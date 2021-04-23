شمس الكويتية: شيرين عبد الوهاب جاهلة وأهانت نساء العرب .. ولا أقبل هذا الأمر!

خرجت الفنانة شمس الكويتية عن صمتها متحدثة عن خلافها مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الأخيرة في تصريحاتها بحق النساء بالرياض.

وكانت شمس الكويتية قد وصفت شيرين عبد الوهاب بالجاهلة على إثر تصريحاتها في يناير الماضي.

“جاهلة” واهانت نساء العرب!

وفي تصريحات جديدة قالت شمس في حوارها مع المذيعة بسمة وهبة، ببرنامج “العرافة” المعروض على شاشة “المحور”، “لا أختلف مع صوت شيرين، ولكن أختلف على تصريحاتها التي صنفت الناس وهذه الطريقة عيب… فهي إهانة للجنس البشري”، مؤكدة بأنها لا تقبل وصف عانس في العام 2021.

كما رفضت شمس وصفها بـ زميلة الفنانة المصرية أو لأي أحد في الوسط الفني، مشيرة إلى أنها بعيدة عن الوسط بالعموم، وأنها ربة منزل، مبينة أنها متخصصة في التغذية العلاجية، إلى جانب شغفها بالغناء.

شمس دفت نفسها

واعترفت الفنانة الكويتية أنها أرادت تجربة فكرة الموت حيث قامت بدفن نفسها، لمعرفة ما اذا كان الإنسان يشعر بالخوف في تلك اللحظات التي يكون فيها لوحده .

وأضافت: “ظللت تحت رمال البحر لمدة 20 دقیقة، وكان وجھي في البدایة في الظاهر، ولكن قررت دفن وجھي.. وشعرت بأمان وسلامة وشعرت أن كل الدنیا خدع وكذب.. وحسیت إني سأكون بین یدي الله ورحمته أوسع من اخطائي”.

واجابة على سؤال اكبر ذنب خطر على بالها وهي مدفونة قال شمس الكويتية: من الممكن ان يكون اهمال امي؛ بسبب السفر لان امها ليس لديها الا هي.

الارتباط

وقالت شمس الكويتية خلال استضافتها مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، في برنامج ”العرافة“: “ولا رجل في الوطن العربي یستحق أن أرتبط به”.

وأضافت الفنانة الكويتية: “اللي هیتجوزني مش محتاج مثني ولا ثلاث ولا رباع.. أنا عندي شیزوفرینیا”.

واشارت شمس الكويتية إلى أن ”أي رجل دخل في حياتها وارتبطت به شكّ فيها وغار عليها وحاول تملكها“.

وأكدت الفنانة أنه ”من المستحيل أن ترتبط بشخص متزوج مهما حدث، على الرغم من تقدم العديد من الأشخاص المتزوجين لها ورفضتهم بشدة“.

وقالت: ”اتقدملي مئات الأشخاص المرتبطين مش عشرات وكنت أهينهم“.

أما عن تصريحها السابق بأنها لن تتزوج من داخل الوطن العربي، وإنما على القانون الأمريكي، أكدت أنه ”كلام عقلاني لأن المرأة في وجهة نظرها لم تُعطَ حقها بالعالم العربي“.

الخيانة

ونفت الفنانة شمس الكويتية تعرضها للخيانة من قبل أي شخص ارتبطت به.

وقالت خلال اللقاء، إن ”جميع أزواجها كانوا مخلصين، كما أنها ليس لديها أصدقاء كثيرون؛ لأنها لا تحب المجاملات ومشغولة بدراستها، وأن أصدقاءها على الرغم من قلتهم طيبون“.

حذاء الذهب

وفي شأن آخر، قالت شمس الكويتية إن ”حذاءها الذي أثار ضجة كبيرة ليس مصنوعًا من الذهب، وإنما من ماركة شهيرة.

وزعمت انها لم تقصد بنشره إثارة الجدل أو التباهي بارتدائها حذاء من الذهب“، فعلقت أنها ”لا تمتلك عقدة النقص هذه“.

ونفت شمس الكويتية تسببها في أزمة لنقيب الموسيقيين عندما جلست إلى جواره وهي ترتدي فستانًا جريئًا؛ لأنها حرة فيما ترتدي وتأكل أو تقول ولا تقتنع بمقولة ”البس ما يعجب الناس“.

قبل فترة، دعت الفنانة شمس الكويتية السعوديين الى عمل تماثيل من الالماس والزمرد والياقوت لولي العهد محمد بن سلمان .

شمس تتكلم عن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وعن التغيير الي حدث في السعودية pic.twitter.com/TcHyeDEFQ5 — كود ايهرب :AUH1101 | سلبرتي عربي (@ArabicCelebrity) January 2, 2021

وقالت شمس الكويتية في لقاءٍ معها إنّ محمد بن سلمان أنقذ شعباً من ملايين الأشخاص، وعمل اموراً وسيعمل أخرى، مدعية ان ما يقوم به أكبر من عمره .

وزادت شمس في تطبيلها لولي العهد وقالت: أنا أدين بعمري لمحمد بن سلمان عما فعله ليس فقط للمملكة بل للإسلام .

وقالت إنه عمل مجهودا فرديا، تحتاج الدول لعصور حتى تقوم به.

وخلال فترة تواجدها في السعودية أثارت شمس الكويتية سخط السعوديين ببعض التصرفات .

ونشرت شمس فيديو من رحلتها التي تقوم بها الى السعودية حيث ظهرت وهي مستمتعة بالرقص مع رجال جزيرة “دارين” في المملكة ما اثار موجة جدلٍ جديدة.

وكانت شمس تعرضت لهجوم من مغردين سعوديين، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبّل عدداً من معجبيها الشباب دون أي اعتبار للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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كما أن شمس الكويتية التي زارت السعودیة تعرّضت لهجوم اخر من السعوديين ظهرت في فيديو قالت فيه إنّها ترید أن تقیم مسابقة للشیفات السعودیات كي تدعمھن وتظھرهن.

وأكدت شمس، أنھا أرادت من تلك المسابقة، أن تُظھر للفانز الخاص بھا في العالم وكل مكان بأن الفتاة السعودیة على غیر ما یعتقد البعض، وأن الفتاة السعودیة تعمل شیفًا وضابطا طیارا وكل شيء.

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