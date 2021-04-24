غيغر ريان والاعتداء الجسدي
غيغر ريان والاعتداء الجسدي
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أسطورة مانشستر يونايتد “غيغز” متهم بالاعتداء الجسدي على سيدتين

كتب وطن
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اتهم أسطورة فريق مانشستر يونايتد الويلزي “ريان غيغز” 47 عامًا، باعتدائه الجسدي على سيدتين يبلغ أعمارهن، ما بين العشرينيات والثلاثينيات من العمر. من خلال ممارسة السلوك القهري تجاههم خلال الفترة ما بين عامي 2017-2020م.

غيغز وشرطة مانشستر

كما وقالت الشرطة في مدينة مانشستر يونايتد، أمس الجمعة. بأن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي “ريان غيغز”. يواجه التهم بالاعتداء على سيدتين خلال تواجده في مدينة مانشستر.

النيابة العامة وغيغز

كما وقالت المتحدثة باسم خدمة النيابة العامة الملكية الإنجليزية إن الجناح السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي سيمثل أمام محكمة مانشستر وسالفورد في 28 إبريل الشهر الجاري.

وأضاف البيان، “لقد فوضنا شرطة مانشستر الكبرى بتوجيه الاتهام إلى راين غيغز بالانخراط في سلوك مسيطر أو قسري وباعتداء تسبب في أذى جسدي فعلي”، مضيفاً “كما تمت المصادقة على تهمة الاعتداء بالضرب على امرأة ثانية”.

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الاتحاد الويلزي واستبعاد غيغر

وأعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم في بيان رسمي له، استبعاد مدرب منتخب ويلز “ريان عيغز”. واستبداله بالمدرب “بروبرت بيدج” في بطولة أوروبا اليورو الصيف القام من العام الجاري 2020، على إثر تلك الاتهامات التي وجهت للمدرب المنتخب الويلزي.

وأردف الاتحاد الويلزي، ” الاتحاد سيجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة تأثير هذه التطورات على المنتخب الويلزي. بعد استبعاد مدرب الفريق غيغز”.

مدرب ويلز غيغز والنفي

وصرح مدرب منتخب بلاده ويلز “غيغز” في بيان له، ” إنني لست مذنبًا. كما أنني أكن احترمًا لكافة الاجراءات القانونية، وأتفهم جدية المزاعم وأتمسك بالبراءة أمام المحكمة. وأتطلع لتبرئة اسمي من ذلك”.

وتمنى غيغز للمدرب المنتخب الجديد لبايح والجهاز الفني واللاعبين والمشجعين كل التوفيق في بطولة منافسات اليورو هذا الصيف.

وقد غاب المدرب غيغز على عدد من المباريات الدولية مع منتخب بلاده. عقب تلك الاتهامات الموجه له مع نفي تلك المزاعم، كما من المقرر أن يظهر في محكمة في مدينة مانشستر الإنجليزية في ال 28 من شهر إبريل /نيسان من الشهر الجاري.

الويلزي غيغز ومانشستر يونايتد

ولعب أسطورة مانشستر يونايتد ريان غيغز نحو 963 مباراة خلال 23 عامًا. وهو الرقم القياسي التاريخي الذي سجله داخل صفوف فريق “الشياطين الحمر” الإنجيلزي.

كما وتوج بلقب الدوري الممتاز “البريميرليج” 13 مرة . إلى جانب التتويج بقلب دوري أبطال أوروبا مرتين مع الفريق.

غيغز والمشاركات الدولية مع منتخب ويلز

وخاض اللاعب الويلزي ريان غيغز مع منتخب بلاده في 64 مباراة خلال الفترة ما بين 1991 و2007م. فيما تولى تدريب المنتخب بعد اعتزاله عالم كرة القدم في عام 2018م.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 77 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

صعود تشيلسي ووست هام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 55 نقطة، متساويًا مع فريق وست هام يونايتد بنفس عدد النقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس. بينما جاء فريق توتنهام في المركز السادس في الدقيقة ال53.

تراجع ليفربول وأرسنال في ترتيب الدوري

كما وجاء حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 53 نقطة الذي يحتل المركز السابع.  بفارق نقطة وحيدة مع صحاب المركز الثامن من الترتيب فريق إيفرتون برصيد 52 نقطة بعد خطفه الفوز الصعب على منافسه أرسنال بهدف نظيف دون رد.

ويأتي فريق أرسنال الإنجليزي في المركز التاسع من الترتيب برصيد 46 نقطة. متساويًا في عدد النقاط  مع فريق ليدز يونايتد في منافسات ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2020-2021.

هدافي الدوري الإنجليزي

ويتربع المهاجم الإنجليزي هاري كين في فريق توتنهام في صدارة ترتيب الدوري برصيد 21 هدفًا. بفارق هدفين عن نجم فريق ليفربول الإنجليزي واللاعب الدولي المصري محمد صلاح برصيد 19 هدفًا خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب فيرنانديش مع مانشستر يونايتد

ويأتي في المركز الثالث لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

بفارق هدف وحيد مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق “السيبرز” الإنجليزي. برصيد 15 هدفًا.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً. متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد الذي يلعب في صفوف فريق ليدز يونايتد بنفس عدد الأهداف.

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