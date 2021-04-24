ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول وانتصار تشيلسي

يواصل فريق تشيلسي تحقيق الانتصارات المقنعة لعشاقه ومحبيه في منافسات الدوري الإنجليزي الجاري، بعد فوزه الأخير أمام منافسه وست هام يونايتد بهدف نظيف دون رد.

على عكس جاره فريق ليفربول الذي يوصل التعثر للمرة الثانية على التوالي على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد. والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. ليفقد حتى الآن فرصة المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وسجل فريق ليفربول “الريدز” هدف التقدم في شباك الضيف المنافس نيوكاسل يونايتد في الدقيقة الثالثة منذ بدء انطلاق المباراة بين الفريقين عن طريق هداف الفريق خلال منافسات الموسم الجاري المصري محمد صلاح 28 عامًا.

اقرأ المزيد: أسطورة مانشستر يونايتد “غيغز” متهم بالاعتداء الجسدي على سيدتين

الهدف القاتل لفريق نيوكاسل يونايتد

بينما أحرز هدف فريق نيوكاسل يونايتد في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل بواسطة لاعب الوسط الإنجليزي “جوزيف ويلوك” 21 عامًا. لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنافسين على أرض “الآنفيلد”.

هداف ليفربول ومحمد صلاح

واستطاع النجم المصري محمد صلاح من تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد خلال مسيرته الاحترافية مع نادي ليفربول الإنجليزي. حيث يعد أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا على الأقل في ثلاثة مواسم متتالية في الدوري “البريميرليج” الممتاز خلال الموسم الجاري.

انتصار تشيلسي على وست هام يونايتد

كما وحقق فريق تشيلسي الفوز على منافسه فريق وست هام يونايتد. في مباراة شهدت القوة والشراسة بين الفريقين. لينجح في إحراز هدف اللقاء في الدقيقة ال43 من المباراة عن طريق المهاجم الألماني” تيمو فيرنر” 25 عامًا.

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني حاول فريق وست هام يونايتد من تهديد شباك فريق تشيلسي “البلوز”، مع اكتفاء الفريق الأخير من المحافظة على النتيجة.

FT. Job done! 3 points! Well done, Blues! 💙 pic.twitter.com/DAQPZKvGSO — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 24, 2021

مع إهداره الفرص في تسجيل الهدف الثاني في الربع الأخيرة من نهاية اللقاء الذي جمع كلا الفريقين، في إطار منافسات الأسبوع ال 32 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”. الجاري. لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدف نظيف دون رد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 77 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 66 نقطة . بينما جاء فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

صعود تشيلسي وتجميد رصيد وست هام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 58 نقطة، كما وجاء فريق وست هام يونايتد في المركز الخامس من الترتيب برصيد 55 نقطة.

تراجع ليفربول في الترتيب

فيما تجمد حامل اللقب السابق فريق ليفربول عند النقطة 54 نقطة أمام منافسه نيوكاسل يونايتد ليحتل المركز السادس. بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السابع من الترتيب فريق توتنهام الذي جاء في المركز الثامن برصيد 53 نقطة.

Expert defending leaves Thomas Tuchel delighted with 'significant' win. 💪 Get more post match reaction from the boss… — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 24, 2021

تساوي أرسنال وليدز في النقاط

ويأتي فريق إيفرتون الإنجليزي في المركز الثامن من الترتيب برصيد 52 نقطة. كما جاء فريق أرسنال الإنجليزي في المركز التاسع برصيد 46 نقطة. متساويًا في عدد النقاط مع ليدز يونايتد من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2020-2021.

تصريحات يورغن كلوب بعد المباراة…#ليفربول_نيوكاسل — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 24, 2021

هدافي الدوري الإنجليزي

ويتربع المهاجم الإنجليزي هاري كين في فريق توتنهام في صدارة ترتيب الدوري برصيد 21 هدفًا. بفارق هدف وحيد عن نجم فريق ليفربول الإنجليزي واللاعب الدولي المصري محمد صلاح برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

فيرنانديش مع فريق مانشستر يونايتد

أما في المركز الثالث جاء لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

هدف محمد صلاح الرائع امام نيوكاسل 💪👑pic.twitter.com/uwm8AlhwQA — Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) April 24, 2021

بفارق هدف وحيد مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق توتنهام “السيبرز” الإنجليزي. برصيد 15 هدفًا.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً. متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد الذي يلعب في صفوف فريق ليدز يونايتد بنفس عدد الأهداف.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد