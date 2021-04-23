ما سبب وفاة عصام الدين مبارك الشقيق الأصغر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك!

توفي عصام الدين مبارك الشقيق الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، بعد صراع طويل مع المرض.

وبحسب المعلومات المتوفرة التي نشرتها وسائل اعلام مصرية، فإن شقيق حسني مبارك كان يعمل في أحد البنوك الكبرى .

والراحل عصام مبارك كان يقيم في العاصمة المصرية القاهرة، بعد انتقاله من محافظة المنوفية.

الظهور الأخير لـ “عصام الدين مبارك”

وكان الظهور الأخير لعصام الدين مبارك، خلال الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، في شهر فبراير/شباط الماضي.

وسبق ذلك ظهوره خلال الجنازة العسكرية والعزاء اللذين أقيما بعد رحيله.

علاء مبارك ينعى عمه

ونعى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك عمه في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر.

وكتب علاء مبارك: “إنا لله وإنا إليه راجعون” انتقل الى رحمة الله عمي السيد / عصام مبارك اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه و أكرم نزله.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

انتقل الى رحمة الله عمي السيد / عصام مبارك اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه و أكرم نزله 🤲 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 23, 2021

كما نعى عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عصام الدين مبارك شقيق الرئيس الأسبق.

جاء ذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، وذلك في أعقاب نشر خبر وفاته.

وكتب عمر علاء مبارك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: توفى إلى رحمة الله السيد عصام مبارك، شقيق جدي الرئيس مبارك نسألكم الدعاء لهم في هذا الشهر الكريم.

وأرفق المنشور بصورة كتب عليها «إنّا لله وإنّا إليه راجعو .. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وفاة حسني مبارك

وفي فبراير/شباط 2020 توفي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في الذي حكم البلاد طوال ثلاثة عقود، بعد أيام من دخوله المستشفى، حيث وافته المنية بعد نحو أسبوعين من الذكرى التاسعة للإطاحة به من الحكم عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011.

وتقدم الجنازة العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وكبار قادة الجيش والدولة، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا أقباط مصر، تواضروس الثاني.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك