ماذا سيفعل رونالدو من أجل الرحيل عن يوفنتوس إلى نادٍ قديم ليس ريال مدريد؟!

كشفت صحيفة إيطالية في خبر لها نشرته اليوم، على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، هداف الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس.

مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة القادمة. بعد رفض ريال مدريد فكرة عودة اللاعب إلى صفوفها من جديد.

بحسب لاغازيتا // نادي مانشستر يونايتد اتصل بخورخي مينديز لمناقشة احتمال عودة ( كريستيانو رونالدو ) في هذا الصيف إلى أولد ترافورد 🔥🔥🚨🚨 pic.twitter.com/kp9YRtvQ2B — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) April 23, 2021

رونالدو والاتصالات مع مانشستر يونايتد

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن اتصالات قد أجريت بين وكيل أعمال اللاعب “خورخي مينديز” وإدارة مانشستر يونايتد. من أجل عودة النجم البرتغالي إلى الفريق. خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رونالدو وتخفيض راتبه

كما وأردفت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو مستعد لخفض راتبه المقدر 31 مليون يورو سنويًا. من أجل العودة إلى فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”. ولكن بشرط ألا يقل راتبه الجديد عن 20 مليون يورو.

اقرأ المزيد: موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بتيس والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يوفنتوس والتخلي عن رونالدو

وأضافت الصحيفة، ” يوفنتوس لا يمانع في التخلي عن رونالدو قبل عام من نهاية عقده. الذي سينتهي في صيف عام 2023″.

غازيتا ديلّو سبورت |

منح كريستيانو رونالدو "تفويضًا" لوكيل أعماله، خورخي مينديز ، لـ "اختبار الوضع" مع مانشستر يونايتد لأنها "فكرة رومانسية" إنهاء مسيرته في أولد ترافورد. pic.twitter.com/FCHoNTN5cc — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFC_NET_) April 23, 2021

مدرب اليونايتد والتأييد بالعودة

كما وأشارت الصحيفة، أن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ” غونار سولشاير”. من أكثر المؤيدين بعودة النجم البرتغالي رونالدو إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

بيريز ورفض عودة رونالدو

وقد صرح رئيس ريال مدريد الإسباني “فلورنتينو بيريز”. بعد التقارير الصحفية التي نشرت عبر وسائل الاعلام المختلفة.

عن رغبة اللاعب في العودة إلى ريال مدريد. بقوله: ” لا أفكر في رغبة عودة رونالدو مرة أخرى إلى فريق ريال مدريد الإسباني”.

فكرة عودة رونالدو

كما وأكدت الصحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، بأن إدارة ريال مدريد “الملكي” ترفض فكرة عودة اللاعب كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريقها مرة أخرى. بعد بيعه إلى نادي يوفنتوس الإيطالي. خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس :

لم أندم أبدًا على التعاقد مع كريستيانو رونالدو ، إذا كان بإمكاني العودة الى الوراء فسأفعل ذلك مرة أخرى pic.twitter.com/FbYsQMx1t5 — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) April 21, 2021

مردفه: ” فريق ريال مدريد يضع في أولوياته لضم مهاجمين من الشباب مثل النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي لعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان 22 عاماً. اللاعب النرويجي هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني 20 عاماً. من أجل التعاقد معهم خلال الفترة القادمة.

العروض المحتملة

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، قائلةً: “إدارة يوفنتوس مستمرة في الدفاع عن استثماراتها وفخرها بوجود نجم ريال مدريد السابق في صفوفه فريقها وصناعة وتسجيل الأهداف في كافة الفرق المنافسة”. مؤكده أنه لا مفر من التفكير في العديد من التغييرات للموسم المقبل، والعروض المحتملة التي قد تكون لديهم بشأن رحيل رونالدو”

الموسم كارثي لرونالدو

ويمر فريق يوفنتوس الإيطالي. موسم كارثي خلا الموسم الجاري. بعد وداعه مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد بورتو البرتغالي.

📊 أوبتا | كريم بنزيما ساهم بـ 88 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني وبتالي يتفوق على كريستيانو رونالدو الذي ساهم بـ 87 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني. pic.twitter.com/bKZ4rG3t8t — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 22, 2021

وسط تراجع الفريق في الدوري الإيطالي وابتعاده عن المتصدر “الانتر ميلان”. كما أن خسارته أمام فريق “بينفينتو”. مما صعبة عليه العودة والمنافسة على لقب الدوري “الكالتشيو” الموسم الجاري 2020-2021م.

انضمام رونالدو إلى فريق يوفنتوس

وقد رحل اللاعب البرتغالي رونالدو من صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عام 2018م. بعد عصر ذهبي قضاه داخل الفريق الملكي الإسباني.

هُنا كريستيانو رونالدو يمنح كريم بنزيما ركلة جزاء بينما كان يفصله هدف عن الهاتريك .. دائمًا كريستيانو الأول في كل شيء, لله درك يا برتغالي ❤🐐pic.twitter.com/MPPOr0A9VE — 🇴🇲 S A L T ⓭㉞ (@alsalt_99) April 22, 2021

بعقد قدر قيمته ب100 مليون يورو. ليترك أثر سلبياً على فريق الريال إلى يومنا هذا. والانضمام إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

كما ورحل اللاعب رونالدو عن صفوف ناديه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي “الشياطين الحمر”. محققًا مسيرة جميلة داخل صفوف فريقه. قبل أن ينتقل إلى نايه السابق ريال مدريد عام 2009م.

رونالدو وتحطم الأرقام مع النوادي الأوروبية

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

El Confidencial | انخفضت مبيعات قمصان ريال مدريد بنسبة 70% منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي. pic.twitter.com/GbXWa2ByCT — COPE (@COPE_AR) April 22, 2021

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات، كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

رونالدو وهدافي الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي مع فريق يوفنتوس برصيد 25 هدفًا. كما وجاء في وصافة ترتيب هدافي الدوري بالمركز الثاني المهاجم البلجيكي في فريق المتصدر الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

بيريز🗣

"رونالدو لن يعود لريال مدريد ، هو لاعب عظيم لكنه مرتبط بعقد مع يوفنتوس ، أنا أحبه لكن عودته لن تكون منطقية". pic.twitter.com/F7Kn3576QW — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) April 19, 2021

أما في المركز الثالث جاء اللاعب لويس مورييل في فريق أتالانتا برصيد 18 هدفًا. وفي المركز الرابع جاء اللاعب سيمي في فريق كروتوني برصيد 17 هدفًا.

بينما في المركز الخامس من الترتيب جاء اللاعب تشيرو إيموبيلي في فريق لاتسيو برصيد 16 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” الموسم الجاري. يليه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 15 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد