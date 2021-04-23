بالصور: جامع كرات يخطف الأضواء بعد هدف ميسي في مباراة برشلونة وخيتافي

تداول النشطاء عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي جامع الكرات الذي خطف الأضواء وهو يهنئ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام منافسه الضيف خيتافي على ملعب “الكامبنو”.

في إطار منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني “الليغا”. والتي انتهت بفوزه بخمس أهداف ثمينة مقابل هدفين.

ميسي وهدف الثاني المذهل

كما وصوب اللاعب الأرجنتيني الهدف الثاني لكن القائم اعترض الكرة ليعدها للاعب مرة أخرى، ليسجلها بطريقة مذهلة مرة أخرى في شباك فريق خيتافي. في لقطة طريفة. وكأن اللاعب قد تبادل الكرة مع القائم في غياب دعم ومساندة الفريق الكتالوني الإسباني.

ميسي والتوجه إلى جامع الكرات

كما وذهب ميسي بعد تسجيله الهدف نحو جامع الكرات. الذي كان قريبًا من شباك المرمى. والذي كان أول من هنأ قائد فريق برشلونة الإسباني بهدفه الثاني في المباراة أمام خيتافي.

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جامع الكرات وقائد برشلونة ميسي

وقد أخذت صورة جامع الكرات وهو يهنئ اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي. الصدى الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الذي تحول إلى نجم المباراة بين النشطاء الذين قاموا بتداول تلك الصور.

برشلونة وجامع الكرات

كما وأفادت تقارير إسبانية، إلى أن جامع الكرات هو اللاعب الإسباني ” ألاكس تولادو”. في فريق فئة الشباب داخل فريق برشلونة الإسباني. حيث أنه من العادة يتم دعوة عدد من لاعبي الفئات العمرية في نادي برشلونة الإسباني.

من أجل القيام بجمع الكرات داخل أرضية الملعب خلال مباريات التي يخوضها الفريق الأول على ملعب “الكامبنو”.

The best thing you'll see today on your TL😍😍😍 Messi celebrating his goal with a Ball boy 😎😎😎 pic.twitter.com/QQE7h2c34i — Hajji Jobless Youth🇺🇬 (@aradise_sam) April 23, 2021

انتصار برشلونة على خيتافي

ونجح فريق برشلونة الإسباني في تحقيق الفوز على منافسه خيتافي بخمس أهداف ثمينة مقابل هدفين في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، في إطار منافسات الجولة ال31 من الدوري الممتاز.

كما وجاء الهدف الأول عن طريق الأسطورة الأرجنتينية في فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة بدء المباراة في شباك مرمى خيتافي.

GOAL! Barcelona 4-2 Getafe. Enes Unal pulls one back for the visitors via a penalty kick. But then Ronald Araújo atones for giving away the penalty by thumping in a 4th from an inswinging Messi corner. The Golden Ball Boy pic.twitter.com/wUdrlW45XV — Lilian Chan (@bestgug) April 22, 2021

بينما جاء الهدف الثاني بطريق الخطأ من المدافع المغربي سفيان تشاكلا في تسديد هدف في مرمى فريقه في الدقيقة ال28.

برشلونة والهدف الثالث

فيما جاء الهدف الثالث في الدقيقة ال33 عن طريق ليونيل ميسي بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق الكتالوني انتهت بتسديد قوية من داخل منطقة الجزاء عانقت شباك خيتافي، كما وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب رونالد أراخو في الدقيقة ال87.

ضربة الجزاء لفريق برشلونة

وتحصل فريق برشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل قبل نهاية المباراة أمام منافسه خيتافي عن طريق المهاجم الفرنسي “أنطوان غريزمان”.

🚨نادي برشلونة يصدر بيان رسمي يؤكدون فيه أستمرارهم في مشروع السوبر ليغ. pic.twitter.com/HYqqyqWxQy — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 22, 2021

هدفي خيتافي في شباك برشلونة

وجاء الهدف الأول لفريق خيتافي في شباك فريق برشلونة عن طريق اللاعب كليمو لينجليه. الذي هدف في مرماه، في الدقيقة ال12 من مجريات أحداث الشوط الأول.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق إنيس أونال في الدقيقة ال69 من المباراة، عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب في مرمى فريق برشلونة.

هدافي الدوري الإسباني وميسي

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

كريم بنزيما ووصافة الترتيب

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

معلومة : ميسي أكثر لاعب سجل أهداف كـ بديل في الليغا في القرن الـ 21 .. حتى وهو بديل الأفضل 👑 pic.twitter.com/REZ48cwYCl — ‏ TᗩKTEK-ᖴᑕᗷ™ (@ii8nasri) April 16, 2021

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا. بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي أصيب مؤخرًا في الفخذ. فيما لم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.

المغربي النصيري مع فريق إشبيلية

كما جاء المهاجم المغربي يوسف النصيري برصيد 17 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2020-2021.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 73 نقطة، فيما يليه فريق ريال مدريد الذي نجح في تحقيق الفوز على فريق قادش برصيد 70 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني.

ريال مدريد وإشبيلية

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني الذي استطاع تحقيق الفوز على منافسه خيتافي بخماسية مقابل هدفين. ليحتل بذلك المركز الثالث برصيد 68 نقطة. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 67 نقطة.

ألقاب الأسطورة ليونيل ميسي مع برشلونة : 10🏆 لا الليغا

8 🏆 كأس السوبر الإسباني

7 🏆 كأس ملك إسبانيا 💥

4 🏆 دوري أبطال اوروبا

3 🏆 السوبر الأوروبي

3 🏆 كأس العالم للأندية pic.twitter.com/k8o3jxMRBf — Messi World (@M10GOAT) April 17, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس برصيد 49 نقطة. متساويًا مع صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد بنفس النقاط.

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق أوساسونا برصيد 40 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. أما في المركز العاشر جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 38 نقطة.

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