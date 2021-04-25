محمد رمضان يغلق التعليقات خوفاً من دعوات الناس عليه.. وعمرو أديب يزيده رعباً بما قاله!

جدد الإعلامي المصري عمرو أديب هجومه على الفنان محمد رمضان، وذلك بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر.

وقال عمرو أديب خلال تقديم برنامجه “الحكاية” على قناة “Mbc مصر” إن وفاة الطيار بمثابة عبرة لمحمد رمضان وستطارده العمر كله.

ووجه أديب رسالة لمحمد رمضان قائلاً: “كمل يا محمد إنت ماشي في السكة الصح، نفسي تقرأ الكلام اللي مكتوب عنك اليوم، ربنا يدي كل واحد على قد نيته ويجعل كل دعاء الناس النهاردة من نصيبك”.

وأضاف: “الله يرحم أبو اليسر وحاجات تانية مفيش مجال اذكرهالك دلوقتي يا محمد يا رمضان، قولنالك خد بخاطر الراجل قبل ما يموت، والمواطن المصري بيقلب في ثانية وأكبر منك وأعظم منك وانت ملحقتش تعمل حاجة في الوسط الفني، وربنا بيدي كل واحد على قد نيته”.

وعرض عمرو أديب مداخلته الهاتفية مع الطيار أبو اليسر قبل وفاته، ولوح برفع قضية خامسة ضد محمد رمضان قائلاً: “روح اعملي فيديو تاني يا محمد يا رمضان عشان ارفع عليك قضية جديدة”.

محمد رمضان يغلق التعليقات

هذا وقد أغلق محمد رمضان خاصية التعليقات على منشور نعى فيه الطيار أشرف أبو اليسر، الذي توفي أمس، بعد تدهور حالته الصحية بأحد مستشفيات القاهرة.

وذلك بعدما انهالت تعليقات تتهم رمضان بالتسبب في تدهور صحة الطيار الذي أوقف عن العمل بسببه، وأنه قتله بطريقة غير متعمدة بعدما دمر مستقبله المهني.

محامي أشرف أبو اليسر: سنرد اعتباره بعد وفاته

وهو ما أكده محامي أشرف أبو اليسر، والذي اتهم أيضاً محمد رمضان بالتسبب بوفاته، مؤكداً أن أزمته الصحية الأخيرة بدأت تزامناً مع الأزمة الشهيرة.

وقال مجدي حلمي في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: “وفاة موكلي بشكل أو بآخر، بسبب تدهور حالته الصحية بدءًا من اندلاع أزمته مع محمد رمضان”.

وأضاف حلمي: ”الراحل اعتبر قرار إيقافه عن العمل بمثابة سحب روحه من جسده، وترتب على ذلك في النهاية وفاته”.

وأوضح حلمي أن الطيار أشرف أبو اليسر كان مدمَرا الفترة الأخيرة ودخل العناية المركزة أكثر من مرة، مضيفاً: “كان يجب أن نرد له اعتباره في حياته وسنرده بإذن الله بعد وفاته”.

وكشف حلمي كواليس الأيام الأخيرة في حياة أشرف أبو اليسر، وقال في لقاء آخر إنه كان يهنئ موكله عن الحكم الصادر بتعويضه 6 ملايين جنيه من محمد رمضان لتسببه في فصله من الطيران وسحب رخصته مدى الحياة، فكان يرد عليه “هتفيد بإيه الفلوس والصحة راحت”.

وأضاف محامي أشرف أبو اليسر أن الحالة الصحية لأشرف أبو اليسر كانت جيدة قبل 10 أيام، لكنه فوجئ بضيق في التنفس وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة وكشفت الفحوصات أن يعاني من مشاكل في الكلى تقتضي حجزه.

عمرو أديب: سآخذ حقي بالقانون

وفي سياق متصل، صعد عمرو أديب أزمته مع محمد رمضان قبل وفاة أبو اليسر بيوم واحد فقط، وأعلن أنه تقدم بأربعة بلاغات ضده إلى النيابة ومكتب النائب العام.

وقال عمرو أديب: “أنا لست من الشخصيات التي تحب تقديم البلاغات، ولكن يجب أن يأخذ الشخص حقه بالقانون، وما سيحكم به القانون سألتزم به”.

وأشار عمرو أديب إلى أنه شعر أن هناك تعد على شخصه وغطرسة، مضيفاً: “أنا أريد حقي، لأنني لست بلطجياً وسآخد حقي بالقانون وليس بالشتائم”.

عمرو أديب سيتبرع بالنقود

وأعلن عمرو أديب أن أي أموال سيحصل عليها من محمد رمضان كتعويض، سيقوم بالتبرع بها لصالح مستشفى أبوالريش للاطفال.

وأضاف: “وبما أننا في شهر رمضان الكريم، سأضع بمقدارهم من مالي الخاص”.

وأكد عمرو أديب أنه لا يريد نقوداً من محمد رمضان.

وقال: “يرميها في المسبح، يرميها في الهواء، فليفعل ما يريد، وأمام القانون والقضاء كلنا متساويين لا هو نمبر وان، ولا أنا الإعلامي الكبير، أنا مقدم البلاغات وأنتظر أن آخذ حقي”.

وبدأت الأزمة بين الثنائي بعدما انفعل عمرو أديب، على محمد رمضان، بعد ظهور الأخير في مقطع وصف بالمستفز وهو يلقي النقود على الأرض، رداً على حكم صدر بحقه يلزمه بدفع 6 ملايين جنيه لصالح الطيار أشرف أبو اليسر.

وقال “أديب” حينها إن فيديو رمضان مستفز جدًا لشعب مصر، وهو ما رد عليه الأخير بفيديوهات ساخرة من الإعلامي المصري.

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