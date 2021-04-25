“محمد بن سلمان مدمن على المخدرات وبدأ في تعاطي الكوكايين” .. تفاصيل يكشفها “العهد الجديد”

“محمد بن سلمان أصبح شبه مدمن على المخدرات وبدأ في تعاطي الكوكايين”، هذا ما كشفه حساب “العهد الجديد” الشهير بموقع تويتر عن ولي العهد السعودي.

“محمد بن سلمان مدمن على المخدرات”

وفي تغريدته، قال حساب “العهد الجديد” كما رصدت “وطن”: مصادري تؤكد: أصبح محمد بن سلمان مدمن على المخدرات وبدأ في تعاطي الكوكايين“.

وقال: “هي تؤثر وبشكل مبالغ على سلوكه، حتى أنه لا يجتمع بالناس، ولا يخرج في أي لقاء قبل أخذه لجرعة”.

ودعا “العهد الجديد” الى مراقبة حركات يدي ولي العهد السعودي وتعابير وجهه إن ظهر في لقاء الليوان.في اشارة منه الى التأكد من صحة ما قاله عن ان محمد بن سلمان مدمن على المخدرات.

مصادري تؤكد أن ابن سلمان أصبح شبه مُدمن على المخدرات، وبدأ في تعاطي الكوكائين، وهي تؤثر وبشكل مبالغ على سلوكه، حتى أنه لا يجتمع بالناس، ولا يخرج في أي لقاء قبل أخذه لجرعة.. راقبوا غدا حركات يديه وتعابير وجهه إن ظهر في لقاء الليوان. — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 25, 2021

ويحل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء يوم غدٍ الإثنين، ضيفا على برنامج ”الليوان“ الحواري الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“.

وكان حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” أكد في أغسطس الماضي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مدمن على المخدرات .

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له رصدتها “وطن”:” فصل جديد بدأ في حياة محمد بن سلمان .. أصبح الرجل مدمناً للمخدرات !”.

ولا يمكن التأكد من صحة كل ما ينشر على مواقع التواصل، غير ان حساب العهد الجديد معروف بتسريبات التي ثبت صحة كثير منها حول الاسرة الحاكمة وقصور آل سعود.

حركات مريبة

وفي سياق ما كشفه العهد الجديد عن ان “محمد بن سلمان مدمن على المخدرات”، فقد أثارت عدة حركات مريبة قام بها بن سلمان، أثناء كلمته بمؤتمر الاستثمار السعودي في ديسمبر العام الماضي سخرية واسعة على مواقع التواصل.

وظهر “ابن سلمان” في أكثر من لقطة وهو “يرشف” بأنه مرات متتالية في ثوان، ما وصفه نشطاء بأنه سلوك لا يصدر إلا من مدمن مخدرات، فضلا عن التوتر والانفعالات المتداخلة التي ظهر بها ولي العهد.

وهو ما دفع أحد النشطاء للقول:”ابن سلمان في لمؤتمر الاستثمار بيعمل حركات غريبه بمناخيره اعتقد أنه بيشم مخدرات”.

ابن سلمان ف المؤتمر الاستثمار بيعمل حركتت غريبه بمناخيره اعتقد أنه بيشم مخدرات — Amr Dawood (@Amr___Dawood) October 24, 2018

وسخر آخر: “شك ولي العهد ابو منشار يتعاطى مخدرات ولا عندو رشح”

ودون مغرد ثالث محللا المشهد الغريب:”اثبت وبغباء تعاطيه مخدرات لكن من الطراز الفاخر المصنع. خصيصا له تخفي الآثار الخارجية لا تخفي الآثار النفسية و سلوكه وانفعالاته التي لم يستطع ضبطها اذا لحظتم بؤبؤ العين كله انحرف وضبطه فورا واخيرا فرك الآنف وصوت نفسه منه اكبر دليل لتعاطيه المخدرات”.

اثبت وبغباء تعاطيه مخدرات لكن من الطراز الفاخر المصنع خصيصا له تخفي الآثار الخارجية لا تخفي الآثار النفسية و سلوكه وانفعالاته التي لم يستطع ضبطها اذا لحظتم بؤبؤ العين كله انحرف وضبطه فورا واخيرا فرك الآنف وصوت نفسه منه اكبر دليل لتعاطيه المخدرات .#ولي_العهد_في_منتدي_الاستثمار — mohamed pal (@mo0o0o0oahmed1) October 24, 2018

مجتهد يؤكد: محمد بن سلمان مدمن على المخدرات

وسبق أن أشار المغرد السعودي الشهير “مجتهد” في يونيو عام 2015 إلى أن محمد بن سلمان يتعاطى ما يجعله في غير طبيعته في إشارة إلى احتسائه مشروبات كحولية أو مواد مخدرة.

وقال في تدوينات له كشف فيها عن استهتاره وتبذيره لأموال الشعب بعد تعيينه وليا لولي العهد: “كان الجنرال الصغير يتحدث في مجلس كبير وهو تحت تأثير “…” حيث قال صراحة أن مال الدولة له يتصرف به كيف يشاء ومن يعترض ليس له إلا القمع”.

وأضاف في تدوينة أخرى ناقلا ما نطق به “ابن سلمان”:”مثلما استولى عبدالعزيز بن فهد على مئات المليارات فسوف أستولي على تريليونات ما دام توفر لي من النفوذ ما لم يتوفر له، وتشوفون!”.

تعاطي الكوكايين وألعاب الفيديو

وكشف الكاتب الأمريكي الشهير مايكل وولف أن وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان يعاني من مشكلة مزمنة وهي تعاطي الكوكايين وألعاب الفيديو.

وأكد وولف في كتابه الجديد “الحصار.. ترامب تحت النار” (Siege: Trump Under Fire)، أن ابن سلمان لا يزال يتعاطى المخدرات، والإدارة الأمريكية تعرف ذلك.

ويتحدّث وولف عن تورط النظام السعودي في مقتل الصحافي جمال خاشقجي ودعم التنظيمات الإرهابية وتستر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه.

كما يتطرق الى الخلافات بين الأسرة الحاكمة في السعودية.

ويركّز الكتاب على سلوك ترامب وإدارته، وقد عُدّ من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك، وهو من سلسلة “نار وغضب”، وصدر في حزيران/يونيو 2019.

ويستند هذا الكتاب إلى أكثر من 150 مصدرًا تحدث معهم وولف.

اتهام محمد بن نايف بالتعاطي

ومما يعزز هذه الروايات عن ان محمد بن سلمان مدمن على المخدرات وانتشار تعاطي المخدرات بين الامراء، ما كشفته وكالة “ رويترز” نقلا عن مصادر، بأن عزل ولي العهد السابق محمد بن نايف بسبب ادمانه الحبوب المخدرة والكوكايين.

وقال المصدر إن الأمير محمد بن نايف (57 عاما) عانى من تعاطي مواد مخدرة لسنوات منذ عهد العاهل الراحل الملك عبد الله، مبينا أن الملكين الراحل والحالي نصحاه مرات عديدة بالعلاج.

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