ماذا قالت حلا شيحة عن زواج وطلاق الداعية معز مسعود 4 مرات قبلها!

علقت الفنانة المصرية حلا شيحة لأول مرة على زواج وطلاق زوجها الداعية المصري معز مسعود، المتكرر، قبل أن يرتبط بها أخيراً.

“قسمة ونصيب”

وكانت البداية حين نشرت حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، للبحر، معلقةً عليه: “الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا وما يدور في أعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا فهو الأول ليس قبله شئ وهو الآخر ليس بعده شئ”.

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وتابعت حلا شيحة: “الكون كله بكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تُعد ولا تُحصي لا يصف واحد بالمئة من جمالك يارب وقدرتك وقوتك وجلالك .. نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك”.

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وتفاجأت حلا شيحة بإحدى المتابعات تسخر من كلامها وتسألها: “هل تنوي أن تصبحي داعية مثل زوجك الذي يتزوج ويطلق كل فترة؟”.

لترد عليها حلا شيحة قائلة: “يشرفني أن أكون مثل زوجي، ثم فليتجوز أو يطلق، ما المشكلة؟ هذه قسمة ونصيب”.

يوم العائلة

وكانت حلا شيحة قد عادت إلى السوشيال ميديا بعد فترة غياب بسبب زواجها من الداعية معز مسعود، ونشرت أول صورة تجمعهما بعد زفافهما.

وظهرت حلا شيحة في الصورة مع معز مسعود، وأبناءها الأربعة (هنا وخديجة وأحمد وعائشة) من طليقها الكندي، في أحد النزهات العائلية خارج المنزل. وقد وضعوا الكمامات الطبية التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.

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وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: الحمد لله يوم جميل مع العائلة، ربنا يحفظ لنا و لكم ولادنا جميعاً”.

“حافظي على إبتسامتك”

وأثار حفل زفاف حلا شيحة ومعز مسعود قبل أشهر ضجة واسعة بعد نشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر معز مسعود صورة له ولزوجته حلا شيحة التي ظهرت بالحجاب، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام”.

وأرفق معز مسعود الصورة بآية قرآنية: “والَّذِينَ يقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذرِّيَّاتِنَا قرَّةَ أَعْينٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا”.

وأثارت حينها صور حلا شيحة التي أطلت بفستان أبيض ناعم، ووضعت غطاء رأس على شعرها، جدلاً واسعاً وموجة سخرية بين الناشطين.

ورفض معظمهم إطلاق وصف “داعية” على زوجها معز مسعود.

“قلبه عامر بالنساء”

ومما جاء في التعليقات ما كتبه أحدهم: “بس ماتقولش داعية”، وسخر آخر: ” قلبه عامر بالنسوان”، وفي تعليق آخر: “كله بما يرضي الله”.

بينما رأى مغرد أن يتم تغيير وصف “الداعية”، وكتب: “الداعية إلى الزواج معز مسعود”، وكتبت رؤى: “بيحب يهدي الفنانات. الي الطريق الصحيح جداً”.

وتساءل آخرون كيف يستطيع معز مسعود إقناع الممثلات والجميلات بالارتباط به، وتوقعت فئة كبيرة منهم أن يتم الطلاق سريعاً بين حلا شيحة ومعز مسعود.

قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود

وبدأت قصة الحب بين الثنائي في يوم 13 يونيو/حزيران عندما نشر الداعية معز مسعود عبر حسابه “إنستغرام” صورة له ممسكا “جيتار”.

وردت حينها حلا شيحة تعلق قائلة: “هاي معز مين واخد الصورة”، ليرد عليها معز: “شخص مهم أوي”.

وأثير لاحقاً جدلا استمر عدة أيام حول ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود، ولم تعلق الفنانة وقتها بالإيجاب أو بالنفى.

وفي 2 ديسمبر الأول أعلنت حلا عن علاقتها مع الداعية مسعود، عبر حسابها بموقع “إنستغرام”. بعد إهدائه لها أغنية بصوته. بعنوان “المقاتل”. حيث قال “لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدين عن الجميع الآن”.

وقامت شيحة بإعادة نشر الأغنية، وعلقت عليها: “أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء”.

هل تعتزل حلا مجددا؟

وأثار خبر عقد قران حلا ومعز مسعود في 8 فبراير جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الناشطون حول اعتزال حلا مجال الفن مُجددًا. وعودتها للحجاب، كما فعلت خلال زواجها من والد أبنائها الكندي يوسف هاريسون.

لكن مصادر مُقربة من أسرة حلا شيحا نفت حينها ما أثير حول اعتزالها المجال بعد زواجها من معز مسعود، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضحت المصادر آنذاك أن معز مسعود، لم يضع أي شروط لحلا، بشأن إتمام زواجهما، لاسيما وأنّ بينهما حالة من التوافق والتفاهم الكبيرة. كما أنه لم يُعارض وجودها في مجال الفن، خاصة أنها لم تُشارك في أعمال فنية مُثيرة للجدل أو مشاهد خارجة.

الزوجة الرابعة لمعز مسعود

الجدير بالذكر أن حلا شيحة تُعد تجربة الزواج الرابعة في حياة معز مسعود. ففي عام 2003 تزوج من فتاة تدعى سارة. وهي ملكة جمال الجامعة الأمريكية.

وفي 2017، ارتبط بالمرشدة السياحية بسنت نور الدين. وبعد انفصاله عنها تزوج عام 2019 من الممثلة شيري عادل. وسرعان ما انفصلا.

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