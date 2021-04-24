محامي أشرف أبو اليسر يتهم محمد رمضان بقتله وهذا مصير الـ6 ملايين جنيه!

اتهم مجدي حلمي، محامي أشرف أبو اليسر الطيار المصري الراحل، الفنان محمد رمضان بالتسبب بوفاته، مؤكداً أن أزمته الصحية الأخيرة بدأت تزامناً مع الأزمة الشهيرة.

محامي أشرف أبو اليسر: سنرد اعتباره بعد وفاته

وقال مجدي حلمي في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب عبر فضائية mbc masr: “وفاة موكلي بشكل أو بآخر، بسبب تدهور حالته الصحية بدءًا من اندلاع أزمته مع محمد رمضان”.

وأضاف حلمي: ”الراحل اعتبر قرار إيقافه عن العمل بمثابة سحب روحه من جسده، وترتب على ذلك في النهاية وفاته”.

وأوضح حلمي أن الطيار أشرف أبو اليسر كان مدمَرا الفترة الأخيرة ودخل العناية المركزة أكثر من مرة، مضيفاً: “كان يجب أن نرد له اعتباره في حياته وسنرده بإذن الله بعد وفاته”.

مصير الـ6 ملايين جنيه

وكشف محامي أشرف أبو اليسر مبلغ الـ6 ملايين جنيه التي كان يفترض أن يحصل عليها الطيار المفصول قبل وفاته، وقال إنها ستذهب للورثة، وأن الإجراءات التنفيذية لاستلام الأموال ستستكمل في القضاء.

وتابع محامي أشرف أبو اليسر: “أنا في انتظار استلام صورة تنفيذية بالحكم ويتم مطالبة الجهة المنوطة بالتنفيذ ويتم استلام الأموال، علماً أن الحكم بالنسبة للكابتن أشرف لا يمثل 1% من الأضرار التى لحقت به”.

كواليس الأيام الأخيرة في حياة أبو اليسر

وفي لقاء آخر، كشف محامي أشرف أبو اليسر كواليس الأيام الأخيرة في حياة أشرف أبو اليسر، وقال في لقاء لصحيفة “مصراوي: إنه كان يهنئ موكله عن الحكم الصادر بتعويضه 6 ملايين جنيه من محمد رمضان لتسببه في فصله من الطيران وسحب رخصته مدى الحياة، فكان يرد عليه “هتفيد بإيه الفلوس والصحة راحت”.

وأضاف محامي أشرف أبو اليسر أن الحالة الصحية لأشرف أبو اليسر كانت جيدة قبل 10 أيام، لكنه فوجئ بضيق في التنفس وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة وكشفت الفحوصات أن يعاني من مشاكل في الكلى تقتضي حجزه.

إلى هذا، نشر محمد رمضان تعزية بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر وكتب عبر حسابه الرسمي في انستغرام: “انا لله وانا اليه راجعون .. الطيار اشرف ابو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل اهله واحبابه”.

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شقيقة أشرف أبو اليسر

وانتشر بيان مؤثر لأحد أفراد أسرة أشرف أبو اليسر، عقب وفاته داخل الرعاية المركزة، فيما اتهم طبيب مصري شهير الفنان محمد رمضان بأنه السبب وراء وفاة أبو اليسر.

وهاجمت عبير المستكاوي شقيقة زوجة أشرف أبو اليسر والتي نشرت نبأ الوفاة، محمد رمضان في تدوينة لها على فيسبوك وقالت:”مع السلامة يا أطيب وأحن قلب مع السلامة يا حبيبي الله يرحمك، زوج اختي في ذمة الله كابتن طيار أشرف أبو اليسر. أرجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة.”

وتابعت السيدة عبير هجومها على الممثل محمد رمضان:”وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يامحمد يا رمضان، قهرت الرجال وكنت السبب في تدهور حالته النفسية والصحية، وعند الله تجتمع الخصوم حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد” وفق نص التدوينة.

طبيب قلب يكشف سبب الوفاة

من جانبه دخل الدكتور جمال شعبان، أشهر طبيب قلب في مصر على خط الأزمة وعلق على وفاة أشرف أبواليسر.

وقال “شعبان” في تدوينة على صفحته في “فيسبوك”: القهر بيكسر القلب.. الإحساس بالقهر بيقلل المناعة.. القهر بيقصر العمر.. وبيسبب الوفاة”.

وأضاف الطبيب المصري: “الرجل دا انقهر اتكسر قلبه.. تهاوت مناعته.. مات.. رحم الله الفقيد.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي قهره.. يا ريت ما تقهروش حد.. يا ريت ما تكسروش خاطر حد”.

كما نشر الدكتور جمال شعبان صورة أخرى لمحمد رمضان، وأبطال مسلسل ملوك الجدعنة مصطفى شعبان وعمرو سعد، وعلق بقوله مهاجما تلك النماذج:”الوباء الأخطر من كورونا، يا رب ارفع عنا البلاء والوباء”

ويشار إلى أن الكابتن أبو اليسر الذي اشتهر بأزمته مع محمد رمضان، توفي بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، القاضي بإلزام النجم محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف، بسبب صورة نشرها محمد رمضان له وهو على متن طائرة يقودها، ورفض الدعوى الفرعية.

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وجاء في الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة أشرف أبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش فى المطار”. مستغلًا صورة الطيار في مشهد استعراضي فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

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