثم انتقل إلى مصلحة السجون وذلك في عام 1980 حيث كانت وظيفته تتلخص في إحضار المتهم من غرفته واصطحابه لمكتب المأمور، ثم إلى غرفة الإعدام.

ثم تجهيز أدوات الإعدام، وهي حبل من الكتان وحديدة وطاقية سوداء.

وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

توفي مساعد أول شرطة جمال عبدالسميع الشهير بـ"عشماوي"، أشهر منفذي أحكام الإعدام في مصر اليوم الأحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

ولقي عشماوي ربه اليوم، بعد عشرين عامًا قضاها في تنفيذ القصاص شنقًا من الجناة. pic.twitter.com/GXdmS81zOX — kamal muqalad🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@kamal35391639) April 25, 2021

يذكر أن عشماوي نفذ أول حكم إعدام له ضد امرأة اتهمت بقتل زوجها وشقيقه داخل سجن بنها، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

ثم تلا ذلك الإشراف على تنفيذ أحكام الإعدام حتى وصلت أحكام الإعدام التي أشرف على تنفيذها إلى 1070 حكماً بالإعدام، 20% منها سيدات معظمهن قتلن أزواجهن.

عشماوي يدخل موسوعة غينيس

وفاة عشماوي سبقها سجل حافل للرجل الذي دخل موسوعة غينيس كأكثر من نفذ أحكاماً بالإعدام على مستوى العالم، منذ عام 1990 حتى ثورة يناير/كانون الثاني.

كل من عليها فان ..شيع أهالي منية سمنود، في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جثمان حسين الفقي الشهير بـ"عشماوي" أشهر منفذ لأحكام الإعدام،ورسول عزرائيل عن عمر ناهز 75 عاما. — ahmed123bayoumi (@ahmed123bayoumi) April 25, 2021

وفاة عشماوي

فيما شيَّع أهالي قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، شمال العاصمة المصرية القاهرة جثمان حسين القرني الفقي، الشهير بعشماوي، إلى المقابر.

وحول تسمية صاحب وظيفته باسم “عشماوي” قال حسين القرني، في أحد لقاءاته التلفزيونية في وقت سابق من عام 2020، إنه لم يكُن هناك لقب باسم “عشماوي”.

#عشماوي

في ذمه الله

نفذ ١٠٧٠ حكم اعدام

رحمه الله عليه pic.twitter.com/Oxmb4dRafa — ALBASHAALKBER (@albashaalkber1) April 25, 2021

ولكنه كان يسمى بـ”جلاد” قطاع مصلحة السجون، لأنه كان يقوم بوظيفتي الإعدام وجلد المساجين في نفس الوقت.

وفي عام 1922 خلال واقعة “رية وسكينة” كان الذي يعمل وقتها في هذا الوقت في الإعدامات اسمه “أحمد العشماوي”، ومن وقتها وأي شخص يعمل في تلك الوظيفة يسمى “عشماوي”.

عشماوي يكشف عن الضحية الوحيدة التي أثرت فيه

وخلال استضافة حسين عشماوي، من قبل في لقاء سابق مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc»، كشف عن أكثر الضحايا الذي أثروا فيه خلال إعدامهم.

وكانت الضحية سيدة، متهمة في قضية قتل زوجها بمساعدة عشيقها.

وأوضح «عشماوي»، أنه بطبيعة عمله لا يجب عليه التأثر بضحاياه، لأنه يجب عليه إتمام عمله على أكمل وجه ممكن.

وقال: «بنخلي المشاعر والأحاسيس على جنب لأن علية القوم بيبقوا حولي. وبالتالي شغلي لازم يبقى على أكمل وجه، لكني تأثرت بقضية برنسيسة منيا القمح».

برنسيسة منيا القمح

وبسؤاله عن قصة برنسيسة منيا القمح، قال إنها كانت سيدة على علاقة بزميل دراسة لها، ومن ثم اصطحبته للعمل لدى زوجها الثري، ثم اتفقا على التخلص منه.

واوضح: «نيموه بمنوم في عصير مانجا، كانت تستاهل الإعدام 100 مرة. قطعوه وحطوه في كيس وبعدين حطوه في كرتونة. واتحكم عليها في القناطر ونقلوها في مكان تاني للتنفيذ».

وتابع عشماوي أن “المتهمة طالبت بعدم الكشف عن وجهها خلال ترحيلها من سجن القناطر إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام بها. اشترطت إنها تدخل مكان الإعدام وهي منقبة عشان محدش يشوفها ولا تصعب على حد.”

وتابع:”كانت طويلة وطولها يبلغ حوالي 190 سم ولم تكن بدينة أو نحيفة، ولما دخلت غرفة الإعدام مرضتش تكشف وجهها. لكني كشفت وشها عشان أكمل شغلي وبصيت لقيتها بالصلاة على النبي كانت جميلة جدًا، وسألوني اتلخبطت ليه. كانت جميلة جدا جدا وهي ضحكت والموقف قلب تهريج من كتر الهزار.”

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