القدس تنتفض.. ثورة فلسطينية في وجه المحتل الاسرائيلي واصابة العشرات واعتقال اخرين

شهدت مدينة القدس المحتلة، مواجهات عنيفة، الليلة الماضية، بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والشباب الفلسطيني الثائر، الامر الذي أسفر عن إصابة ما يزيد عن 78 فلسطينياً واعتقال آخرين، فيما تضامن المحيط العربي مع الفلسطينيين في هاشتاج تصدر الترنيد في الفضاء الالكتروني.

ومنذ بداية شهر الخير “رمضان”، لم تهدأ مدينة القدس من المناوشات اليومية بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني خاصة في المسجد الأقصى، بسبب محاولات الاحتلال منع التجمعات والفعاليات الرمضانية السنوية وسط المدينة.

مواجهات عنيفة في “باب العامود” بالقدس

وفي التفاصيل ذكرت شبكات اعلامية فلسطينية بينها “شبكة قدس”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، مساء الخميس، شابين من محيط منطقة باب العامود، ودفعت بتعزيزات عسكرية ونصبت حواجز قاطعةً الطرق أمام المارة والمصلين بحواجز حديدية، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 78 فلسطينياً بالرصاص الإسرائيلي، 12 منهم نُقلوا إلى المشافي.

مستوطنون يتوعدون بحرق العرب .. والفلسطينيون يعلنون ثورة بالقدس المحتلة، عشرات الإصابات والاعتقالات وحرق مركبات المستوطنين وتكسير كاميرات للمراقبة، والمواجهات على أشدها.#القدس #القدس_تنتفض pic.twitter.com/lTjIJ6AY3c — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) April 22, 2021

كما أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد خضر أبو الهوى (20 عاماً)، وطارق بكر أبو الهوى (23 عاماً)، خلال مناوشات مع الاحتلال في منطقة باب العامود.

كما أفاد شهود عيان لـ”الأناضول”، بأن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اعتقلت شابين فلسطينيين على الأقل وسط مدينة القدس، عقب المواجهات التي تركزت في منطقة “باب العامود”.

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في سياق آخر، أفادت قناة “13” العبرية (خاصة)، بأن إسرائيليين حاولوا الوصول إلى منطقة “باب العامود” بالقدس، وهم يهتفون “الموت للعرب”. وأشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية منعتهم من الوصول إلى المنطقة.

دعوات انتقامية إسرائيلية

تأتي هذه المحاولات استجابة لدعوات يمينية إسرائيلية انتقامية من الفلسطينيين في القدس، رداً على ما وصفوه بـ”هجمات شنها فلسطينيون على إسرائيليين في المدينة”.

إذ قال موقع شبكة “قدس” الفلسطينية، إن المنظمات الاستيطانية كثفت دعواتها التحريضية لشنِّ حملة من الهجمات العدوانية على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وسط تقارير عن شروع بعض العناصر في التخطيط لسلسلة من الاعتداءات العنصرية بمحيط البلدة القديمة في المدينة المحتلة، التي تشهد تصاعداً في الاعتداءات التي ينفذها متطرفون يهود على خلفية قومية، بحق فلسطينيين.

القدس تنتفض

وتصدر هاشتاج القدس تنتفض مواقع التواصل الاجتماعي، عقب المواجهات التي شهدتها المدينة المقدسة.

ورصدت “وطن” العديد من التعليقات التي تضامن اصحابها مع الشعب الفلسطيني مطالبين بتحرك عربي ضد ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

#القدس_تنتفض وشبابها الليلة يرفعون سقف المقاومة لدرجة كبيرة.. يكفل #القانون_الدولي لشعب #فلسطين فعل كل شيء لمقاومة احتلال أرضهم وقرارات #ترمب ومواقف العربان لا قيمة قانونية لها.. علما أهل #القدس اليوم لا يقوموا احتلال #إسرائيل وحده بل النظام الرسمي العربي الذي أصبح ذيل لإسرائيل pic.twitter.com/6wwun1CBhc — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) April 22, 2021

أجبروا قوات الاحتلال على فتح باب حطة..✌️🇵🇸

هتافات الشبان قبل قليل في صحن قبة الصخرة عقب تمكنهم من دخول المسجد الأقصى #القدس_تنتفض#القدس pic.twitter.com/34HRtCdTiU — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) April 23, 2021

لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي

لأجلك يا بهيّة المساكن يا زهرة المدائن

يا قدس يا مدينة الصلاة أصلّي

عيوننا إليك ترحل كل يوم

تدور في أروقة المعابد

تعانق الكنائس القديمة

وتمسح الحزن عن المساجد

يا ليلة الإسراء يا درب من مروا إلى السماء

عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي#القدس_تنتفض — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 22, 2021

يا أقصى إحنا جينا..✌️🇵🇸

هتافات الشبان في المسجد الأقصى ردًا على شرطة الاحتلال التي حاولت منعهم من دخوله قبل قليل#القدس_تنتفض #القدس pic.twitter.com/uVDxK7D8go — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) April 23, 2021

حمى الله القدس من كل احتلال وظلم وبغي وعدوان..

وحمى الله شباب وشابات القدس..

#القدس_تنتفض — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 23, 2021

شاهد وتمعَّن الهاربون هم مجموعات الصهاينة خرجوا للاعتداء على العرب في المدينة المقدسة وهم يهتفون "ماڤِت لعراڤيم" أي الموت للعرب. المدافعون هم أربعة من شبان #القدس العرب الفلسطينيين. صحف الاحتلال : ما يحدث في القدس جنون غير مسبوق.. ✌️✌️🇵🇸#القدس_تنتفض pic.twitter.com/9xOxiIxNs5 — محمد سعيد #فلسطين (@MohamdNashwan) April 23, 2021

منظمات يهودية تدعو لقتل الفلسطينيين

كما أشارت تقارير فلسطينية إلى أن منظمة “لاهافا” اليهودية أطلقت على مدار اليومين الماضيين، دعوات لأنصارها لحضور مسيرة “استعادة الكرامة اليهودية”، في ضوء المواجهات الدائرة منذ الأول من رمضان، بين الشبان المقدسيين وشرطة الاحتلال .

حسب موقع “القسطل” الفلسطيني، يدير عضو الكنيست إيتمار بن غفير بعض مجموعات الواتساب التي نشرت فيها دعوات لقتل المقدسيين والاعتداء عليهم، وجاء في نص إحدى الرسائل: “إذا لم يشنقوا أحد المقدسيين فلن ينتهي الأمر في المدينة المقدسة”.

منظمة “لاهافا” هي منظمة إسرائيلية أسسها المستوطن بن تسيون جوبستين. والهدف من إنشائها، كما يظهر في منشوراتها، هو منع ارتباط الفتيات اليهوديات بغير اليهود، ومنع تشغيل العرب في المصالح التجارية التي يديرها يهود.

تتبنى المنظمة أفكاراً تحض على قتل الفلسطينيين، وتنشط في منطقة القدس بشكل كثيف، وفي يوليو/تموز 2014، أزال موقع فيسبوك صفحة المنظمة عدة مرات؛ بعد تحريضها على ممارسة القتل والتهريب بحق الفلسطينيين. ومع ذلك، تعمل المنظمة ضمن ما يسمى القانون الإسرائيلي، وتتلقى دعماً من شخصيات في كنيست الاحتلال.

منذ الأول من رمضان، بدأت المنظمة بنشر مواد إعلامية تحض على محاصرة الوجود المقدسي وشعائر العبادة لدى المقدسيين، كما دعت إلى مهاجمة المقدسيين بالأسلحة؛ من أجل ردعهم وترهيبهم.

دعوات لحماية المقدسيين

من جهتها، دعت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، المجتمع الدولي إلى حماية مواطنيها، في حين وصف قيادي بحركة “فتح” ما يجري في المدينة بأنه “معركة حقيقية” في الدفاع عن المدينة.

الرئاسة قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن “القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وهي خط أحمر”. وناشدت المجتمع الدولي “حماية أبناء شعبنا من بطش المستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية”.

عبَّرت الرئاسة أيضاً عن “إدانتها واستنكارها الشديدَين لما يقوم به المستوطنون والجماعات اليمينية المتطرفة بالتحريض على قتل العرب، وبحماية الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي”.

كما أدانت “ما يقومون به من ملاحقات لأبناء شعبنا، الأمر الذي أدى إلى مواجهات في شوارع وأزقة القدس الشريف”. وحمَّلت الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير”.

من جهته قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن “ما يجري من تصدٍّ بطولي للمستوطنين هو معركة السيادة والإصرار على فلسطينية عاصمتنا الأبدية”. وأضاف عبر حسابه على تويتر: “هذه هي المعركة الحقيقية في الدفاع عن قدسنا ومقدساتنا”.

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