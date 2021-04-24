تفاصيل الانقلاب الناعم الذي يحاول قيس سعيد تنفيذه في تونس

سلط موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير له الضوء على الأحداث المتسارعة في تونس، وأزمة الرئيس التونس قيس سعيد مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، حيث اتهم عدد من التيارات السياسية بالبلاد الأول بمحاولة تنفيذ انقلاب دستوري ناعم.

“فرانشيسكا إيبل” مراسلة الموقع في تونس، نقلت في هذا السياق عن بعض التونسيين تساؤلهم “عما إذا كانت البلاد في خضم انقلاب دستوري هادئ.”

ويأتي ذلك ـ وفق إيبل ـ في ضوء سلسلة من التحركات العدوانية المتزايدة التي قام بها الرئيس التونسي “قيس سعيد” خلال الأشهر الأخيرة، حسب وصفها.

وهو ما دفع بعض المراقبين إلى التحذير من أن “سعيد” ربما يمهد الطريق لمزيد من الإجراءات للقضاء على خصومه وتعزيز سلطاته الرئاسية، عبر التلاعب بتفسير دستور البلاد ما بعد الربيع العربي.

قيس سعيد شخصية غير عادية

وتابع تقرير “ميدل إيست آي” أن سعيّد يعد شخصية غير عادية في السياسة التونسية المعاصرة.

ويُعرف سعيّد بأنه شعبوي، لكنه ليس بمعنى دونالد ترامب، حيث أن سجله نظيف وترشح للرئاسة متعهدا بمحاربة الفساد، وقد بدت نواياه في ذلك الوقت جيدة. كما أنه يبذل جهودا ليقدم نفسه كرجل عادي من الشعب لم يتأثر بالسلطة.

وتقول “فرانشيسكا إيبل” في تقريرها إنه وقبل صعوده على متن طائرته إلى القاهرة لحضور اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توقف “سعيد” في مقهى على جانب الطريق لتناول القهوة في فنجان ورقي مع بعض السكان المحليين.

لكن وفق الكاتبة ومنذ بداية العام، شهدت تونس وجها جديدا لـسعيد، ففي الأشهر الأخيرة، أظهر نفسه عنيدا، ومتحيزا في بعض الأحيان، وأظهر عدم استعداده للتفاوض أو التسوية مع خصومه.

وذهب قبل أيام، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 65 لتأسيس قوات الأمن التونسية، إلى بعث رسالة واضحة، إن لم تكن تهديدية، إلى رئيس الوزراء “هشام المشيشي”.

اقرا المزيد: هل تلقى قيس سعيد تمويلات أجنبية؟ .. بيان رسمي أمريكي والقضاء العسكري يعرض الملف للتحقيق

وهو شخصية برزت مؤخرا على أنه العدو السياسي للرئيس، بالرغم من كونه كان حليفا لـ “سعيد”، الذي رشحه لرئاسة الحكومة.

وقال “سعيّد”، في خطابه الذي حضره كل من “المشيشي” وخصم الرئيس الآخر رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة “راشد الغنوشي”: “الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا لكل التونسيين”.

قيس سعيد: القوات المسلحة هي الجيش وقوى الأمن

وأكد “سعيد” أن القوات المسلحة هي الجيش وقوى الأمن.

ووضعت إشارة “سعيد” الصريحة لسلطة الرئيس على قوات الأمن الداخلي في البلاد، وليس الجيش فقط، العديد من المراقبين والسياسيين في تونس في حالة تأهب قصوى.

وفيما يحدد الدستور التونسي لعام 2014 بعناية الفصل بين السلطات داخل السلطة التنفيذية، وهو يمنح الرئيس حاليا صلاحيات في الشؤون الدبلوماسية والدفاعية، فمن الناحية النظرية تخضع وزارة الداخلية التونسية وقوى الأمن الداخلي لسيطرة رئيس الوزراء.

وتابعت “فرانشيسكا إيبل” في تقريرها:”وقد يبدو هذا الجدل الأخير تقنيا دستوريا للبعض، خاصة وأن سعيّد هو أستاذ للقانون الدستوري، لكنه يظهر نمطا من الخطاب الراديكالي المتزايد من جانب الرئيس للسيطرة على نزاع سياسي أدى إلى شل البرلمان وإخراج الحكم عن مساره لعدة أشهر.”

ويشار إلى أنه في يناير الماضي، رفض “سعيد” أداء اليمين من قبل 4 وزراء اختارهم “المشيشي” في تعديل وزاري، قائلا إن الأفراد المعنيين لديهم تضارب في المصالح.

وفي الأسبوع الماضي فقط، في خطوة أثارت قلق الكثيرين، أوقف “سعيد” جهود البرلمان للمضي قدما في إنشاء المحكمة الدستورية التونسية، وهي عنصر أساسي في الثورة التونسية وآمالها في ديمقراطية حقيقية لم تشهدها البلاد بعد.

وتم تحديد المحكمة لتكون الأولى من نوعها في العالم العربي.

ومع ذلك، قال “سعيد” إن المهلة المحددة لإنشائها قد انقضت وإن الحكومة تباطأت.

وبحسب الكاتبة رأى البعض في ذلك علامة على أن “سعيد” شعر بالتهديد من تحرك “الغنوشي”.

وربما شك في دوافع سياسية لاختيار هذا التوقيت، لأن مثل هذه المحكمة يمكن أن تكون الطريقة الوحيدة لتحييد “سعيد”.

وربما قاوم “سعيد” هذه الخطوة من أجل حرمان البرلمان من المزيد من السلطة.

ومع ذلك، منذ عام 2014، قام البرلمان بمحاولات متكررة لتعيين محكمة دستورية، وتعاني العملية منذ فترة طويلة من المشاكل والخلافات.

إلى ذلك اتهم زعيم حزب “أمل تونس”، “أحمد نجيب الشابي”، الإثنين الماضي، “سعيد” بتنفيذ “انقلاب ناعم”.

“شهية سعيد للسلطة”

فيما كتبت صحيفة “الإيكونوميست المغاربية” أن الخطاب كان علامة على “شهية سعيد التي لا يمكن السيطرة عليها للسلطة”.

إلى ذلك نقلت “فرانشيسكا إيبل” تعليق أستاذ القانون الدستوري “ربيع الخريفي” بقوله إن هذه الخطوة قد تعني أن “قرارات مؤلمة وأياما صعبة على وشك الحدوث، قد تبدأ بسلسلة من الاعتقالات بين النواب”.

وذلك في إشارة إلى تعليق لـ “سعيد” قال فيه إنه لا يمكن للحصانة حماية السياسيين.

وقال “الخريفي” إن “الخطير في هذا الخطاب أنه أوصل رسالة إلى جميع التشكيلات الأمنية أن القرارات والتعليمات تصدر من قبله وحده، وهو يقصد ذلك ويدعوهم إلى عدم الاستماع إلى رئيس الوزراء”.

وفي حديثه إلى “ميدل إيست آي”، تحدث “رضوان المصمودي”، عضو اللجنة السياسية لحركة النهضة، عن قلقه من أن إصرار الرئيس على إعادة تفسير الدستور يمكن أن يؤدي إلى “أفعال خطيرة”، وأن هذا سيكون بمثابة انقلاب.

وقال “المصمودي”: “لن يكون انقلابا عسكريا تقليديا.. هذا مستحيل في تونس.. لكن ما هو ممكن هو إنهاء التحول الديمقراطي في تونس.. مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، يمكن أن نصل إلى وضع فوضوي وقبيح للغاية”.

ومع ذلك، أكد محللون أن خطابات “سعيد” مجرد كلام حتى الآن، وأنه حتى لو تصرف باتجاه هذا الهدف، فإن لديه القليل من الموارد المتاحة لتحقيقه.

“من التطرف القول إن هذا انقلاب”

وقال “يوسف الشريف”، الخبير في السياسة في شمال أفريقيا والمدير العام للفرع الإقليمي لجامعة كولومبيا في تونس: “من التطرف القول إن هذا انقلاب. بالتأكيد سعيد يريد العودة إلى النظام الرئاسي، لكنه لا يملك الوسائل أو الفريق القوي لتطبيق ما يقول إنه يريد القيام به”.

وفي تسليط للضوء على مناسبة أخرى العام الماضي عندما تحدث “سعيد” بخطاب مماثل عن سلطة الرئاسة على القوات المسلحة، قال المحلل السياسي “طارق الكحلاوي” إن أولئك الذين يصورون خطاب سعيّد على أنه “انقلاب” تقودهم مواقفهم السياسية، وخاصة أولئك الذين يتعاطفون مع حركة “النهضة”.

ويقول “الكحلاوي”: “ميزان القوى في البلاد لن يمنحه إمكانية الانقلاب، هذه حرب كلامية ومشكلة ثقة”.

وما دفع “سعيد” إلى سلوكه الأخير هو صراعه المريب منذ فترة طويلة مع “الغنوشي” و”النهضة”، ومؤخرا “المشيشي”. وبدأ الخلاف بين الجانبين في وقت مبكر من عام 2019، وتفاقم مع فشل حكومة “إلياس الفخفاخ” عام 2020، والتي استقالت بعد أن سحب حزب “النهضة” دعمه لها.

بدأ الخلاف بين الجانبين في وقت مبكر من عام 2019، وتفاقم مع فشل حكومة “إلياس الفخفاخ” عام 2020، والتي استقالت بعد أن سحب حزب “النهضة” دعمه لها.

ويقول “الكحلاوي”: “أيا كان ما يفعله قيس سعيد فهو لا يأتي من خطة ثابتة، بل يتطور مع تغير الوضع. إن عدم ثقته في الأحزاب السياسية آخذ في الازدياد ولكن هذا لم يكن موقفه منذ البداية”.

ويوضح “الكحلاوي” أن جزءا من القضية هو أن “سعيد” ليس سياسيا تقليديا، فلا تجد لتعليقاته معنى ثانيا أو ثالثا، وهو مباشر بشكل كبير.

وأضاف “الكحلاوي”: “سعيد لا يتخذ هذه المواقف ضد ضحية صامتة لا تفعل شيئا، فالطرف الآخر يقوم بالكثير من المناورات السياسية السرية، ويتحدثون بخطاب مزدوج. لذلك فإن سعيد متوتر بشكل متزايد”.

وبحسب “الشريف”، فإن الصراع بين “الغنوشي” و”سعيد” يكاد يخرج عن السيطرة، مضيفا أنه قد يؤدي في النهاية إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وبالرغم هذا التجاذب والصورة المرسومة عنه لافتقاره التام للخبرة السياسية ودعم حزب له، إلا أن شعبية “سعيد” بين الناخبين تبقيه واقفا على قدميه.

وتنقل الكاتبة عن محللين قولهم إن استمرار شعبيته يعود إلى معارضة “سعيد” الثابتة لحركة “النهضة” والنخبة السياسية.

وقدرت استطلاعات الرأي الأخيرة نسبة التأييد له عند نحو 50%، متقدما على قادة الأحزاب الآخرين بمسافة كبيرة.

ويحذر “المصمودي”، الذي صوت لصالح “سعيد” وكافح لأجل فوزه عام 2019 ولكنه يأسف الآن لهذا القرار، من أن تونس بحاجة إلى مزيد من الوقت للانتقال الديمقراطي، وأن مثل هذه الإصلاحات قد تخاطر بالعودة إلى الديكتاتورية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك