هذا سبب وفاة الطيار المفصول أشرف أبو اليسر .. وهذا آخر كلامه للفنان محمد رمضان!

توفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان المصري محمد رمضان قبل قليل داخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وعكة صحية منذ شهر

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيار أشرف أبو اليسر يتواجد في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات الخاصة منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.

وجاءت وفاة أشرف أبو اليسر بعد أسابيع قليلة فقط من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويضه بمبلغ 6 ملايين جنيه عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان له وهو على متن طائرة يقودها، ورفض الدعوى الفرعية.

وجاء في الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة أشرف أبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش فى المطار”، مستغلًا صورة الطيار في مشهد استعراضي فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

آخر ظهور للطيار أشرف أبو اليسر

وكان آخر ظهور لأشرف أبو اليسر قبل أيام، بفيديو من داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، ليرد على محمد رمضان، بعد فيديو رمي الدولارات في مياه حمام السباحة.

وقال أبو اليسر في حديث لموقع “مصراوي“ حينها: “في ناس كثير أوي محتاجة الفلوس دي. في ناس كتير تعبانة ومحتاجة. ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح”.

وأضاف أبو اليسر: “بيقولو بالعربي كل برغوت على قد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد ثاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج ثلاجة، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم”.

الطيار أبو اليسر يرد على رمضان: كل برغوت على أد فلوسه pic.twitter.com/aATmSRFhRn — مصراوي (@masrawy) April 9, 2021

محمد رمضان ينثر النقود

وأثار محمد رمضان في وقت سابق، غضب واستفزاز العديد من جمهوره، في أول رد له على صدور حكم يلزمه بدفع 6 ملايين جنيه كتعويض للطيار المفصول أشرف أبو اليسر.

ونشر محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، ظهر خلاله مسترخياً في حمام السباحة. وحوله رزم كثيرة من الدولارات، ويقوم بنثرها في كل مكان.

ولم يرفق محمد رمضان الفيديو بأي تعليق، وهو ما اعتبره الجمهور سخريةً من الحكم الصادر ضده. وأنها رسالة موجهة للطيار أشرف أبو اليسر، بأن النقود لا تعنيه.

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وكيل الأزهر سابقاً يعلق

وعلق وكيل الأزهر الشريف السابق عباس شومان على مقطع محمد رمضان حينها، وكتب خلال منشور له عبر حسابه على “فيسبوك” وقال: “لله الأمر، يتداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو لممثل مثير للجدل وهو يلقي دولارات في الماء. وهذا العمل فوق كونه مخالف لأحكام شرعنا الحنيف لما فيه من امتهان للنعمة. ويدخل في دائرة السفه الموجب للحجر على فاعله ففيه استفزاز لمشاعر الفقراء الذين لا يمتلكون قوت يومهم “.

وأضاف:”وليعلم من يفعلون هذه الأفعال أن الأموال التي في أيديهم ليست ملكا لهم على سبيل الحقيقة حتى يفعلون بها ما يريدون. فالمالك لها هو الله وهي في أيديهم على سبيل الاستخلاف لإنفاقها في مواضعها والتصدق منها على الفقراء فوق إخراج حقهم منها وهو الزكاة”.

كما تابع: “إن كان الفيديو مفبركا عليه وهو ما أتمناه. فليعلم صانعه أنه ارتكب محظورا شرعيا يأثم بعدد مرات مشاهدته. ويعاقب من الله عز وجل بما يستحق، وفي جميع الأحوال نحن في أزمة خلقية وشرعية وعقلية نسأل الله التعافي منها”.

“اهانة”

وعلى الرغم من الهجوم على رمضان، إلا أنه عا لإثارة الجدل مجدداً بفيديو جديد ظهر فيه وهو يستعرض امواله، وبدا وهو يقدم رزمة من الدولارات الى أحد النمور باللون الأبيض.

واعتبر بعض المعلقين أن رمضان يريد أن يوجه بالمقطع الجديد رسالة “اهانة” أخرى، الى الطيار المفصول أشرف أبو اليسر.

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محمد رمضان ينفي إهانة الطيار

وأصدر النائب العام المصري حينها قرارا بإحالة بلاغ ضد محمد رمضان إلى نيابة استئناف القاهرة، بتهمة إهانة. القضاء وحيازة عملة مزورة واستفزاز مشاعر المواطنين والتحريض على عدم احترام أحكام القضاء.

وقال محمد رمضان في مداخلة مصورة عبر برنامج مساء dmc على فضائية dmc، إن الفيديو الذي ظهر خلاله. يلقي الأموال في الهواء وهو في حمام السباحة، هو إعلان لإحدى الشركات، مشدداً أن لا علاقة له بحكم. التعويض للطيار أشرف أبو اليسر.

كما أضاف محمد رمضان: “الفيديو دعاية للشركة، وأنا وقعت في العقد أنه يجب كل أسبوع أن أعرض منشوراً. أو اثنين، وأنا أنشر الفيديوهات هذه منذ أربع أسابيع مضت”.

وأشار محمد رمضان إلى أن الفيديو مشهد من كليب لمخرج هندي، وسيخرج للنور في أقل من شهر، لافتاً إلى. أنه لا يبرر فعلته وأن الأموال ليست حقيقية.

واستطرد رمضان: “جمهوري لا حصر له، وأنا ناجح، والمتربصين بي أكبر من جمهور فنانين، ولم أسافر أبداً سياحة. كله عمل فقط”.

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