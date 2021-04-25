ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد استعادة الأهلي توازنه

استعادة فريق الأهلي المصري عافيته بعد تعرضه للخسارة في مباراته السابقة المؤجلة أمام فريق سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد. بارتكاب خطأ من الحارس محمد الشناوي.

ليحقق الانتصار على فريق إنبي بثلاثية ثمينة مقابل هدف يتيم، والتي جمعت الفريقين مساء يوم أمس السبت على ملعب “استاد السلام”. في إطار منافسات الجولة ال13 من الدوري الإسباني.

ثلاثية الأهلي في شباك إنبي

ودخل فريق الأهلي المصري بقوة وشراسة ليسدد في الدقيقة الأولى من المباراة في شباك منافسه إنبي عن طريق المهاجم المصري حسين الشحات بتسديدة قوية جاءت في شباك مرمى منافسه الضيف.

نسر مباراة اليوم أمام إنبي هو لاعبنا حسين الشحات. 🦅🔥💪 🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/S3JMZpTlds — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 24, 2021

ليعود فريق الأهلي في غضون دقيقتين ويحرز الهدف الثاني بوسطة المهاجم المهاري محمد شريف في الدقيقة الثالثة من المباراة، في هجمة مرتدة سريعة للفريق لينجح من خلالها اللاعب تسجيل الهدف في شباك إنبي.

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كما وواصل فريق الأهلي المصري من السيطرة والاستحواذ على مجريات اللقاء، أمام منافسه إنبي ليسجل الهدف الثالث.

"ما شوفتش في حياتي كده" تصريحات نارية 💥🔥..من سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الأهلي وإنبي #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/8UiS3Oy3z4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 24, 2021

جاء عن طريق عمرو السولية في الدقيقة ال43، لينتهي بذلك مجريات منتصف اللقاء بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة دون رد.

ضربة الجزاء لفريق إنبي

فيما شهد أحداث الشوط الثاني من المباراة السيطرة من جانب لاعبي فريق الأهلي المصري للحفاظ على النتيجة، ومنع فريق إنبي من الوصول إلى شباك حارس فريق الأهلي المصري محمد الشناوي.

احتفال لاعبو فريقنا بهدف عمرو السولية في شباك إنبي اليوم.📸🦅

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/dfsrntaadD — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 24, 2021

وفي الدقيقة ال55 من المباراة تحصل فريق إنبي على ركلة جراء بعد عرقلة من أحد مدافعي فريق الأهلي المصري. لينجح المدافع المصري رامي صبري من تسجيله في شباك الأهلي.

تشكيلة فريق الأهلي في مواجهة إنبي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عاماً، أمام منافسه إنبي المصري التالي: في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، جاء كلاً من: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي قفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر.

أما في خط هجوم الفريق اعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا. إلى جانب اشراك حسين الشحات.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 36 نقطة بعد فوزه على الإنتاج الحربي المصري بهدفين نظيفين دون رد. ليحافظ من جديد على صدارة الترتيب.

الأهلي ووصافة الترتيب

كما وعاد فريق الأهلي المصري للحفاظ على وصافة ترتيب الدوري المصري ليحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

ترتيب المصري والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث بيراميدز برصيد 30 نقطة. يليه في المركز الرابع المصري البورسعيدي برصيد 28 نقطة.

وفي المركز الخامس الاتحاد السكندري في الترتيب برصيد 28 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق سموحة في المركز السادس ترتيب الدوري.

بينما في المركز السابع فريق مصر المقاصة برصيد 26 نقطة في جدول الترتيب. كما في المركز السابع فريق سيراميكا كليوباترا المصري برصيد 25 نقطة.

وجاء فريق الجونة وإنبي في المركزين التاسع والعاشر برصيد 24 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

هدافي الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021، مهاجم فريق طلائع الجيش أحمد سمير برصيد 9 أهداف.

متساويًا بذلك مع وصافة الترتيب في المركز الثاني حسام حسن مهاجم فريق سموحة المصري الذي سجل هدفه الأخير في شباك فريق الأهلي المصري.

وجاء لاعب الأهلي المصري محمد شريف في المركز الثالث برصيد 8 أهداف. متساويًا مع عمر كمال مهاجم فريق طلائع الجيش.

أما في المركز الرابع جاء مهاجم فريق الزمالك يوسف أوباما في صدار هدافي الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 7 أهداف. متساويًا في الترتيب مع رامي صبري وأحمد ياسر ريان.

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