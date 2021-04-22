اعترافات صادمة للمذيعة المصرية رانيا صفوت التي قتلت زوج شقيقتها في أول يوم برمضان

تناقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل اعترافات جديدة صادمة للمذيعة المصرية رانيا صفوت ضمن التحقيقات معها، والتي كانت قد أقدمت على قتل شقيق زوجها طعنا بالسكين في أول يوم رمضان.

“الشيطان غلبني”

وكشفت المذيعة المصرية رانيا صفوت أنها لم تكن تنوي القتل ولكن الشيطان غلبها.حسب قولها

وقالت رانيا صفوت بحسب صحيفة “الوطن” المصرية، إن والدتها دعتها للإفطار معها في أول أيام شهر رمضان المبارك مع أخواتها، كما هو معتاد كل عام.

وتابعت أن هذا العام لم يكن كسابقه بل كان مختلفا تماما وقلب حياتها رأسا على عقب.

وشاية زوج شقيقتها

وأوضحت أن ذلك حدث بعدما علم زوج شقيقتها المجني عليه، أنها سوف تأتي لمنزل والدتها بصحبة زوجها المديون لبعض أصدقائه.

وتابعت انه اتصل بهم لإبلاغهم أنه سيكون متواجدا في السيدة زينب في بيت والدة زوجته، فحضر بعض الدائنين، وقاموا بخطف زوجها.

وأضافت “صفوت” أنها حينها شعرت بصدمة بما حدث لزوجها، بعدما علمت أن السبب وراء ذلك هو زوج شقيقتها.

ذهبت لتعاتبه فقتلته

وأكملت :”صعدت مسرعة للشقة بعدما كانت في أسفل للعمارة تحاول منع المستحقين من أخذ زوجها منها، توجه له اللوم وتضربه بكفيها على صدره”.

وتابعت: فما كان منه إلا أنه دفعها وقطع جزءا من ملابسها «من على كتفها» وحمل كرسيا لكي يعاجلها بضربة.

وتوضح انها استلت سكينا كان بجوارها وطعنته في فخذه فأردته قتيلا، وانتظرت بجوار الجثة حتى حضرت قوة من قسم شرطة السيدة زينب واصطحبوها للقسم.

واعترفت تفصيليا بالواقعة وأنها لم يكن في نيتها القتل، وقالت ما نصه “الشيطان غلبني ومقدرتش أسيطر على نفسي”.

وكانت بداية القضية بأول يوم رمضان حين تلقت مباحث القاهرة إخطاراً من قسم السيدة زينب يفيد بالقبض على مذيعة متهمة في جريمة. قتل، وتم ضبطها وتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة وعليه أثار دماء القتيل.

واعترفت المذيعة صفوت بارتكابها الجريمة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات، بعد مشادة. كلامية حدثت بينهما، إثر معرفتها أنه من قام بالكشف عن مكان اختباء زوجها.

ووقتها أمرت جهات التحقيق بحبس المذيعة رانيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أداة الجريمة.

كما أمرت جهات التحقيق بسرعة تقديم التحريات حول الواقعة، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم. للوقوف على أسباب الوفاة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

الجدير بالذكر أن رانيا صفوت من مواليد القاهرة، وتعمل كمذيعة في شبكة راديو وتقدم برنامجاً يحمل عنوان “على مزاجك”.

وتتمتع رانيا صفوت بشعبية كبيرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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