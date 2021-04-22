بنزيما يصنع التاريخ مع ريال مدريد بمعادلة رقم الأسطورة راؤول والتفوق على رونالدو

نجح المهاجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية من تسجيل الأرقام القياسية مع فريقه ريال مدريد الإسباني. بعد تسجيله هدفين في شباك مرمى منافسه قادش. خلال منافسات الدوري الإسباني “الليغا” الجاري.

وقيادة فريق الملكي الإسباني إلى صدارة الترتيب. ليتقاسم النقاط مع جاره أتلتيكو مدريد “البلانكوس”. قبل مواجهة الفريق منافسه هويسكا.

Benzema goal for Real Madrid against Cadiz CF #Laligapic.twitter.com/2Zrn5jFDdC — Everything Sports (@CompleteSport24) April 21, 2021

بنزيما ومعادلة رقم راؤول

وعادل اللاعب كريم بنزيما رقم أسطورة ريال مدريد والكرة الإسبانية “راؤول غونزاليس” 43 عامًا التهديفي. بعد تسجيله ضد جميع الفرق ال 35 فريقًا التي واجهها اللاعب في منافسات الدوري الإسباني “الليغا” هذا الموسم.

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بنزيما والتفوق على رونالدو

كما وأصبح أكثر اللاعبين في تاريخ نادي ريال مدريد “الملكي”. في قيامه بصناعة الأهداف في الدوري الإسباني مع ريال مدريد في القرن الواحد والعشرين بمجموع 88 تمريرة حاسمة، يأتي خلفه النجم البرتغالي السابق في صفوف الفريق “كريستيانو رونالدو” برصيد 87 تمريرة حاسمة.

معلومة قد لا تعرفها: كريم بنزيما لم يسبق له وأن أضاع ركلة جزاء في مسيرته الاحترافية. pic.twitter.com/b7vM9sA3IK — هَرَمْ (@1DeDios13_) April 21, 2021

المدرب زيدان وبنزيما

وقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، في مؤتمر صحفي له تعقيبًا على تألق مواطنه كريم بنزيما في المباراة أمام قادش.

قائلاً: “أنا سعيد حقا بما يفعله. إنه لاعب مهم لنا ولخطتنا وليس لتسجيله الأهداف فقط، بل لمساعدته العديد من اللاعبين الآخرين للمساهمة في اللعب داخل الميدان.

وأردف زيدان، “نستمتع بما يفعله وأتمنى أن يستمتع ريال مدريد به لفترة أطول. كما إنه رائع فيما يتعلق باللعب بين خطوط المنافسين ويمكن العثور عليه بسهولة. ثم يحرز الأهداف، أمر مثالي”.

هدفي بنزيما في مباراة قادش

وافتتح هداف فريق ريال مدريد خلال الموسم الجاري بنزيما التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة ال30 من الشوط الأول، هي الأولى لحامل اللقب في الدوري منذ 24 أكتوبر عام 2020م، وتدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها في المباراة أمام منافسه قادش.

بقيادة بنزيما ريال مدريد ينتصر بثلاثية رغم الغيابات، ويشارك أتليتكو مدريد مؤقتاً في صدارة الليجا 🔥👑 pic.twitter.com/EP29VvFeVd — Kooora (@kooora) April 21, 2021

كما وصنع الهدف الثاني للمدافع الإسباني ألفارو أودريوزولا الذي أحرز هدفه الأول مع ريال مدريد، قبل أن يضيف كريم بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة ال40. لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق ريال مدريد برصيد 70 نقطة بعد يليه فريق أتلتيكو مدريد متساويًا بنفس النقاط في ترتيب منافسات الدوري الإسباني.

صعود ريال مدريد وإشبيلية

بينما جاء فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الثالث برصيد 67 نقطة. أما في المركز الرابع جاء فريق برشلونة برصيد 65 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال بتيس برصيد 49 نقطة، متساويًا مع فريق فياريال بنفس النقاط. فيما جاء في المركز السابع من الترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 47 نقطة.

بنزيما هذا الموسم في الليغا حتى الان لعب 28 مباراة

ساهم في 28 هدف ! سجل 21

صنع 7 الحكومة 🔥 pic.twitter.com/KL4ome1KPm — FERAS (@Raull_7F) April 21, 2021

فيما جاء في المركز الثامن فريق أوساسونا برصيد 40 نقطة، بينما جاء فريق في مركزين التاسع والعاشر فريق أتلتيك بيلباو وغرناطة برصيد 39 نقطة.

ترتيب قادش في الدوري

فيما يحتل المنافس قادش برصيد 36 نقطة في المركز الثالث عشر من جدول الترتيب. بفارق نقطة حيدة عن صاحب المركز الثاني عشر فريق أوساسونا.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

🎖رسميا | هدف بنزيما في الكلاسيكو يفوز بهدف الجولة pic.twitter.com/vp0zMhhVYl — Blancos Global (@Blancos_Global) April 16, 2021

كريم بنزيما ووصافة الترتيب

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

كريم بنزيما خلال أقل من عشر دقائق (هدفين وأسيست). 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/FNEM7Hqwjp — Insider Real (@RMCFarab) April 21, 2021

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا. بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي أصيب مؤخرًا في الفخذ. فيما لم تحدد مدة غيابه عن المشاركة مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.

ترتيب المغربي النصيري مع إشبيلية

كما جاء المهاجم المغربي يوسف النصيري برصيد 17 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2020-2021.

كريم بنزيما :

قبل كل مباراة أستمع الي القرآن كلام الله لأنه يجعلني في راحة نفسية كبيرة ❤ pic.twitter.com/u0TCoD6NzY — برلين | كود نمشي EN (@rmd80_) April 18, 2021

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