أطلقت النار أمام الأمن .. نادين نجيم في وصلة رقص صدمتها بعد مشاهدة الفيديو!

كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أنها تلقت تدريبات خاصة لاستخدام السلاح لدى قوى الأمن الداخلي في لبنان.

“شكراً قوى الأمن الداخلي”

ونشرت نادين نجيم فيديو عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، يوثق كواليس تلقيها تدريباً على إطلاق الرصاص واستخدام السلاح من أجل مسلسلها “2020” الذي يعرض في ضمن دراما رمضان الحالي.

وعلقت نادين نجيم على المقطع قائلة: “هيدا النهار كان أحلى نهار تمرينات بتفش الخلف شكراً لقوى الأمن الداخلي، بحبكم ويعطيكم الف عافية”.

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وظهرت نادين نجيم في وقت سابق إلى جانب مجموعة من عناصر ​قوى الأمن الداخلي​، وهي تتدرّب معهم على إطلاق النار من الرشاش بالرصاص الحيّ، وذلك في إطار تجسيدها دور النقيب “سما” في المسلسل.

وكتبت حينها تعليقاً مشابهاً قالت فيه: “من وراء الكواليس، بس صراحة فشة خلق كتير استمتعت واتعلمت شكراً لقوى الأمن الداخلي على تعاونكم وتدريبي”.

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رقصة بنت الجيران أضحكت نادين

كما سخرت نادين نجيم من نفسها بسبب أدائها وصلة راقصة مع الممثل السوري قصي خولي، ضمن أحداث المسلسل، على أنغام أغنية “بنت الجيران” التي يقوم بغنائها مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

وأعادت نادين نجيم نشر المشهد عبر “انستجرام”، والتي ظهرت خلاله ترقص بطريقة شعبية بسيطة في مأوى المسنين برفقة قصي خولي.

وسخرت نادين نجيم من رقصها بتعليقها وكتبت فيما نصه: ” مش عم صدق كيف عم نرقص مين هاي !”.

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قصي خولي ونادين نجيم

وليست المرة الأولى التي تسخر بها نادين نجيم من مشاهدها في مسلسل 2020، فقد نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع “تويتر”، ظهرت فيه في مشهد مع قصي خولي وهو يمسكها أثناء مشاجرة في الحي، ويدفعها من أمامه.

وعلّقت نادين: “متت ضحك ذكرتيني ! قصي بتتذكر قديش ضحكنا بعد المشهد رح موت وقتها مسكتني زتيتني شي 10 متار لقدّام”.

متت ضحك ذكرتيني ! @kosai1khauli قصي تتذكر قديش ضحكنا بعد المشهد 😂😂😂😂😂😂😂😂 رح موت وقتها مسكتني زتيتني شي ١٠ متار لقدّام https://t.co/NX8NiWbYr0 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 23, 2021

مسلسل 2020

وتدور أحداث مسلسل 2020، حول فتاة تعمل برتبة ضابط في الجيش تدعى سما، والتي تقوم نادين نجيم بتجسيد شخصيتها.

وتعمل النقيب سما جاهدة من أجل إيجاد أي أدلة تمكنها من الإيقاع بتاجر مخدرات يقوم بالعديد من الجرائم السريّة يدعى صافي الديب، والذي يقوم بدوره قصي خولي.

وشهد المسلسل الذي يعتبر دراما مشتركة مابين السوري واللبناني، مشاركة الفنان اللبناني رامي عياش، بالإضافة إلى مشاركة المغنية ماريتا الحيلاني، ابنة عاصي الحلاني، في دور سعاد.

ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين مثل حسين مقدم وفادي إبراهيم ورولا بقسماتي وكارمن لبس وفؤاد شرف الدين.

والمسلسل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر ومن إخراج الشاب فيليب أسمر.

وكان من المفترض أن يتم عرض مسلسل 2020 في رمضان الماضي 2020، ولكن تم تأجيله بسبب عدم القدرة على استكمال التصوير الذي جرى في لبنان بسبب إجراءات الحجر والحظر بسبب تفشي فيروس كورونا.

قرار نادين نجيم بعد انفجار مرفأ بيروت

هذا وقد قررت نادين نسيب نجيم في وقت سابق، مغادرة لبنان مع أطفالها، والبحث عن بلد آمن لتعيش فيه، وذلك بعد إصابتها الخطرة في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وقالت نادين نجيم حينها بتغريدة عبر “تويتر”: “من هذه اللحظة من المشفى اتخذت قرارا، رح أترك البلد وأعيش بأمان في بلد آخر يحترم شعبه أحسن ما أكون في بلد حاكمينه زعران وأموت”.

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ووجهت نادين رسالة لاذعة لحُكام لبنان قالت فيها: “بس تنقبروا أنتم تحت التراب نحن بنرجع على وطننا، غير هيك ما له لزوم الحكي، وشكرا”.

وأثار قرار نادين آنذاك جدلاً بين مُتابعيها، فبعضها اتهمها بالهروب في الوقت الذي تحتاج فيه لبنان إلى فنانيها، وأن الوطن للأفراح والأتراح، ولا يجوز مغادرته في وقت حرج كهذا، وبعضهم رأى أن معها كل الحق في ذلك خاصة بعدما نجت من الموت بأعجوبة.

من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 9, 2020

جراحة 6 ساعات

وفي أول إطلالة لها بدون ضمادات على وجهها بعد الإصابة، نشرت نادين نجيم صورة واضحة لها وهي تحضن طفليها بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين.

الفنانة اللبنانية الشهيرة قامت بنشر الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام” وهي تحتضن طفليها الصغيرين، ومعلقة على الصورة بما نصه: “صباح الخير، طمنوني عنكم، أتمنى لكم الشفاء العاجل.”.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

وخضعت نادين لجراحة بسبب إصابتها بإنفجار مرفأ بيروت، وشكرت الله لأنه منحها عمرا جديدا، مؤكدة أن الانفجار كان أشد من القصص التي رويت عنه، حيث كانت الدماء والدمار في كل مكان، ولا تعلم كيف حصلت على القوة التي جعلتها تهبط 22 طابقاً حافية القدمين وممتلئة بالدماء.

وطلبت نادين من أحد الأشخاص مساعدتها ونقلها إلى المستشفى، لكن أول مستشفى رفض استقبالها بسبب تكدسه بالجرحى، فتوجهت لمستشفى آخر خضعت فيه لجراحة لمدة 6 ساعات، ووصفت الأمر بكونه أقرب للقنبلة النووية.

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