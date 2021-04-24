من الشخص الذي قررت السعودية روزانا اليامي إهداء جميع أعضاء جسمها له بعد موتها!

في خطوة أثارت جدلا واسعا بين متابعيها أعلنت الإعلامية والفاشينيستا السعودية روزانا اليامي، أنها ستتبرع بجميع أعضائها بعد وفاتها.

وجاء ذلك في منشور عبر حسابها بـ”إنستغرام” حيث أعلنت فيه روزانا وفق ما رصدت (وطن) أنها قررت إهداء جميع أعضاء جسمها لشخص آخر بعد موتها؛ حتى تكون حياة ثانية له.

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روزانا اليامي.. علمني بابا حبيبي

الفاشينستا السعودية قالت في منشورها الذي فجر الجدل ما نصه: “علمني بابا حبيبي أن في العطاء متعة أكبر بكثير من الأخذ.”

وتابعت:”وكلما مرت الأيام وكبرت اكتشفت جانبا جديدا فيها.. فكرت كيف عطائي ما يتوقف لو وقف قلبي وتركت الحياة اللي أحبها“.

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وأضافت روزانا أنها عندما “وجدت المركز السعودي لزراعة الأعضاء ما ترددت لحظة أن أهدي جميع أعضاء جسمي لكي تكون حياة ثانية لشخص آخر ويمتد عطائي على الأرض“.

واختتمت روزانا اليامي حديثها عن قرار تبرعها بأعضائها بالدعاء لوالدها.

وقالت:”اللهم اجعلها في ميزان حسنات الرجل الوحيد الذي أحببت والدي ومعلمي عبدالباقي اليامي، الله يرحمك حبيبي“.

وكانت قد كشفت الإعلامية السعودية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي روزانا اليامي، السبب وراء نزعها الحجاب مؤخرا بعدما أعلنت عن ارتدائه في منتصف العام الماضي 2020.

وأوضحت اليامي أنها حاولت واجتهدت في الاستمرار بارتداء الحجاب ولكنها لم تستطع.

روزانا اليامي تفسخ خطبتها

ويشار إلى أنه أوائل أبريل الجاري، أعلنت الإعلامية السعودية روزانا اليامي لأول مرة عن فسخ خطبتها، التي تمت بعد فترة قصيرة من طلاقها.

مشيرة إلى أن السبب وراء ذلك التسرع في اتخاذ القرار.

وحينها قالت روزانا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”: “أنا دايماً صريحة والحقيقة أنه بعد طلاقي شعرت بفراغ كبير، وتمت الخطبة بشكل سريع.”

وأوضحت:”واكتشفت أن العلاقة كانت مجرد جسر من أجل أن أنتقل من مرحلة الفراغ فقط، وأن طموحي أكبر منها بكل سيئاتها وعيوبها والخلل الكبير الذي فيها، فاخترت أن اترك الذي لا يليق بي واتخطاها”.

هل عادت لطليقها؟

وكانت روزانا أثارت في وقت سابق الشكوك حول عودتها لطليقها مجدداً بعد أيام من إعلان انفصالها رسمياً عنه في خبر أزعج محبيها.

ونشرت عبر صفحتها على “انستغرام” صورة لباقة كبيرة من الورود الحمراء وبجوارها آلة كمان ومعهما كارت مكتوب عليه بالفرنسية “je suis desole” أي “أنا آسف” باللغة العربية.

وعلقت الإعلامية السعودية على الصورة، قائلة: “ما فيه مثلك ولو غيرك تمناني.. تعال واسأل عيوني شنهي تعتبرك.. يا مالي الشوف وعيني ما تبي ثاني.. يا مصغر الناس فيها وأنت يا كبرك”.

وكانت روزانا اليامي، قد قالت إنها انفصلت عن زوجها، مؤكدة في ردها على سؤال وصلها من أحد معجبيها عبر حسابها في تطبيق (سناب شات) أن الانفصال وقع بالفعل.

روزانا اليامي هددت بكشف المستور

كما هددت روزانا اليامي قبل أسبوعين عن كشف المستور في الوقت القريب في قضية تم تداولها في الآونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بثنائي من المشاهير.

موضحة أن المشهورة صاحبة هذه القصة تعرضت لموجة من الهجوم بسبب الطرف الآخر ومحاولته تشويه صورتها، بالرغم من أن الأخير هو الذي يستحق كل هذا الهجوم، موضحة أنها ستكشف الحقيقة كاملة قريباً.

وقالت روزانا عبر خاصية “ستوري” على حسابها بموقع “انستغرام” وقتها: “قبل فترة سمعنا قصصاً من وحي الخيال”، والكل هاجمها لكن والله لو تعرفوا الحقيقة تحترموها مليون مرة وأنا ناوية أكمل القصة هاليومين”.

وبمجرد استخدام روزانا اليامي لجملة “قصص من وحي الخيال”، ربط الكثيرون من محبييها بين كلامها وكلام الفاشينيستا السعودية ملكة كابلي عن مطلقها رجل الأعمال الكويتي أحمد سالم.

وذلك نظراً لاستخدامهما نفس الاسلوب في التعبير، وفي وقت سابق ردت الفاشينيستا السعودية ملكة على تصريحات مطلقها التي أساءت إليها نتيجة ظهورها بفستان مثير للجدل في حفل الفنان رابح صقر.

خاصة أنه أكد من خلال رده على إحدى متابعيه أن الطلاق وقع بينهما، معلقاً “أنا مو متزوج حالياً”، مضيفا: “الذي يمر عليّ يجعلني أحمد ربي على كل قرار اتخذته.. كل قرار جعلني أعز نفسي عن كل شي لا يشبهني ولا يمثلني”.

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