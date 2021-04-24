أسطورة مانشستر يونايتد “غيغز” متهم بالاعتداء الجسدي على سيدتين

اتهم أسطورة فريق مانشستر يونايتد الويلزي “ريان غيغز” 47 عامًا، باعتدائه الجسدي على سيدتين يبلغ أعمارهن، ما بين العشرينيات والثلاثينيات من العمر. من خلال ممارسة السلوك القهري تجاههم خلال الفترة ما بين عامي 2017-2020م.

فيديو : اول ظهور لاسطورة مانشستر يونايتد ريان غيغر عام 1991 ضد ايفرتون . pic.twitter.com/Qkhh4Ce0Nu — الظاهره 🎼 (@AGS_26T) March 2, 2016

غيغز وشرطة مانشستر

كما وقالت الشرطة في مدينة مانشستر يونايتد، أمس الجمعة. بأن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي “ريان غيغز”. يواجه التهم بالاعتداء على سيدتين خلال تواجده في مدينة مانشستر.

النيابة العامة وغيغز

كما وقالت المتحدثة باسم خدمة النيابة العامة الملكية الإنجليزية إن الجناح السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي سيمثل أمام محكمة مانشستر وسالفورد في 28 إبريل الشهر الجاري.

غيغر لعب حتى وصل عمره إلى 41 عام راكيتيتش : آمل ان اتمكن من اللعب حتى ابلغ من العمر 41 عاماً. pic.twitter.com/hA2gHpo4hv — FCB World (@FCBW_A7) April 4, 2019

وأضاف البيان، “لقد فوضنا شرطة مانشستر الكبرى بتوجيه الاتهام إلى راين غيغز بالانخراط في سلوك مسيطر أو قسري وباعتداء تسبب في أذى جسدي فعلي”، مضيفاً “كما تمت المصادقة على تهمة الاعتداء بالضرب على امرأة ثانية”.

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الاتحاد الويلزي واستبعاد غيغر

وأعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم في بيان رسمي له، استبعاد مدرب منتخب ويلز “ريان عيغز”. واستبداله بالمدرب “بروبرت بيدج” في بطولة أوروبا اليورو الصيف القام من العام الجاري 2020، على إثر تلك الاتهامات التي وجهت للمدرب المنتخب الويلزي.

في مثل هذا اليوم | ٢ آذار ١٩٩١، راين غيغز يسجل ظهوره الأول بقميص مانشستر يونايتد، وهو أكثر من مثّل يونايتد وأكثر من فاز بالألقاب مع النادي. 🔴 pic.twitter.com/f1MNFhoKTz — صحيفة مانشستر يونايتد (@MUFCMENA) March 2, 2020

وأردف الاتحاد الويلزي، ” الاتحاد سيجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة تأثير هذه التطورات على المنتخب الويلزي. بعد استبعاد مدرب الفريق غيغز”.

مدرب ويلز غيغز والنفي

وصرح مدرب منتخب بلاده ويلز “غيغز” في بيان له، ” إنني لست مذنبًا. كما أنني أكن احترمًا لكافة الاجراءات القانونية، وأتفهم جدية المزاعم وأتمسك بالبراءة أمام المحكمة. وأتطلع لتبرئة اسمي من ذلك”.

وتمنى غيغز للمدرب المنتخب الجديد لبايح والجهاز الفني واللاعبين والمشجعين كل التوفيق في بطولة منافسات اليورو هذا الصيف.

#رسميا : الشاب غرينوود سيرتدي الرقم 11 في الموسم القادم اللاعبين الذين سبق لهم وان لعبوا بالقميص رقم ١١ في البريميرليغ مع مانشستر يونايتد هم :

– داني والاس

– سيمون ديفيس

– لي شارب

– ريان غيغر

– عدنان يانوراي

– انتوني مارسيال pic.twitter.com/JR7PTk4OBO — E P L W O R L D (@EPLworld) September 4, 2020

وقد غاب المدرب غيغز على عدد من المباريات الدولية مع منتخب بلاده. عقب تلك الاتهامات الموجه له مع نفي تلك المزاعم، كما من المقرر أن يظهر في محكمة في مدينة مانشستر الإنجليزية في ال 28 من شهر إبريل /نيسان من الشهر الجاري.

الويلزي غيغز ومانشستر يونايتد

ولعب أسطورة مانشستر يونايتد ريان غيغز نحو 963 مباراة خلال 23 عامًا. وهو الرقم القياسي التاريخي الذي سجله داخل صفوف فريق “الشياطين الحمر” الإنجيلزي.

ذا صن | غيغر يسمي أفضل ثلاثة لاعبين شباب حول العالم بينهم اثنان من أهداف اليونايتد بسوق الإنتقالات، أحدهم سانشو والآخر هالاند، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد. pic.twitter.com/muHWjDafm2 — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFC_NET_) May 29, 2020

كما وتوج بلقب الدوري الممتاز “البريميرليج” 13 مرة . إلى جانب التتويج بقلب دوري أبطال أوروبا مرتين مع الفريق.

غيغز والمشاركات الدولية مع منتخب ويلز

وخاض اللاعب الويلزي ريان غيغز مع منتخب بلاده في 64 مباراة خلال الفترة ما بين 1991 و2007م. فيما تولى تدريب المنتخب بعد اعتزاله عالم كرة القدم في عام 2018م.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 77 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

في مثل هذا اليوم عام 2014 | لعب الأسطورة رايان غيغر مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد ضد هال سيتي : • لعب : 963 🎽

• سجل : 168 ⚽️

• الألقاب : 34 🏆 👑🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/99GnCBnNg3 — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) May 6, 2020

صعود تشيلسي ووست هام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 55 نقطة، متساويًا مع فريق وست هام يونايتد بنفس عدد النقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس. بينما جاء فريق توتنهام في المركز السادس في الدقيقة ال53.

تراجع ليفربول وأرسنال في ترتيب الدوري

كما وجاء حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 53 نقطة الذي يحتل المركز السابع. بفارق نقطة وحيدة مع صحاب المركز الثامن من الترتيب فريق إيفرتون برصيد 52 نقطة بعد خطفه الفوز الصعب على منافسه أرسنال بهدف نظيف دون رد.

– اكثر الاعبين صناعة للأهداف في تاريخ دوري ابطال اوروبا ( #UCL ) : • كريستيانو رونالدو (47)

• ريان غيغر (46)

• ليونيل ميسي (41)

• دافيد بيكاهم (36) . pic.twitter.com/MzSVAGn0e8 — عبدالله | GAQ . (@vvx_92) October 29, 2020

ويأتي فريق أرسنال الإنجليزي في المركز التاسع من الترتيب برصيد 46 نقطة. متساويًا في عدد النقاط مع فريق ليدز يونايتد في منافسات ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2020-2021.

هدافي الدوري الإنجليزي

ويتربع المهاجم الإنجليزي هاري كين في فريق توتنهام في صدارة ترتيب الدوري برصيد 21 هدفًا. بفارق هدفين عن نجم فريق ليفربول الإنجليزي واللاعب الدولي المصري محمد صلاح برصيد 19 هدفًا خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب فيرنانديش مع مانشستر يونايتد

ويأتي في المركز الثالث لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

بفارق هدف وحيد مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق “السيبرز” الإنجليزي. برصيد 15 هدفًا.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً. متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد الذي يلعب في صفوف فريق ليدز يونايتد بنفس عدد الأهداف.

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