بلقيس فتحي تخلع زوجها رجل الأعمال السعودي بعد 5 سنوات .. مفاجأة غير متوقعة في المحاكم الإماراتية

رفعت النجمة الإماراتية ذات الأصول اليمنية بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في المحاكم الإماراتية.

وكشفت بلقيس فتحي عن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في مفاجأة لبرنامج “MBCTrending “.

وفي اتصال هاتفي مع مقدم البرنامج الاعلامي صبحي عطري قالت بلقيس فتحي انها تثق بالقضاء الاماراتي.

فيما اشار عطري الى ان بلقيس فتحي انتقلت للعيش في دبي .ولم يظهر سلطان عبد اللطيف معها في نشاطاتها خلال الفترة الماضية.

ولفتت بلقيس الى انه لا يمكنها التحدث اكثر عن موضوع الخلع .

وقال عطري ان خبر الاعلان عن انفصال بلقيس فتحي صعب عليه كونه كان اول من اعلن عن زواجها عام 2016.

وعن السبب في انفصال بلقيس قال عطري انه لا يسأل عادة هذا السؤال على المشاهير .

بلقيس فتحي و “اللباس الفاضح” بالخليج

ومؤخرا، أثارت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي حالة من الجدل في أحدث ظهور لها بعد تصريحات عن “اللباس الفاضح” للفنانات.

وقالت إن هذا الأمر مقبول في بعض الدول العربية لكنه مرفوض في الخليج وضربت المثل على الفنانة اللبنانية مايا دياب.

وقالت بلقيس فتحي عن مايا دياب في لقاء مع برنامج “شربل يستقبل”، عبر شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن الأخيرة “متعددة المواهب، لكن أسلوبها في اختيار ملابسها يخصها ومقبول عليها. ونحن نتقبّله عليها وقد يكون مقبولاً ضمن مجتمعها، لكن لا يمكن لأي فنانة في منطقة الخليج أن تفعل مثلها”.

وأوضحت بلقيس فتحي أن المجتمع الخليجي منفتح بحدود.

ولفتت إلى أن أسلوب اللبس الذي يعتبره البعض مقبولا في بلاد عربية، قد يعتبر في الخليج غير مقبول، مؤكدة أن هذا الاختلاف طبيعي والجميع يتقبّل ذلك.

بلقيس فتحي ترشح نادين نجيم

من ناحية أخرى، صرحت بلقيس فتحي لبرنامج “شربل يستقبل” أنها ترشح الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، لكي تجسد شخصيتها في عمل يروي سيرتها الذاتية.

وتابعت أنها أعجبت بأداء نجيم في مسلسلات تلفزيونية، من أبرزها مسلسل “خمس ونص”.

السعودية .. أول حفل غنائي للنساء أحيته بلقيس

في ديسمبر الماضي، غنت الإماراتية بلقيس فتحي، في أول حفل جماهيري نسائي على المسرح في مدينة جدة السعودية برعاية ودعم هيئة الترفيه، بحضور ما يزيد على ثلاثة آلاف سيدة، بالتزامن مع احتفالية دولة الإمارات باليوم الوطني 46.

وقدمت المغنية مجموعة من الأغاني المتنوعة بدأتها بالنشيد الوطني السعودي ثم الإماراتي، وأغنية “عاش سلمان يا بلادي”.

وقالت المغنية: “هذا اليوم يوم تاريخي، ومميز بالنسبة لي طوال مشواري الغنائي لم أشاهد جمهورا حماسيا متفاعلا بهذا الشكل، حقيقة هذا الحفل أجمل حفل قدمته حتى الآن”.

ونقلت وسائل إعلام عن بلقيس قولها: “في ظل الرؤية التي توليها حكومة الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أصبح كل شيء متوقعا في هذه البلاد الغالية على نفوسنا”.

لحظة سقوط فستان “بلقيس فتحي” في حفل زفافها

كانت تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس لموقف محرج للغاية خلال حفل زفافها الذي أقيم على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، بعد سقوط أجزاء من فستانها الخيالي الذي ارتدته في هذه المناسبة.

والفستان من تصميم السعودية تيما العابد يحتوي على 24 ألف قطعة الماس واستغرق 1500 ساعة عمل أما المجوهرات التي ارتدتها في حفل الزفاف صممت خصيصاً لها من لازوردي.

أما العريس فارتدى الزي السعودي التقليدي في القسم الأول من الزفاف ثم بدلة من روبيرتو كفالي، والحفل أقيم في فندق أرماني برج خليفة في دبي الذي يعتبر من أفخم فندق الإمارات.

بلقيس في أحضان زوجها

وسبق ان تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع بين العروسين الفنانة اليمنية الأصل بلقيس فتحي وبين زوجها سلطان عبد اللطيف .

وقد ظهرا معاً حيث احتضنها سلطان بإحدى يديه وأمسك هاتفه ليلتقط الصورة باليد الأخرى، بينما حاولت هي أن تنظر للكاميرا والتي لم تكن في اتجاه نظرها، فالتقطت الكاميرا لحظة نظرهما معاً إلى نفس الاتجاه.

يذكر أن زوج الفنانة بلقيس يشترك معها في نفس الأصول اليمنية ولكنه مستقر بالسعودية، ويقال إنه ينتمي لعائلة فنية تقدر الفن وتعشقه.

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