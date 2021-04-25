رغد صدام حسين تعلق على كارثة مستشفى ابن الخطيب وتهاجم حكام العراق وتطلب إسقاطهم

علقت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، على كارثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد، والتي راح ضحيتها 82 شخصاً على الأقل وعدد كبير من الإصابات.

وكان ناشطون عراقيون، تداولوا مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، للحظة انفجار أسطوانة اوكسجين في مستشفى “ابن الخطيب” بالعراق الأمر الذي أدى لمقتل 82 شخصاً على الأقل، فيما قالت مصادر إعلامية إن هذا العدد أولى فقط بينما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

رغد صدام حسين: إلى متى يبقى حكام العراق على التل!

وقالت رغد صدام حسين في حسابها على تويتر وفق ما رصدت (وطن) معلقة على الحادث المأساوي ومهاجمة حكام العراق:”جاري التحقيق، زهقت أرواح الكثيرين إلى متى يبقى حكام العراق على التل.”

جاري التحقيق !! زهقت ارواح الكثيرين!! إلى متى يبقى ( حكام العراق ) على التل..أعزي اهالي الضحايا ،، إنا لله و إنا إليه راجعون..#مستشفى_الخطيب — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 25, 2021

وتابعت رغد صدام حسين معزية أهالي الضحايا:”أعزي اهالي الضحايا إنا لله وإنا إليه راجعون.”

ويشار إلى أنه في وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فسارعت فرق الدفاع المدني لإخلاء المرضى واخماد النار.

وأسفر الحريق عن مقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر طبي من المستشفى لوسائل إعلام، أن حصيلة القتلى وصلت إلى 82 قتيلا ًإثر الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى، إثر انفجار اسطوانات الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش.

ولفت المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المستشفى لنقل الضحايا المصابين بالحروق، والجثث إلى مستشفيات بغداد.

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ومنها تم نقل 45 جثة إلى مستشفى الزعفرانية.

هذا وطالب محافظ بغداد، محمد جابر، وزارة الصحة بـ “تشكيل لجنة تحقيق من أجل تقديم الذين لم يقوموا بعملهم أمام العدالة”.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في بيان إن الحادث “جريمة بحق المرضى الذين أنهكهم فيروس كوفيد -19 والذين وضعوا حياتهم في أيدي وزارة الصحة ومؤسساتها وبدلاً من تقي العلاج، ماتوا جراء ألسنة النيران”.

ودعت المفوضية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إقالة وزير الصحة حسن التميمي و”تقديمه إلى العدالة”.

مصطفى الكاظمي يتحرك

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا إلى تحقيق فوري مع المسؤولين في وزارة الصحة”.

وطالب بإرسال “مدير المستشفى ورئيس الأمن وفريق الصيانة الفنية إلى المحققين وعدم الإفراج عنهم إلا بعد إحضار المذنبين إلى المحاكمة”.

ووجه الكاظمي بمنح عائلات ضحايا الحادث “كل حقوق الشهداء”، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

ومع حلول الساعات الأولى من صباح الأحد، وبينما قال الدفاع المدني إن الحريق أصبح تحت السيطرة، لم تصدر وزارة الصحة أي بيان أو تعلن عدد القتلى أو الجرحى.

مستشفى ابن الخطيب هاشتاج وردود فعل غاضبة

وأطلق عراقيون هاشتاج تفاعلوا عبره معبرين عن غضبهم من الفساد المستشري في أروقة الدولة العراقية، وطالبوا بإقالة وزير الصحة ومحاسبة المقصرين في حادثة مستشفى ابن الخطيب.

برهم صالح: ضرورة محاسبة المقصرين

من ناحيته عزى رئيس الجمهورية برهم صالح، عائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما طالب بمحاسبة المقصرين.

وقال صالح في بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، إنه “بنفوس يعتصرها الألم، تابعنا عن كثب الحادث المفجع الذي تعرّض له أهلنا في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ونتابع التقارير المتعلقة بها لحظة بلحظة”.

وأضاف: “ندعم القرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصرين، واستنفار كافة الجهود لمعالجة جرحى الحريق، كما نشد على يد فرق الدفاع المدني وجموع المتطوعين في انقاذ المصابين واسعافهم”.

وتابع: ” نتوجه بخالص العزاء لعائلات الضحايا، ونتقدم لأسر المصابين بكامل المواساة ونسأل الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل”.

وتعيد هذه الحادثة الى الاذهان، واقعة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي بالأردن، في 13 مارس/ آذار الماضي، والتي أسفرت عن 7 وفيات، ما أدى إلى استقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وسط غضب شعبي ومطالبات برحيل الحكومة.

وزار الملك عبد الله الثاني، المستشفى فور وقوع الحادثة، وطلب من مديره “الاستقالة الفورية”، وفق التلفزيون الرسمي.

وتوعد عاهل البلاد عبد الله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا سابقا لمجلس السياسات الوطني (يضم قيادات عليا بالدولة)، بمحاسبة المقصرين في الحادثة.

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