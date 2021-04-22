بعد جريمة صباح السالم .. مشاجرة دامية في ضاحية صباح الناصر بالكويت!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطعا مصورا فجر موجة غضب، حيث وثق مشاجرة دامية بين عدد من الأشخاص في ضاحية صباح الناصر، بعد جريمة صباح السالم .

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) مشاجرة ولحظة اشتباك عددا من الرجال أمام سيارة، وتبادل الضربات واللكمات العنيفة بينهما.

فيديو / مشاجرة دموية في ضاحية صباح الناصر. pic.twitter.com/WR6u6W3u9j — المجلس (@Almajlliss) April 22, 2021

واستخدمت أدوات حادة في مشاجرة ضاحية صباح الناصر وسط أصوات متداخلة ومحاولات البعض لفض النزاع بينهما.

ولم يتضح إذا ما كانت مشاجرة ضاحية صباح الناصر وقعت بين مواطنين أو وافدين.

كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن مشاجرة ضاحية صباح الناصر التي أحدثت موجة غضب بين العديد النشطاء، الذين استنكروا مثل هذه الأفعال في هذا الشهر الكريم.

وتتزامن هذه المشاجرة مع الجريمة المروعة التي هزت الكويت، بمقتل الشابة فرح حمزة أكبر، ضحية جريمة صباح السالم، التي قتلها شاب طعنا بالسكين بعدما خطفها وطفليها.

وكانت جريمة قتل المواطنة الكويتية فرح حمزة أكبر، قد هزّت البلاد، بعد خطفها من قبل شاب كويتي وطعنها في أحد الشوارع العامة في منطقة ”صباح السالم“ بالعاصمة، يوم الثلاثاء.

وسط اتهامات وجّهتها عائلتها للنيابة العامة ولوزارة الداخلية بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة طوال عام كامل دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.

اعترافات صادمة من القاتل

هذا وكشفت وسائل إعلام كويتية، مفاجأة مدوية بشأن جريمة صباح السالم والمتهم فيها شاب بقتل الكويتية فرح حمزة أكبر بطعنة قاتلة في الصدر بعد أن اختطفها.

وأشار مصدر إلى أن المتهم حاول في البداية إنكار الاتهام زاعما أن المجني عليها أخرجت سكينا من الدرج وطعنت نفسها بها.

إلا أنه بمواصلة التحقيق معه اعترف بطعنها بسكين نتيجة غضبه لإصرارها على رفض الارتباط به والتواصل معه، بالإضافة إلى رفضها التنازل عن قضاياها ضده.

جهاز تتبع

واعترف الجاني بأنه قام أخيرا بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في مركبتها حتى رصدها يوم الواقعة في ضاحية صباح السالم مع طفلتها وطفل شقيقها.

حيث كانوا متوجهين إلى صالون نسائي وتتبعها شقيقتها بمركبتها.

وحاول اعتراضها فقامت شقيقتها بمحاولة حمايتها بمركبتها “الجيب الأبيض” إلا أن الجاني قام بصدم مركبتها وخطف المجني عليها بمركبتها.

وأضاف الجاني أنه ترك مركبته “الوانيت الأسود” في الطريق، وصعد مركبة المجني عليها وقام بقيادتها.

وفي الطريق وتحديدا في منطقة العدان، طعنها طعنة نافذة بالصدر أمام الطفلين، وحاول بعدها إسعافها إلى مستشفى العدان حيث كانت على قيد الحياة.

لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى، فترك مركبتها وذهب بمركبة أجرة إلى منزل ذويه في منطقة الرقة، وغير ملابسه وذهب للاحتماء في أحد فنادق منطقة حولي.

وتم تحديد موقعه وضبطه وتحريز ملابسه من منزله في منطقة الرقة والتي كانت ملطخة بالدماء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت مقطع فيديو أظهر حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

وأشارت عدة حسابات كويتية إلى أن الجاني أصله مصري وحاصل على الجنسية الكويتية لأن والدته كويتية.

من جهته، نفى وكيل المجني عليها لصحيفة “الأنباء” الكويتية صحة ما تردد بأن الجاني هو طليق أو زوج المجني عليها. مؤكدا أن ضحية جريمة صباح السالم متزوجة ولديها طفلتان.

وكشف وكيل المجني عليها عن بداية معاناتها مع الجاني، مبينا أنها وقبل نحو 4 أشهر فوجئت به وهو يستخرج بياناتها الخاصة بعدما التقط لوحة مركبتها.

وحاول الاتصال بها وعندما اشتكت عليه حضر وزعم رغبته في الزواج منها، فتم إبلاغه بأنها متزوجة وتم أخذ تعهد عليه بعدم تعرضها.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على القاتل في جريمة صباح السالم المروعة بوقت قياسي حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

زوج فرح حمزة ينعاها

وفي سياق متصل، نعى زوج الضحية فرح حمزة زوجته بكلمات مؤثرة، ونشر ناصر باقر صورةً لقبرها، وكتب: “حلوة الصورة عزيزي صاحب القرار صح؟”.

وتابع: “هذه صورة قبر بنت عمرها 32 سنة، بنتها اللي عمرها 5 سنوات شافتها تنطعن وماتت قدامها، ليش صار هالشي؟ لأننا مشينا على القانون، الله يصبر قلبك يا بنتي ياشيخة”.

#اعدام_قاتل_فرح

ناصر باقر زوج المقتوله فرح حمزه اكبر ضحية جريمة صباح السالم يرثي زوجته بعد دفنها بكلمات موثره. . الله يكون في عونه pic.twitter.com/d5FA2uHhQy — مي العيدان (@mayal3eidan) April 22, 2021

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