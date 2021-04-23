“زلاتان إبراهيموفيتش” يحسم أمره بشكل نهائي مع فريق الميلان الإيطالي

أعلن فريق ميلان الإيطالي في بيان رسمي يوم أمس الخميس، عن تجديد عقده مهاجمه السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” 39 عامًا لموسم قادم.

إبراهيموفيتش والميلان

كما وبينت إدارة فري الميلان الإيطالي في البيان، قائلة: ” نعلن تمديد عقد اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش. المهاجم السويدي لموسم جديد والذي ينتهي في صيف عام 2022م”.

🚨 بيان رسمي أعلن اي سي ميلان تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش. المهاجم السويدي والذي سجل 84 هدفاً في 130 مباراة مع الروسونيري، سيستمر في ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل.#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/B49N6c8dH9 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) April 22, 2021

واستطاع إبراهيموفيتش من تسجيل 84 هدفًا خلال خوضه 130 مباراة مع فريق الميلان الإيطالي خلال فترة مشاركته مع الفريق في كافة المنافسات منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من فريق أنجلوس الأمريكي.

طرد إبراهيموفيتش

كما وتعرض المهاجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” 39 عامًا للطرد . في الدقيقة ال60 مع مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء في مباراته أما فريق بارما في الدوري الإيطالي.

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بعد قيامه بعرقلة أحد لاعبي الفريق المنافس بارما في أرضة الملعب. ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه بشكل مباشر ليخرج على إثرها أرضية ميدان المباراة.

إبراهيموفيتش والإيقاف

كما وأفادت تقارير إيطالية في وقت سابق. أنه تم إيقاف مباراة واحدة، بسبب مخالفته لتعليمات الالتزام بالوقاية والسلامة من وباء فيروس كورونا. بعد ظهوره بصورة نشرها اللاعب داخل مطعم دون اللالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

ليكتمل فريق الميلان المباراة بعشرة لاعبين. كما وأفادت بعض التقارير الإيطالية بأن طرد اللاعب السويدي “إبراهيموفيتش”. وتلقيه البطاقة الحمراء المباشرة. هو تلفظه بكلمات غير لائقة لحكم المباراة.

الانضمام إلى الميلان

كما وانضم السلطان السويدي “زلاتان”. في شهر يناير من العام الماضي 2020 لمدة 6 شهور مع فريق الميلان الإيطالي. حيث استطاع اللاعب.

"أنا سعيد جدًا، هذا منزلي" الحديث الأول لزلاتان إبراهيموفيتش بعد تمديد تعاقده مع البيج ميلان 🎙️👇#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ #ReadyToUnleash pic.twitter.com/eWUIQpVItB — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) April 22, 2021

منذ انضمامه إلى صفوف فريق الإيطالي من تسجيل 17 هدفًا في 24 مباراة. ليتسارع إدارة الميلان الإيطالي، من أجل تمديد عقده مع النجم السويدي صاحب الخبرة الطويلة داخل الملاعب الأوروبية. قادمًا من نادي أنجلوس غلاكسي في الدوري الممتاز الأمريكي.

مسيرةإبراهيموفيتش

ولعب في العديد من الأندية في القارة الأوروبية خلال مسيرته الاحترافية من أبرزها برشلونة. والانتر ميلان. ويوفنتوس. وأياكاس الهولندي. وومالمو السويدي. محطم الأرقام القياسية في كل النوادي التي شارك فيها. حيث وصل عدد أهدافه إلى 485 هدفًا.

هدافي الدوري الإيطالي

ويتربع الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 25 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 21 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 18 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م. كما جاء اللاعب ” سيمي” في فريق كروتوني برصيد 16 هدفًا.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الرابع برصيد 15 هدفاً. متساويًا مع كلاً من: “لاوتارو مارتينيز” لاعب فريق الانتر ميلان.

وكذلك لاعب فريق نابولي لورينزو إنسينيدوشان فلاهوفيتش الذي يلعب في صفوف فريق فيورنتينا. خلال منافسات الدوري “الكالتشيو” الإيطالي.

إبراهيموفيتش والعقوبة

وفي سياق أخر، كشفت صحيفة “Aftonbladet” السويدية أن النجم الدولي زلاتان إبراهيمو فيتش 39 عامًا، مهاجم فريق الميلان الإيطالي.

👑 مبابي اصبح ثالث اكثر هداف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بتسجيله الهدف رقم 87. 3️⃣ كيليان مبابي 87

2️⃣ زلاتان إبراهيموفيتش 113

1️⃣ ادينسون كافاني 138 pic.twitter.com/Dk8z7Vvol7 — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) April 18, 2021

تلقيه عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة سنوات. بتهمة التورط في خرق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال المراهنات.

متورط مع شركة مراهنات

كما وكشفت الصحيفة، أن اللاعب السويدي “إبراهيموفيتش” متورط بشراكته مع إحدى شركات المراهنة الشهيرة. وهذا يخالف القواعد الأخلاقية للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”. وكذلك الاتحاد الأوروبي “يويفا”. والتي لا تسمح للاعبين بالمشاركة في مسابقات فيها مصالح مالية المقامة على المراهنة.

لاغازيتا : من المتوقع تواجد مينو رايولا اليوم في كازا ميلان من أجل توقيع عقد ابراهيموفيتش الجديد. pic.twitter.com/k2uETpEc4a — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) April 16, 2021

وأضافت الصحيفة السويدية، ” شركة الرهان الشهيرة التي شارك فيها اللاعب. ووفق آخر تقرير سنوي لها صدر عام 2019. فقد حققت أرباح وصلت إلى نحو 30 مليون يورو على مدار العام.

إبراهميوفيتش وامتلاك الأسهم

كما وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب السويدي “زلاتان إبراهيوفيتش”. لا يزال يمتلك الأسهم في تلك الشركة الشهيرة. وفق ما اكده الرئيس التنفيذي لتلك الشركة “إريك سكارب”.

تقدم العمر و الإصابات وقرار عائلته بالبقاء في السويد لم يغير شيء من عقلية ابراهيموفيتش ولم تمنعه من خوض تحديات جديدة.

فبعد اتخاذ قرار العودة لمنتخب السويد، سيوقع عقدا جديدا مع الميلان لمدة سنة اخرى.

ابرا يواصل تحدياته وهو على مشارف ال40 من العمر، ونحن كمتابعين المستفيدين الاكبر pic.twitter.com/Gbyt8eYhxr — طلحة أحمد (@TalhaAhmad81) April 22, 2021

لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”

وتنص لوائح الاتحاد الدولي “الفيفا” على أن أي شخص ينتهك هذه القوانين. قد يعاقب بغرامة تصل إلى نحو 100 ألف يورو. إلى جانب إيقافه عن ممارسة اللعب والأنشطة الرياضة في عالم كرة القدم. لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.

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