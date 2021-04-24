عمرو أديب يصعّد الحرب على محمد رمضان بهذا القرار .. “لست بلطجي وسآخذ حقي”!

صعد الإعلامي المصري عمرو أديب أزمته مع مواطنه الفنان محمد رمضان وأعلن أنه تقدم بأربعة بلاغات ضده إلى النيابة ومكتب النائب العام.

وتابع عمرو أديب: “أنا لست من الشخصيات التي تحب تقديم البلاغات، ولكن يجب أن يأخذ الشخص حقه بالقانون، وما سيحكم به القانون سألتزم به”.

وأشار عمرو أديب خلال حلقة أمس الجمعة من برنامجه “الحكاية” على قناة mbc masr إلى أنه شعر أن هناك تعد على شخصه وغطرسة، مضيفاً: “أنا أريد حقي، لأنني لست بلطجياً وسآخد حقي بالقانون وليس بالشتائم”.

عمرو أديب سيتبرع بالنقود

وأعلن عمرو أديب أن أي أموال سيحصل عليها من محمد رمضان كتعويض، سيقوم بالتبرع بها لصالح مستشفى أبوالريش للاطفال.

وأضاف: “وبما أننا في شهر رمضان الكريم، سأضع بمقدارهم من مالي الخاص”.

وأكد عمرو أديب أنه لا يريد نقوداً من محمد رمضان.

وقال: “يرميها في المسبح، يرميها في الهواء، فليفعل ما يريد، وأمام القانون والقضاء كلنا متساويين لا هو نمبر وان، ولا أنا الإعلامي الكبير، أنا مقدم البلاغات وأنتظر أن آخذ حقي”.

الأزمة بين عمرو أديب و محمد رمضان

وبدأت الأزمة بين الثنائي بعدما انفعل عمرو أديب، على محمد رمضان، بعد ظهور الأخير في مقطع وصف بالمستفز وهو يلقي النقود على الأرض، رداً على حكم صدر بحقه يلزمه بدفع 6 ملايين جنيه لصالح الطيار أشرف أبو اليسر، في قضية الطيارة المعروفة.

اقرأ ايضاً:

وقال “أديب” حينها إن فيديو رمضان مستفز جدًا لشعب مصر.

وتابع:”شيء مستفز في بلد فيها الناس بتطفح الكوتة علشان تجيب رزقها، يعني النعمة دي متفرقش معاه”.

وقال أديب في تعليقه على فيديو رمضان: “كأنه بيقولنا الفلوس دي علي الجزمة، بيقولنا إيه يعني 6 مليون جنيه أنا الفلوس متفرقش. معايا في حاجة”.

وأكمل الإعلامي المقرب من نظام السيسي: “الأستاذ نمبر وان أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه، الراجل ده بقى عدو نفسه. متفهمش دماغه بقى فيها إيه، أنا عاوزه بس يشرحلي إيه الفكرة؟ يا أخي لو الفلوس متهمكش وكتير إتبرع بيها لحد”.

وأضاف: “يا نمبر وإن أنت مش ملاحظ إن بقالك سنة بتعمل مصايب؟.. على فكرة مش أنت بس يا محمد اللي عندك فلوس. فيه ناس عندها فلوس أدك 100 مرة بس مبيعملوش كده”.

ووبخ أديب محمد رمضان على المقطع الذي نشره وقال : “ما تفعله بطر، اللي أعطاك الفلوس قادر يسحبها منك، الناس اللي أنت استفزيتهم دول هما اللي عملوك، لأن أنت جزء كبير منك صناعة سوشيال ميديا”.

وتساءل أديب موجهاً حديثه لرمضان: “إيه المانع إنك تعتذر للناس، اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون، اهدى وارجع لعقلك. وبلاش غرور.”

وختم آنذاك: “ناس كتير أعظم منك وضاعوا في ثواني لسه قدامك وقت ترجع تاني في كلامك، ترجع محمد رمضان بتاع الناس والشعب والغلابة. إنما لو ناوي تكمل كده.. أبشر”.

محمد رمضان يسخر من عمرو أديب

وقرر محمد رمضان الرد بأسلوب ساخر استفز أديب، حيث نشر مشهداً من مسلسله “الأسطورة” .

وأضاف رمضان على المشهد صوت عمرو أديب وهو يقول: “يا محمد اللي بنحسبه موسى طلع فرعون”، ليرد عليه بـ”بس يا بابا”.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وحينها قرر أديب، مقاضاة محمد رمضان، وقال إنه قرر رفع دعوى قضائية ضد الفنان، مضيفاً: “في ناس حظها وحش، بياخدوا الحياة في وشهم ومحدش هيعمل لهم حاجة، وبيحسوا إن هما مسنودين، معنديش مشكلة اختلف مع أي حد في أي حاجة إنما لما نوصل لعدم الرباية، مش أنا اللي بقى اللي باخد حقي فيه، ده القانون، والحمد لله القانون جاب حق ناس تانية الأسبوع اللي فات”.

عمرو أديب لرمضان: “هربيك”

وأكد أديب أنه لا أحد فوق القانون في مصر، وقال موجهاً كلامه لرمضان: “هربيك وهاخد حقي منك بالقانون، لو فاكر أنك مسنود البلد دي مافيهاش حد مسنود”.

ليرد رمضان أيضاً بالسخرية من كلام عمرو أديب بنفس الطريقة، ونشر مشهداً من مسلسل “نسر الصعيد”.

وقام رمضان بتركيب صوت عمرو أديب على المقطع، ورد عليه: “وأنا مالي بيك”، وذلك لحظة توجيه رمضان ركلة إلى ممثل آخر.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك