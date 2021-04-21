الفاشينستا الكويتية نهى نبيل تنهار بعد تسريب الفيديو الخادش للحياء من داخل منزلها!

لم تتمالك الفاشينستا الكويتية نهى نبيل نفسها، وبكت على الهواء مباشرة أثناء حديثها عن الفيديو الذي تم تسريبه لها من داخل منزلها وهي توبخ ابنها الأكبر بألفاظ خارجة.

نهى نبيل: تعرضت للخيانة

وقالت نهى نبيل أثناء استضافتها عبر برنامج “علي ونجم” على تلفزيون الكويت: “انتشر الفيديو من كاميرات البيت، هناك خيانة حدثت، ولكن الله فوق”.

شلون انتشر ڤيديو نهى وولدها من كاميرات المراقبة بالبيت؟ 📹

–#علي_ونجم pic.twitter.com/Y8g9cYsFva — برنامج علي ونجم (@AliWNajim) April 20, 2021

وتابعت نهى نبيل: “تم رفع قضايا ضدي، وقيل إن الفيديو يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، ولكن بحمد الله تم تحليل الفيديو، وتم التأكيد أنه خال من أي ألفاظ خادشة للحياء وأن الألفاظ التي جاءت به تم تركيبها”.

وأكدت الفاشنيستا الكويتية أنها لا تتحدث مع أطفالها بالطريقة التي تم إظهارها بالفيديو، ولا تنطق بالألفاظ التي وردت فيه، مضيفة: “معروف أنني أم سائبة في المنزل، وتستطيع أن ترى ذلك في أبسط المواقف التي أقوم بتصويرها عبر سناب شات”.

تنازلت حفاظاً على الأسرة

واستطردت نهى: “أنا لو كنت أماً غير جيدة، لما أخذوا راحتهم معي بهذه الطريقة، ولما قاموا بالرد علي كما يردون، لكانوا شعروا بالخوف مني”.

وعادت نهى وأكدت أن تسريب الفيديو حدث بسبب خيانة، مشيرة إلى أنها تنازلت عن حقها حفاظاً على تماسك العائلة.

وأوضحت نهى نبيل أن هذه الخيانة جاءت من أشخاص تعيش معهم، لكنها رفضت الإفصاح عن هويتهم.

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وتابعت: “أكثر ما أزعجني هو التشهير بابني، وجعله يشعر بالخجل من الذهاب إلى المدرسة لمدة أسبوع بسبب الألفاظ الخارجة التي وردت بالفيديو”.

وأكدت الفاشنيستا الكويتية أنها لا تقوم بتوبيخ ابنها أمام شقيقتها حتى تقوم بتوبيخه أمام الملايين، وقالت باكية: “هذا الفيديو أكبر جرح حدث لي في حياتي لأنه لم يرحمني أي شخص مطلقا أو يقف معي، يلعن أبو السوشيال ميديا اللي راح تخليني أمر بهذه المعاناة”.

مباحث الأحداث تفتح تحقيقاً بالفيديو

وتعود أزمة الفيديو إلى العام الماضي، حين انتشر مقطع مسرب “خادش للحياء”، في الكويت ودول الخليج الأخرى، التقطته كاميرا مراقبة، لنهى نبيل.

وتظهر الفاشنيستا الكويتية في الفيديو، وهي تعتدي على طفلها وتوجه له شتائم خادشة للحياء، إذ وصفته بألفاظ لا تليق كونها بذيئة.

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وفتحت مباحث الأحداث في دولة الكويت، تحقيقا في مضمون المقطع .

وكانت الفاشنيستا الكويتية ردت على الانتقادات الموجهة ضدها بصورة جمعتها بابنها، معلقة: ”حتى وإن كنت تمشي مستقيما ستجد من ينتقد ظلك المائل“.

وأكدت نهى نبيل في حينها أنها لجأت للقضاء وقالت إن ما حدث هو انتهاك للخصوصية وحرمة المنزل والأمور السرية التي في بيتها.

ابتزاز نهى نبيل

وأضافت بفيديو نشرته على حسابها الخاص على “سناب شات”: “أنا امرأة متزوجة وأرتدي ملابس منزلية وتفاجأت بانتشار المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه جريمة، وتواصلت مع المباحث الإلكترونية وسيتم فتح تحقيق ضد كل من نشر المقطع”.

وكشفت الفاشنيستا الكويتية، أنها تعرضت لابتزاز من قبل أحد الحسابات التي تنتقد مشاهير السوشيال ميديا. وتم تهديدها بنشر صور وفيديوهات مُسربة من داخل منزلها.

وقالت نهى بفيديو: “مرة في حساب معروف إنه قاسى على المشاهير يتكلم عنهم ويبتزهم ويقولهم تبغى اسكت عنك ادفع.. أول مرة كتب عني ما دريت وتاني وتالت مرة كمان ويسب ويقذف ويألف وأنا ولا رديت عليه”.

وتابعت نهى: “بدأ يسب ويقذف ينشر صورة أردى من صورة، وسبة أكبر من سبة وكذبة أكبر من كذبة، وتأليف، وكل هذا عشان أرد عليه”.

واستطردت: “أنا من رأيي الإنسان الواثق من نفسه لا يستفز، مين اللي يخاف ويرد ويردح ويستفز هو الي عنده مشكلة. يعني قاعد تمر بضائقة مادية عندك مشاكل قاعد تترزق من ورا المشاهير، ابعت لي رسالة صغيرة ترى أم حمود عندي ظروف والله بظبطك. لكن لوية الذراع هذه ما تصير، ترى انا دراعي جيلي ما ينكسر”.

أشرطة من أيام أمريكا!

وسردت نهى موقفاً آخر تعرضت خلاله أيضاً للابتزاز، وقالت: “مرة واحدة دشت علي بتقولي أنا عندي لك أشرطة من أيام أمريكا إذا ما دفعتي راح أنشر الأشرطة اللي عندي. نعم ياختي أشرطة إيه يا روح أمك، أنا في أمريكا كنت في المطبخ وكنت أمسح حمامات، وين فضايح أمريكا”.

وتابعت: “نفس اللي قالي عندي تسريبات من داخل بيتك إذا ما دفعتلي 50 ألف راح أنشرها، أنا قولتله روح انشر عني، ايش بكون بسوي يعني في البيت، ولو”.

وختمت نهى نبيل حينها: “أنا مش معصومة عن الخطأ ويمكن لبسي وشكلي مايعجب كثيرين منكم، بس ما أخاف”.

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