مفاجأة عن دينا الشربيني .. من هو النجم العربي الشهير الذي طلب يدها للزواج؟!

كشفت تقارير إعلامية، مفاجأة صادمة بشأن الفنانة دينا الشربيني، وعلاقتها بنجم عربي قالت التقارير إنه يتقرب منها بعد انفصالها عن الفنان المصري عمرو دياب.

وذكر موقع “الفن” أن نجماً عربياً يتقرب من الممثلة المصرية دينا الشربيني، التي كانت قد إلتقت به لأكثر من مرة وقت مرافقتها لعمرو في رحلاته الخارجية.

العلاقة تطورت بين الطرفين

وأفادت المعلومات التي نشرها الموقع الفني ان العلاقة بين دينا الشربيني والنجم العربي “تطورت”، خصوصاً أن النجم المشار إليه أكبر سناً من الشربيني، لكنه فاجأها بطلب الزواج منها، وليس بالعشق والغرام فقط أمام الكاميرات.

وكان الفنان عمرو دياب، أثار ضجة واسعة بين جمهوره بعد تعليقه الأول على انفصاله عن الممثلة المصرية دينا الشربيني.

“فاكرني ياحب”

جاء ذلك في أحدث حفلات عمرو دياب الغنائية، والتي طلب خلالها أحد الحاضرين من الفنان المصري أن يؤدي أغنية “فاكرني يا حب”.

ورد عمرو دياب حينها بالقول: “بلاش اكرمني يا حب.. فضلت أقول اكرمني يا حب لحد ما الدنيا باظت”.

واعتبر الجمهور أن عمرو دياب يقصد بتصريحه، علاقته مع دينا الشربيني، وأنه يسخر مما حدث له، بينما رأى آخرون أنه يعاتبها بطريقة غير مباشرة.

رامز جلال يحذف المقدمة مجبراً!

وفي وقت سابق، وقعت دينا الشربيني، ضحية الفنان المصري رامز جلال في الحلقة السادسة من برنامجه “رامز عقله طار”.

لكن تقارير صحفية أكدت أن دينا الشربيني تدخلت لأول مرة وأجبرت رامز جلال على عدم عرض المقلب كاملاً.

وأشارت التقارير إلى أن دينا الشربيني تدخلت للمرة الأولى في تاريخ البرنامج وحذفت المقدمة الساخرة المعتادة من رامز جلال، ولكن ذلك لم يمنعه من السخرية من نحافتها ملمحا لحزنها بعد انفصالها عن عمرو دياب.

وكان من المفترض أن يبدأ رامز جلال كالعادة بالتعريف عن الضحية، ولكن تم حذف المقدمة بالكامل، وبدأت حين قال: “سمعنا إن دينا قاعدة في البيت حزينة علشان كده قلنا وحشتينا”.

واقتبس رامز جلال من كلمات أغنية عمرو دياب ليسخر من حذاء الشربيني ، وقال: “اللي عنده جزمة زي ديا ..دينا اللي مفتقدة الحنان ..الجرح غائر والقلب حائر”.

ووصف رامز جلال دينا بعدة كلمات قائلا: “معانا النهاردة نجمة رمز للكفاح عنوان للنضال أيقونة للمصابرة مشوارها مليان بالانتصارات والانكسارات.”

“معانا النهاردة اللي عدى عدى عدى نجمة أماكن السهر وبرج حوت الفن… دينا الشربيني”.

عمرو دياب يرفض العودة

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقربة قبل أسابيع من عمرو دياب، عن كواليس محاولات الصلح بينه وبين الممثلة الشربيني.

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، عن تلك المصادر قولهم إنه كانت هناك محاولات خلال الأيام الماضية. من أجل إعادة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعد انفصالهما في نهاية أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أنه خلال جلسات عمرو دياب مع أصدقائه المقربين خلال الأيام الماضية، وتحديدا عقب عودته. من دولة الإمارات، حاول البعض تقريب وجهات النظر بين دياب والشربيني، إلا أن كل هذه المساعي انتهت بالرفض من عمرو.

وبحسب المصادر، قال عمرو دياب لأحد أصدقائه الذين رعوا محاولة الصلح: “خلينا ننبسط”، كناية عن أغنيته الجديدة. “يا أنا يا لأ”، التي تقول بدايتها “خلينا ننبسط”.

عيد ميلاد دينا الشربيني

هذا وقد احتفلت الشربیني بعید میلادها الـ36 وظهرت وهي ترقص وتغني مع مطرب المھرجانات حسن شاكوش الذي كان یؤدي أغنیة “بنت الجیران”.

كان اللافت في الاحتفال أیضا “تورتة” الحفل التي صممت على شكل حوت نسبة إلى أن دینا الشربيني التي تنتمي. إلى “برج الحوت”.

وتصدرت علاقة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني الواجهة مرة أخرى، بعدما عادت الأخيرة إلى التلميح عبر مواقع. التواصل الاجتماعي إلى تعرضها للخيانة.

ونشرت دينا عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” مشهداً من مسلسل “زي الشمس” الذي. كان من بطولتها. وعرض في العام 2019، والذي يعرض لحظة اكتشاف “نور” خيانة حبيبها “عمر” مع شقيقتها فريدة.

وعلّقت دينا الشربيني على المقطع بالقول:”لما الخيانة تيجي من أقرب الناس”، وأرفقته بإيموجي وجه يبكي وقلب مكسور.

دينا الشربيني لمحت سابقاً

وسبق أن لمحت دينا إلى أسباب انفصالها عن عمرو دياب، وقالت في أول لقاء تلفزيوني لها بعد الانفصال: “للأسف نحن نأخذ فكرة أن الزواج نهاية العلاقة وليس بدايتها، وهذا غير حقيقي”؟

وتابعت الشربيني خلال حديثها في برنامج “بصراحة مع”، على قناة mbc، مع عمرو يوسف: “يفترض أن يكون. هناك فترة تعارف بين الطرفين، سواء كانوا يتعرفون على بعضهم، أو تمت خطبتهم. فهما لا يكونان على طبيعتهما، هو يريد أن يكون ممتاز والآخر كذلك، فيسعدان مع بعضهما.

واستطردت حينها: “تبدأ المشاكل الحقيقية حين يعيشان سوياً، ويرى كل منهما الآخر على حقيقته، لكن لو كنت. منذ البداية على حقيقتي، لما حصلت المشاكل”.

وأكد عمرو خلال حديثه إلى دينا أنه يراها “متسرعة” بسبب ثقتها الزائدة بالناس، وسرعتها في الحكم عليهم. واتخاذ القرارات.

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