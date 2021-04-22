أول قضية ضد رامز جلال بدأت رسمياً .. وهذا ما قرره مُطرب سوري بعد إهانته!

يبدو أن الفنان المصري رامز جلال سيبدأ رسمياً بأولى قضاياه التي تسبب بها برنامجه الرمضاني الجديد “رامز عقله طار”، حيث قرر المطرب السوري أركان فؤاد تصعيد أزمته مع رامز .

جاء ذلك بعد سخرية رامز جلال من ملابس أركان فؤاد أثناء حلقة مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنانة الاستعراضية لورديانا وقرر تقديم شكوى رسمية لنقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية في مصر.

كما قدم أركان فؤاد شكوى لنقابة الإعلاميين المصريين، وهي الخطوات الأولى المطلوبة رسميا قبل اللجوء إلى القضاء وفقا للائحة اتحاد الفنانين المصريين والعرب.

وقال أركان في الشكوى الرسمية إنه تعرض لاعتداء لفظي من قبل رامز جلال، متسائلاً عن سبب الزج باسمه ببرنامج المقالب هذا.

مشاهد مسفة وسخرية من قامات فنية

وأضاف أركان في شكواه: “يأتي رامز بالضيوف أيا كان اتفاقنا او اختلافنا معهم ليتم عمل المقلب بهم بالقول والفعل عن رضى تام كما فعل مع ضيفي هذه الحلقة بضربه طلقات مطاطية عليهم في أماكن حساسة وخادشة للحياء العام لإثارة ضحكات المشاهدين على مشاهد مسفة، والسخرية بالقول على قامات فنية كبيرة ليس لها علاقة بالضيوف او البرنامج”.

وأشار أركان فؤاد إلى أنه تواصل مع محاميه لاستشارته في الإجراء المناسب حتى يتم الاعتذار له بشكل رسمي، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي لحق به بسبب حلقة رامز جلال.

نادية مصطفى تتوعد رامز جلال

وسبق أن عبرت زوجة أركان فؤاد، الفنانة المصرية، نادية مصطفى، عن استيائها من سخرية رامز جلال من زوجها.

وقالت نادية خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، المذاع على شاشة القناة الأولى، إنه “في الوقت الذي تحارب فيه الدولة فكرة. التنمر والتحرش يأتي برنامج يصرف الملايين للتحريض على التنمر والتحرش، وأن ذلك خفة دم.”

وأكدت الفنانة المصرية في الوقت ذاته أنها ليس لديها مانع في الهزار بشرط أن يكون الطرفان سعداء بذلك، وليس أحد الأطراف. سعيد والآخر يتعذب بسبب هذا الهزار.

وأضافت زوجة أركان فؤاد، أن زوجها فنان محترم وكل الناس تشهد له بالاحترام، ولم يخطئ في حق أحد.

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وتابعت: “احنا كعيلة في حالنا وماشيين جنب الحيطة ومحترمين نفسنا، فنلاقي ولا لينا ولا علينا في سياق عبارة فيها تريقة على ضيف على كرشه ولبسه ثم يختم حديثه بقوله “ما أنت لازم تقع عشان لابس جزمة أركان فؤاد”.

واستطردت مستنكرة ما فعله رامز جلال: “أنا مفهمتش إيه الفكرة والإيفيه وإيه اللي يضحك؟ العبارة دي جت في سياق تريقة وأثرت عليا ومنمتش طول الليل.”

وأكملت نادية مصطفى:”وطالما فيه إساءة يبقى لازم نقف عندها، وكلمت بعدها كبيرنا الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وقولت له هتجيب حق نادية مصطفى وأركان فؤاد إزاي؟”

مضيفة:”أنا منمتش طول الليل وأركان مستاء ومتضايق وبنتي كتبت على الفيس وحياة جزمة أبويا لجيب حقه، أنا عاوزة أي حاجة غير إن رامز يعرف قيمة أركان وأنه غلط في حقه ويعتذر له”.

“ماحدث لن يمر”

وكانت فيروز ابنة الفنان أركان فؤاد، عبرت عن غضبها من إدراج اسم والدها في الحلقة للسخرية منه، وذلك في إطار تعقيبه على شكل الحذاء الذي كان يرتديه مطرب المهرجانات، حمو بيكا، ولفت رامز إلى أنه يشبه الأحذية التي يرتديها أركان فؤاد.

وأكدت فيروز أركان فؤاد عبر حسابها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي عقب انتهاء بث الحلقة على فضائية “إم بي سي مصر”: أن “ما حدث لن يمر وسنرفع قضية على رامز جلال”.

فيما ناشدت نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، التدخل سريعا من أجل حل الأزمة.

وقالت في منشورها: “ياريت نقيب الممثلين المحترم أشرف زكي، الذي أنا أحبه وأحترمه جدا، يعلم رامز جلال إن في احترام وتقدير للناس الكبيرة المحترمة اللي عمرها ما غلطت ولا اتقال عليها نصف كلمة.. السخرية من الناس والسخافة ليست هزارا ولا تضحك”.

كما شددت ابنة أركان فؤاد في منشور آخر لها،الجمعة، قائلة بعضب: “وحياه جزمة أبويا مش هنسكت”.

من هو أركان فؤاد؟

يُشار أن أركان فؤاد فنان ومطرب سوري، متزوج من الفنانة المصرية نادية مصطفى و له منها ثلاثة بنات وهن ريم وفيروز وهمسة.

ومن أشهر أغاني أركان فؤاد: “بدنا نتجوز ع العيد”، “في عيونك شلال”، ” أول حب في إسكندرية”، “مجاريح الهوي”.

كما شارك أركان فؤاد في عدد من المسرحيات أبرزها:”كارمن، سكة السلامة، لعبة الست”، وكانت مسرحية “غزل البنات” آخر أعماله الفنية.

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