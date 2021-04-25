السعودية ترصد مبلغاً خيالياً لم يقترح من قبل لـ”نزال ملاكمة” بين هذين البطلين!

تسعى المملكة العربية السعودية، لاستضافة نزال ملاكمة بين الملاكمين البريطانيين تايسون فيوري وآنتوني جوشوا، في عقد قيمة رسومه 150 مليون دولار، وفق ما كشف موقع “ESPN” الرياضي.

أعلى مبلغ تم دفعه

وأوضح الموقع، أن المبلغ المقترح أعلى من أي رسوم تم دفعها لاستضافة لعبة ملاكمة على الإطلاق.

من استعدادات البطل انثوني جوشوا لنزاله القادم امام تايسون فيوري #FuryJoshua

pic.twitter.com/whGyph2zed — عالم الملاكمة | Boxing World (@BoxingWorlds) April 23, 2021

وبحسب موقع “توك سبورت“، فإنه من المرجح أن يُعقد النزال ما بين فيوري وجوشوا في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس.

⭕️ عاجل المملكة العربية السعودية هي الدولة المضيفة التي تم الاتفاق عليها الآن من قبل كلا الطرفين لنزال أنثوني جوشوا ضد تايسون فيوري. pic.twitter.com/QQAQs0MoQb — ســعــــودي ســات (@saudiSat4) April 20, 2021

وباتت السعودية على مدى السنوات الأخيرة تتجه نحو استضافة فعاليات عالمية، لا سيما الرياضية والموسيقية منها، وهي الأحداث التي لم تكن مألوفة في المملكة قبل سنوات.

وفي 2019، أعلنت السعودية عن استضافتها مواجهة بين البريطاني، آنتوني جوشوا، والأميركي من أصل مكسيكي، آندي رويز.

المملكة العربية السعودية هي الدولة الأقرب لأستضافة النزال الضخم مابين تايسون فيوري و أنثوني جوشوا. pic.twitter.com/Zgtdsp99ut — فنون القتال بالعربية (@ArabicMMA) April 19, 2021

وكانت صحيفة “تيليغراف” البريطانية قد كشفت آنذاك عن إقامة هذه المواجهة في السعودية، التي أنفقت هيئاتها الرياضية قرابة 100 مليون دولار أميركي لاستضافتها.

نزال نسائي في السعودية

وفي فبراير 2020، أعلن اتحاد المصارعة العالمية WWE عن إقامة نزال نسائي على بطولة “سماك دوان” في السعودية، في عرض “سوبر شو داون” السعودية 2020.

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وجمعت المواجهة آنذاك ما بين بطلة سماك داون 2020، بايلي، ومنافستها، نعومي.

وكانت الرياض قد استضافت، في أكتوبر 2019، مواجهة جمعت ما بين الكندية، ناتاليا نيدهارت، والأميركية، لايسي إيفانز.

أكد ايظاً بوب أروم بأن المملكة العربية السعودية 🇸🇦 هي المضيف المتفق عليه لنزال أنثوني جوشوا ضد تايسون فيوري. وأضاف أنه من المحتمل أن يكون في جدة؛ وقال ايظاً بوب اروم للسعوديين الاختيار بين ثلاثة تواريخ – 24 يوليو ، 31 يوليو ، 7 أغسطس pic.twitter.com/ZQbqGQtbdG — عالم الملاكمة | Boxing World (@BoxingWorlds) April 20, 2021

وخلال النزال، ظهرت اللاعبتين بملابس رياضية عادية مخالفة لملابس المصارعة المتعارف عليها في الولايات المتحدة، كما كانت ملابسهن محتشمة وتغطي كامل الجسد، وحضر المباراة الآلاف من السعوديين.

نادي انتر ميلان

وفي السياق، يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للاستحواذ على نادي انتر ميلان الإيطالي وذلك عبر صندوق استثماراته حيث قيم النادي بمبلغ 850 مليون جنيه إسترليني.

وعلمت ” SunSport” أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعقد محادثات مع الإيطاليين، بقيمة بلغت قرابة 850 مليون جنيه إسترليني.

وتعتبر شركة ” Suning Holdings” الصينية، هي المالكة لـ Inter، الذي كان يائساً ومتوجهاً نحو البيع منذ نهاية العام الماضي.

ويعيش الوضع المالي لقادة الدوري الإيطالي في حالة من الفوضى، وبلغ إجمالي الديون أكثر من 650 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب مطلعين على الوضع المالي للدوري فإنهم مصرون على أن الوضع على وشك الانهيار.

وبحسب مصدر مطلع قال بأن السعوديين تقدموا من إنتر ميلان قبل أسبوع.

وتابع: “لا يمكنك شراء ناديين في نفس الوقت ويبدو أنهما تخلوا عن نيوكاسل”.

وأضاف المصدر: “لديهم الكثير من القوة لتولي ديون إنتر ميلان”.

ويتصدر نادي انترميلان الدوري الإيطالي، وهو ضمن دوري أبطال أوروبا الجديد.

الاستثمارات العامة

والأسبوع الماضي، صرح آشلي بأنه يقاتل مع Prem لبيعه إلى الكونسورتيوم الذي يرأسه صندوق الاستثمارات العامة. والذي يضم أيضًا أماندا ستافيلي والأخوين روبن.

وكانت النقطة الفاصلة والشائكة في الدوري، هي كون صندوق الاستثمارات العامة الذي يتزعمه ابن سلمان، منفصلاً عن الدولة السعودية.

ومن ناحيتها قالت صحيفة “The Prem” إن صندوق الاستثمارات العامة يخضع لسيطرة الدولة السعودية لكن نيوكاسل. لا توافق عليه وتسعى لإلغاء الحكم عن طريق التحكيم.

فضيحة هيومن رايتس ووتش

وفي وقت سابق، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، عن محاولات يقوم بها ابن سلمان. من أجل استخدام الرياضة لتبييض سجله الحقوقي، وللتغطية على جرائمه ضد حقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة أن اتخاذ ابن سلمان للرياضة هي بمثابة ورقة إلهاء.

ولصرف الأنظار عن سجل الانتهاكات الحقوقية بالمملكة، من خلال استثمارات خارجية في هذا المجال.

وأوضحت المنظمة بأن ابن سلمان لديه تسارع في الاهتمام بالشأن الرياضي ونشاطاته.

وهي بمثابة محاولة يسعى من خلالها لحرف الأنظار عن الممارسات والانتهاكات الحقوقية الحاصلة في المملكة.

وقالت المنظمة نقلاً عن مديرة المبادرات العالمية في المنظمة “مينكي ووردن، بأن ابن سلمان لديه محاولات حثيقة لاستخدام الرياضة. وشراء لأندية وعقد مباريات كبرى، للتغطية على سلوك المملكة المتردي في حقوق الإنسان.

وغردت ووردن على تويتر في وقت سابق مشيرة إلى ملفات حرب اليمن التي وصفتها بالوحشية. إضافة إلى ملف قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول في تركيا.

كما سردت ووردن ملف عشرات السجناء من الرجال والنشطاء الناشطين في مجالات حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وكيف يحاول ابن سلمان التغطية على ذلك باستخدام الرياضة.

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