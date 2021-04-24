حقيقة انتحار الفنان الأردني متعب الصقار.. شقيقه كشف تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياته

بعد انتشار العديد من الشائعات حول انتحار الفنان الأردني متعب الصقار عقب إعلان وفاته اليوم بسبب سقوطه من نافذة المستشفى، خرج شقيقه الأكبر ينفي هذه الشائعات جملة وتفصيلا.

وتوفي متعب الصقار في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد معاناة طويلة من المرض.

هذا وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “رؤيا” الأردنية، قال شقيق الصقار الأكبر، “إن إيمان شقيقه متعب بالله كان كبير جدا وآخر ما قد يفكر به هو الانتحار.” حسب وصفه.

الطب الشرعي يرفض التعليق حول سبب الوفاة

وبينما رفض مدير المركز الوطني للطب الشرعي عدنان عباس، التعليق على سبب وفاة الفنان الأردني تاركا الأمر للقضاء، برر شقيق الصقار سقوط أخيه من نافذة غرفة المستشفى بأنها “غفوة العين”.

موضحا:”فربما كان جالس على حافة الشباك او ربما اختل توازنه وسقط”. مضيفا في ذات الوقت أن التقرير الأولي للطب الشرعي أكد عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاة متعب.

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كما لفت شقيق متعب الأكبر إلى أن العائلة رفضت في البداية استلام الجثة وكانوا نطالب بمعرفة سبب الوفاة.

وكان الفنان متعب الصقار يعاني من فشل كلوي وتصلب بالشرايين وجلطات بالقدم وقد تم بتر إصبع إحدى قدميه، وفق تصريحات شقيقه.

وتابع شقيق الفنان “أن وفاة متعب هي قضاء وقدر، وبناء على ذلك تم اخذ الجثمان ودفنه.”

وأوضح في تصريحاته لـ”رؤيا” أن زوجته كانت ترافقه بعد أن صدرت توجيهات ملكية ورغبة ولي العهد بعلاجه في المدينة للطبية.

وذلك بعدما كان يعالج بأحد المستشفيات الخاصة حيث جرى نقله إلى المدينة الطبية.

وكانت زوجته مرافقة له طوال فترة تواجده في المستشفى منذ انتقالهم من إربد لعمان، أي قرابة الشهرين، وفق شقيق متعب الذي أضاف:”فشقيقي اب لـ4 بنات.

وناشد شقيق الفنان الأردني في النهاية المواطنين احترام شخص متعب وتاريخه وأهل الميت وكرامتهم.

وذلك بمنع تداول أخبار لا صحة لها حول الانتحار، مؤكدا أن شقيقه الفقيد “ولا واحد بالمليون ممكن يفكر بالانتحار اتقوا الله بمتعب” حسب قوله.

ديانا كرزون تنعي متعب الصقار

من جانبها نعت الفنانة ديانا كرزون، الفنان الأردني متعب الصقار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد معاناة طويلة من المرض.

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ونشرت ديانا، صورة له عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “خبر حزين.. الصوت النادر والحنون، صوت الأردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمة الله.. الله يرحمك يا أبو شهد، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضافت: “مش عارفة شو أحكي.. مصدومة كتير.. بدعيلك بالرحمة.. رحمة الله عليك يا أطيب قلب”.

وكانت الصفحة الموثقة للفنان الراحل على “فيسبوك” كتبت صباح اليوم: “الفنان متعب الصقار في ذمة الله في 12 رمضان.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كان يعاني مع المرض منذ فترة طويلة

ويشار إلى أن الفنان الأردني كان يعاني مع المرض منذ فترة طويلة، ونشر مقطع فيديو في فبراير الماضي من على سرير في المستشفى، بعدما تم بتر إحدى قدميه بسبب تداعيات الإصابة بمرض السكري.

وسبق أن قال في تصريحات صحفية قبل أشهر، إنه عانى كثيرا بسبب أزمة فيروس كورونا على الصعيد المالي، فقد توقف مصدر دخله، وهو الحفلات.

من هو الفنان الأردني متعب الصقار؟

وعرف الصقار بالأغاني الوطنية التي تعتبر عن الاعتزاز بوطنه الأردن، ولم ينس الغناء أيضا للعالم العربي.

لكن الأغنية الأشهر له كانت “كندرة الملايين” التي أداها الصقار احتفاء بالصحفي العراقي منتظر الزيدي.

وذلك بعد أن رشق الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بالحذاء في عام 2008.

كما أدى الفنان الأردني الراحل عددا من تترات المسلسلات، مثل “نوف” الذي عرض عام 2018، و”الفطين” عام 2008.

وكان الصقار موظفا معنيا بالشؤون الفنية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة العلوم التكنولوجيا في الأردن.

والفنان الأردني رحل وهو في الأربعينيات من عمره، وله 6 أبناء، علما أنه ينحدر من مدينة الرمثا شمالي المملكة.

رسالة عتاب من متعب الصقار قبل وفاته

وكان متعب الصقار قد نشر رسالة عتاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلالها تدهور وضعه الصحي وعجزه عن العلاج بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على وضعه مادياً.

وجاء في رسالة الصقار التي حملت عنوان “له يابلد”: “له يا بلد ماني من ولدك ولد..له يا بلد نذرت لعيونك شهد له يا بلد..متعب تعب وما ظل من حوله احد..له يا بلد وش قصرت..ما اتاخرت غنيتلك احلا الشعر وقدمتلك كل العمر..له يا بلد ما اني من ولدك ولد.. هجينتلك كحل العيون موال وتميل الغصون وما كنت في حبك عدد..له يا بلد الحين ينهشني المرض..وبكره ولو وقف النبض حتى وانا تحت الارض لبقى على نفس الوعد وابقى احبك يا بلد متعب تعب وعندي على عيونك عتب له يا بلد ماني من ولدك ولد”..

وبعد رسالة العتب، تكفل ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله بتغطية تكاليف علاج السقار كاملة.

“كورونا دمرت حياتي”

وقال حينها في تصريحات صحفية: ”كورونا دمرت حياتي، فلا يوجد أي حفلات غنائية أو عمل، ولدي 6 أفراد أعيلهم، وكلفة العلاج باهظة لم أستطع تحمل تغطيتها“.

وأكد حينها متعب السقار أن رسالة العتب جاءت بنتائج إيجابية، وقال: “تحمل ولي العهد الأمير حسين تكلفة العلاج على حساب الديوان الملكي”.

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