موقع ينشر فضيحة لشقيق مدير الأمن الوطني في الأردن .. ابتز سيدات وهددهن لإقامة علاقة جنسية!

فجر حساب “الأردنية نت” بتويتر مفاجأة صادمة وخطيرة بكشفه تفاصيل استغلال محسن محمد الحواتمة، شقيق مدير الأمن الوطني في الأردن حسين الحواتمة، لنفوذ أخيه في معاملات غير مشروعة والتربح من ورائها فضلا عن ابتزاز بعض النساء جنسيا عبر التهديد مستغلا نفوذه.

شقيق مدير الأمن الوطني يبتز بعض السيدات ويقوم

الأردنية نت- خاص

بتهديدهن لاقامة علاقة جنسية ويتنفع من نفوذ أخيه في انجاز معاملات لبعض المواطنين مقابل الحصول على مبالغ ماديا وموظف بوزارة الزراعة يحصل على راتبه دون الحضور للعمل

محسن محمد الحواتمة، شقيق حسين الحواتمة pic.twitter.com/2Ag7lUJHac — الأردنية نت (@alurdunyya) April 21, 2021

وفي سلسلة تغريدات بتويتر كشف حساب “الأردنية نت”، عن معلومات وافية عن عمليات فساد وابتزاز يمارسها المدعو، محسن الحواتمة شقيق حسين الحواتمة، مستغلا سلطة أخيه كمدير للأمن الوطني.

حصلت الأردنية نت على معلومات وافية عن عمليات فساد وابتزاز يمارسها المدعو محسن الحواتمة شقيق حسين الحواتمة، مستغلا سلطة أخيه كمدير للأمن الوطني

العديد من الملاحظات أخطرها ابتزاز سيدات لاقامة علاقة جنسية وتهديدهن بنفوذه لدى الأجهزة الأمنية ولدى الأردنية نت الأدلة الكافية على هذا — الأردنية نت (@alurdunyya) April 21, 2021

ولفت الحساب إلى أن العديد من الملاحظات وصلته ، أخطرها ابتزاز سيدات لاقامة علاقة جنسية وتهديدهن بنفوذه لدى الأجهزة الأمنية، مشددا على أنه يمتلك الأدلة الكافية على هذا.

ويفعل الحواتمة كل هذه الدناءات مستغلا نفوذ أخيه، بالإضافة لعمليات فساد مالي وإداري، وفق “الأردنية نت”.

وتابع الحساب الأردني أنه قام سابقا ببيع أشجار تعود ملكيتها لوزارة الزراعة لحسابه الخاص، علما أنه لا يقوم بالحضور إلى مقر عمله.

اضافة لعمليات فساد مالي واداري، حيث قام سابقا ببيع أشجار تعود ملكيتها لوزارة الزراعة لحسابه الخاص علما أنه لا يقوم بالحضور الى مقر عمله

وآخرها المركبة التي يركبها والتي قام بالاحتيال على فتاة مصرية واخذ منها ثمن هذه المركبة مقابل تحصيل مبلغ مالي كبير لها — الأردنية نت (@alurdunyya) April 21, 2021

وضرب الحساب الأردني مثالا بأن “المركبة التي يركبها حصل عليها بالاحتيال على فتاة مصرية، وأخذ منها ثمن هذه المركبة مقابل تحصيل مبلغ مالي كبير لها.”

واستطرد حساب “الأردنية نت”:”إضافة لتورط المدعو محسن الحواتمة بإستخراج رخصة محل سلاح لاكثر من مرة وبيعها مقابل مبالغ مالية طائلة.”

اضافة لتورط المدعو محسن الحواتمة بإستخراج رخصة محل سلاح لاكثر من مرة وبيعها مقابل مبالغ مالية طائلة

ويقوم المدعو بتقديم خدمات لبعض الأشخاص لدى جهاز الأمن كنقل من مكان الى آخر ويتلقى مبالغ مالية عبر وسطاء لقاء ذلك — الأردنية نت (@alurdunyya) April 21, 2021

ويقوم المدعو بتقديم خدمات لبعض الأشخاص لدى جهاز الأمن كنقل من مكان إلى آخر ويتلقى مبالغ مالية عبر وسطاء لقاء ذلك، يقول الحساب.

هذا ونشر الحساب الأردني صورا من محادثات خاصة بالحواتمة على تطبيق “واتس آب”، بالإضافة لرقم هاتفه، للتأكيد على صحة ما ذكره من معلومات حوله.

نضع هنا رقم للمدعو محسن الحواتمة، للتدليل على مصداقية ما نمتلك من معلومات pic.twitter.com/OszK8TBkZY — الأردنية نت (@alurdunyya) April 21, 2021

وإضافة لذلك، قام المدعو محسن الحواتمة ـ وفق الحساب الأردني ـ بتسهيل اخراج أشخاص في حقهم منع سفر على خلفية قضايا مالية من المطار دون أدنى مشاكل، مقابل مبالغ طائلة.

اضافة لذلك، قام المدعو محسن الحواتمة، بتسهيل اخراج أشخاص في حقهم منع سفر على خلفية قضايا مالية من المطار دون أدنى مشاكل، مقابل مبالغ طائلة — الأردنية نت (@alurdunyya) April 21, 2021

وطالب حساب “الأردنية نت” السلطات الأردنية بالتدخل لوضع حد لهذه الكارثة، وخاطب جهاز المخابرات تحديدا:”نضع هذه النبذة عن هذا الشخص بين يدي جهاز المخابرات تحديدا. آملين أن تتوقف تهديداته التي يمارسها بحق بعض المواطنين في هذه الأثناء. ولدينا المزيد مما نتحفظ عليه حفاظا على سلامة بعض الأشخاص المعنين”.

نضع هذه النبذة عن هذا الشخص بين يدي جهاز المخابرات تحديدا آملين أن تتوقف تهديداته التي يمارسها بحق بعض المواطنين في هذه الأثناء ولدينا المزيد مما نتحفظ عليه حفاظا على سلامة بعض الأشخاص المعنين — الأردنية نت (@alurdunyya) April 21, 2021

واختتم:”ما قمنا بإدراجه هو شيء بسيط مما في أيدينا ونتمنى أن يتوقف الأمر عند هذا الحد. ويتم محاسبة هذا الشخص وكف يده عن التعدي والابتزاز بحق بعض المواطنين قبل أن نضطر الى وضع قرائن أخرى”.

مدير الأمن العام

ويشار إلى أن اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، هو مدير الأمن العام في المملكة الاردنية، وهو مواليد شهر مايو 1966.

التحق الحواتمة بالكلية العسكرية الملكية كتلميذ عسكري بتاريخ25 تشرين أول 1983.

ورفع لرتبة ملازم ثاني بتاريخ 10 تشرين الثاني 1985، وحصل على ماجستير الإدارة والعلوم العسكرية بالأردن، بالإضافة لماجستير التخطيط الاستراتيجي والأمن العالمي من أمريكا.

المملكة على صفيح ساخن

ويتزامن هذا مع الأحداث الساخنة والغير مسبوقة التي يشهدها الأردن، بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة على الملك والتي تم إحباطها واتهم فيها الأمير حمزة بن الحسين وعددا من المقربين منه، وفق الرواية الرسمية.

وأمس، الثلاثاء، كشف رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن الأمير حمزة بن الحسين ليس تحت الإقامة الجبرية و لن يخضع للمحاكمة بعد ما باتت تعرف بـ”قضية الفتنة” في المملكة الاردنية.

اقرأ ايضاً: لإدانة الأمير حمزة .. مفاجأة مصورة عن اعترافات معتقلين في “المؤامرة” بالأردن

وقال فيصل الفايز ان التحقيقات الاولية جرت، ونحن بانتظار التحقيق الجزائي الذي ستقوم به النيابة العامة، وعندها ستتضح الحقائق بهذا الموضوع، نافياً وجود غموض في القضية .

وأشار رئيس مجلس الأعيان الأردني في لقاء متلفز عبر شاشة (فرانس24) الى أنه كان هناك مابين 14 -18 متهما في القضية نفسها وستتم محاكمتهم.

وفيما يتعلق بملف الأمير حمزة، قال “الفايز” ان الملك عبدالله الثاني، عاهل البلاد، ارتأى أن يحل مشكلته من خلال العائلة المالكة، ومن جهته اصدر الامير اكد ولاءه للملك .

وأكد “الفايز” ان الأمير حمزة بن الحسين ليس تحت الإقامة الجبرية، وهو ذهب الى المقابر الملكية رفقة الملك عبدالله في ذكرى مئوية المملكة.

واعتبر ان كل الانباء التي تتحدث عن وجود الأمير حمزة تحت الاقامة الجبرية بأنها تسعى الى زعزعة الاستقرار والامن في المملكة الاردنية الهاشمية، وتكذيب الرواية الرسمية .

وقال ان الأمير حمزة ارتآى ان لا يتحدث بعد اصدار بيانه.

وشدد على ان ما حدث في المملكة لم يكن محاولة انقلاب، بل محاولة للفتنة وزعزعة الامن الاستقرار .

وقال “الفايز” انه لا يتهم احداً بما جرى في المملكة، لكنه استدرك بالقول إن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب عندما قام بدعم اسرائيل بشكل مطلق، ووافق على نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب الى القدس المحتلة وضم اراضي من الضفة الغربية وهضبة الجولان، كان الملكالاردني ضد هذه السياسيات؛ لانها كانت تسعى لزعزعة استقرار الشرق الاوسط.

وألمح الفايز إلى أن صهر ترامب جاريد كوشنر متورط فيما يسمى محاولة الانقلاب في المملكة.

”قضية الفتنة”

وأنهت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في المملكة الثلاثاء ‏ تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً فيما عرف بـ”قضية الفتنة”.

وتبين بنتيجة التحقيق أن القضية قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها. والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة.

وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك