إقالة وزير الصحة .. من هو حسن التميمي الذي ثار عراقيون ضده بعد فاجعة مستشفى ابن الخطيب

طالب ناشطون عراقيون، بإقالة وزير الصحة حسن التميمي، عقب فاجعة مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيتها ما يزيد عن 80 عراقياً جراء انفجار أسطوانات الغاز في قسم العناية المركزة داخل المستشفى الحكومي فجر الأحد.

📸 العدد مرشح للارتفاع .. عشرة ضحايا على الأقل بانفجار عبوات الأوكسجين بمستشفى الخطيب في #بغداد. pic.twitter.com/APO2zJdrmP — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 24, 2021

وأطلق الناشطون هاشتاج حمل وسم إقالة وزير الصحة للمطالبة برحيل الوزير الذي وصفوه بـ “المستهتر”، فيما حملوه المسؤولية الكاملة عن الفاجعة المأساوية التي صدمت العراقيين من بشاعة الصور والفيديوهات التي جرى تداولها.

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وطالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق بإقالة وزير الصحة بعد الحريق الذي اندلع، ليل السبت الأحد، في وحدة للعناية المركّزة في مستشفى ابن الخطيب الذي يتعالج فيها مصابون بكوفيد-19.

إقالة وزير الصحة

وقال المغرد أحمد عبد السادة معلقاً :” حريق مستشفى “ابن الخطيب” المأساوي الذي أودى بحياة العشرات من المصابين بكورونا بسبب انفجار قناني الأوكسجين يؤكد فشل وزير الصحة في توفير إجراءات السلامة للمرضى، فضلاً عن فشله الذريع بمعالجة أزمة كورونا أصلاً لأنه منشغل في إبرام صفقات الفساد لصالح الجهة التي نصبته “.

حريق مستشفى "ابن الخطيب" المأساوي الذي أودى بحياة العشرات من المصابين بكورونا بسبب انفجار قناني الأوكسجين يؤكد فشل وزير الصحة في توفير إجراءات السلامة للمرضى، فضلاً عن فشله الذريع بمعالجة أزمة كورونا أصلاً لأنه منشغل في إبرام صفقات الفساد لصالح الجهة التي نصبته#اقالة_وزير_الصحة — احمد عبد السادة (@ahmadabdulsada) April 24, 2021

فيما قال الإعلامي عمر الجنابي إن وزير الصحة القيادي في التيار الصدري أقل ما يمكن عمله في هذه اللحظة وزارات معنية بحياة الناس لا يمكن تسليمها بيد جهات سياسية متورطة بتأسيس الميليشيات والفساد! أرواح الناس ليست صفقة سياسية!

#إقالة_وزير_الصحة القيادي في التيار الصدري أقل ما يمكن عمله في هذه اللحظة

وزارات معنية بحياة الناس لا يمكن تسليمها بيد جهات سياسية متورطة بتأسيس الميليشيات والفساد! أرواح الناس ليست صفقة سياسية! — عمر الجنابي (@omartvsd) April 24, 2021

“بكل مكان بالعالم ياخذون الناس للمستشفى حتى ينقذوهم من الموت..اما عدنا.. لازم ننقذ الناس من المستشفى!”.. هذا كان تعليق أحمد حميد على فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

بكل مكان بالعالم ياخذون الناس للمستشفى حتى ينقذوهم من الموت.. اما عدنا.. لازم ننقذ الناس من المستشفى!#مستشفى_ابن_الخطيب#اقالة_وزير_الصحة — Aymen Hameed – ايمن حميد (@aymenhameed1) April 24, 2021

طالبوا ب #اقالة_وزير_الصحة لان كُلنا عايشين بالعراق اليوم الي كانوا بالمستشفى واجهوا هذا المصير بسبب الفساد وباجر احنا ممكن نواجه نفس المصير ومثل ما گال الشهيد هشام الهاشمي: pic.twitter.com/rSDtadvQa2 — RUQAYA♡ (@ruq_1n6) April 24, 2021

🔴من جاء بوزير الصحة لو يملك ذرة من الشرف عليه اقالته ومحاكمته ⭕️وان لا يبطن الموضوع كما حصل مع فاجعة حرق الاطفال الخدج بمستشفى اليرموك عام 2016 🔴الظاهر وزارة الصحة من حصة من هو فوق القانون والدولة#اقالة_وزير_الصحة — Firas #HST (@firasalhashmy3) April 24, 2021

بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٣ اعلن وزير الصحة الاردني استقالته بسبب انقطاع الاوكسجين عن سبعة مرضى مما ادى الى وفاتهم.

اليوم مستشفى ابن الخطيب ببغداد عشرات الشهداء حرقاً فهل سيستقيل وزير الصحة التابع لسائرون؟

لو احنا لا نستحق الحياة..!!#اقاله_وزير_الصحه pic.twitter.com/rbQdMwypMv — Hassan AlKaabi – حسن الكعبي (@HassanAlKaabJ) April 25, 2021

واتهم عراقيون الوزير بالاحتماء بتيار مقتدى الصدر ، في حين قال التميمي في تصريحات سابقه انه لا علاقة له بكتلة سائرون بالبرلمان العراقي.

وحاول الوزير تجميل صورته مشيراً إلى أن اختياره لمنصب وزير الصحة كان بتكليف من مصطفى الكاظمي كونه مهني وليس كما يقال مدعوم من التيار الصدري!

مستشفى ابن الخطيب

وقالت مصادر طبية إن الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب نجم عن انفجار سببه “عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين”.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الدفاع المدني أنّ عناصره تمكّنوا من “إنقاذ 90 شخصاً من أصل 120 شخصاً بين مرضى وأقارب لهم” كانوا في مكان وقوع الكارثة، من دون أن يدلي بأي حصيلة تتعلق بالقتلى والجرحى.

والعراق البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة يعاني منذ عقود من نقص في الأدوية والأطباء والمستشفيات.

إسرائيل تعزي العراق

هذا وقدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، تعازيها إلى العراقيين، في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا في العاصمة بغداد.

ونشرت الخارجية عبر صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” تغريدة جاء فيها: “نعزي العراقيين في مصابهم إثر اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد تسبب في إصابة ووفاة العشرات”.

وأضافت الوزارة في تغريدتها: “الصبر والسلوان لعائلات الضحايا والشفاء العاجل للمرضى”. وذيلت وزارة الخارجية الإسرائيلية التغريدة بصورة للعلم الإسرائيلي وإلى جواره العلم العراقي.

وأسفر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب، إثر انفجار اسطوانات الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش، عن مصرع 55 شخصا.

وعلى إثر الحادث، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوعه مع المعنيين في الوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

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