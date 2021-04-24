“الفلوس دي حلال” .. فيديو مؤثر لسيدة مصرية مع أحمد رأفت يتصدر الأكثر مشاهدة

أصبح مشهد السيدة البسيطة التي ظهرت مع المذيع والإعلامي المصري أحمد رأفت، والتي اشتهرت في الحلقة تلك بعبارة “هي الفلوس دي حلال؟” ضمن الأكثر مشاهدة في مصر وحاز رد فعلها إعجاب العديد من النشطاء في مصر والوطن العربي.

ووفق الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم ورصدته (وطن) بهذه الحلقة قابل أحمد رأفت سيدة بسيطة في الشارع، وقام بتوجيه سؤال لها وعقب إجابتها، قدم لها الهدية المالية.

ولكن رد السيدة كان صادمًا لرأفت ولفريق العمل، حيث قالت له ما نصه: “اخد الفلوس..أنت بتتكلم جد.”

وتابعت:”طب هي حلال؟”، ليرد عليها أحمد رأفت: “أيوه حلال مش هتكون حلال ليه؟”.

لتجيبه السيدة فوراً في عبارة أثرت في فريق العمل وجميع المشاهدين: “علشان أنا ما شقتش بيهم”

ويشار إلى أن فكرة برنامج أحمد رأفت “مذيع الشارع”، تقوم على مسابقة يحرص على القيام بها يتم من خلالها تقديم هدايا متنوعة للكثير من المارة في الشارع بشكل عشوائي.

– مبروك يا حاجة كسبتي معانا في المسابقة

= هي الفلوس ديه حلال؟

– اه ياحاجة حلال ، مش عايزه تاخديهم ليه؟

= اصلي ماشقيتش بيهم ♥️

*امرأة تعلمك معني التعفف 🙏🏻 pic.twitter.com/5PFeMnp91N — Ahmed Rafat (@AhmedRafat) April 23, 2021

من جانبه، كشف «رأفت» في حديث لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أن «هذا الفيديو ليس الأول في الانتشار الكبير له عبر السوشيال ميديا، ولكن ما حدث أمر غير متوقع».

وعن كواليس تصوير الفيديو الذي لاقى رواجا واسعا، قال أحمد رأفت: “الفيديو كان نوعا من الدعاية لإحدى الشركات، وكان قبل شهر رمضان بأربعة أيام”.

وأكمل: “السيدة صدمتنا بردها ورفضها الحصول على الأموال في البداية لولا تدخل مديرها الذي كان يشاهد عملية التصوير.”

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وأوضح: “ونحن نسجل مع السيدة ضاعفنا قيمة الجائزة فور كشف السيدة أنها أرملة وتقوم بتربية الأطفال”.

وأكمل: “السيدة كانت لا تعلم أن هناك ما يسمي بالمسابقات أو الهبة التي يفوز بها الكثير”.

رجال أعمال يحاولون الوصول إلى السيدة

وعن رد فعل السيدة المؤثر قال أحمد رأفت: “ردة الفعل كبيرة جداً هناك عدد كبير من رجال الأعمال يحاولون الوصول إلى السيدة التي لا نعلم عنها أي شيء حتى الآن، ونسعى للوصول لها بأي شكل من الأشكال”.

واختتم حديثه: “ما حدث خلال 24 ساعة فقط من بث الفيديو هو توفيق من الله عز وجل بجانب جهد وتعب فريق العمل بشكل كامل.”

واستكمل:”الحمدلله ربنا جعلنا سبب أن نتواجد في طريق هذه السيدة”.

وتداول العديد من النشطاء والصفحات والحسابات الشهيرة، مقطع هذه السيدة والذي لاقى تفاعلا كبيرا جدا من قبل المصريين والنشطاء في الوطن العربي.

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