موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

من المقرر أن يخوض فريق برشلونة الإسباني مواجهة قوية أمام منافسه خيتافي مساء اليوم الخميس داخل معقل الفريق الكتالوني “الكامبنو”، في إطار منافسات الأسبوع ال31 من الدوري الإسباني الممتاز.

⚽ | برشلونة 𝐕𝐒 خيتافي

📒 | الدوري الاسباني 🇪🇸

⏱️ | 11:00 مساءً

🎙️ | يوسف سيف #LaLiga pic.twitter.com/m4lxmvvme8 — سهيل (@H_U_51) April 21, 2021

موعد مباراة برشلونة

كما وستقام هذه المباراة بين كلا المنافسين على ملعب الفريق المستضيف فريق برشلونة أمام منافسه الضيف خيتافي مساء اليوم عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. وفلسطين. ولبنان وسوريا. ودولة قطر والكويت والبحرين.

بوردالاس (مدرب خيتافي): "ميسي افضل لاعب في التاريخ، جعل الليغا أكبر طوال هذه السنوات". pic.twitter.com/D2buThcyxc — InCampNou (@InCampNou) April 21, 2021

أما عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر. وليبيا. والسودان. بينما ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة برشلونة وخيتافي

وستبث مباراة ريال مدريد الإسباني ومنافسه خيتافي على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

بوردالاس (مدرب خيتافي): "بالنسبة لي، البارسا لديه نقاط قوة فقط، الشيء الأكثر أهمية هو أننا نلعب لعبة رائعة، وينتهي بنا الأمر بالرضا عن العمل الذي نقوم به، إلتزام اللاعبين مرتفع للغاية، وهذا يطمئنني". pic.twitter.com/w0MUPGRTFq — InCampNou (@InCampNou) April 21, 2021

وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

اقرأ المزيد: “شاهد” ريال مدريد ينتفض في وجه قادش ويعتلي عرش الليغا من جديد

التعليق على مباراة برشلونة وقادش

وسيعلق على مجريات اللقاء بين فريق ريال مدريد ونظيره قادش الإسباني المعلق في شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية يوسف سيف.

معنويات برشلونة وخيتافي قبيل المواجهة

ويخوض فريق برشلونة مباراة خيتافي بمعنويات عالية بعد التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا أمام منافسه أتلتيك بيلباو. والتي انتهت برباعية نظيفة دون رد.

بوردالاس (مدرب خيتافي): "البارسا فريق رائع، بالطبع أحب الطريقة التي يلعب بها فريق كومان، أعتقد أنهم كانوا ينمون ويتحسنون منذ وصول كومان، الان يصلون في وقت رائع، البارسا يتمتع بمستوى عالٍ للغاية". pic.twitter.com/D3wAvTAmmK — InCampNou (@InCampNou) April 21, 2021

فيما نجح فريق خيتافي في التعادل في المواجهة السابقة من فرض التعادل على منافسة ريال مدريد الإسباني. والتي انتهت بالتعادل الإيجابي في المباراة.

تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه خيتافي، في حراسة الألماني تير شتيغن.

أما في خط دفاع الفريق الكتالوني سيكون كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست. إلى جانب مشاركة جيرار بيكيه.

من كان يحلمُ بِالسماء فإنني…

في قلب برشلونة وجدتُ سَمائي pic.twitter.com/b2AJLDt5h5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 18, 2021

وكما في مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وفي خط هجوم الفريق سيأتي الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة خيتافي في مواجهة برشلونة

كما سيلعب المدرب الإسباني بيبي بوردالاس 56 عاماً المدير الفني لفريق خيتافي أمام منافسه القوي فريق الذي يصارع على لقب الدوري برشلونة، سيكون في مركز حراسة المرمى الإسباني روبن يانيز.

بينما سيلعب في خط دفاع الفريق الإسباني، اللاعب الأوروغواياني داميان سواريز، ومواطنه ماتياس أوليفيرا، واللاعب الدولي المغربي سفيان تشاكلا، إلى جانب إقحام اللاعب الفرنسي آلان نيوم.

أما سيكون في مركز خط الوسط الفريق كلاً من: اللاعب الإسباني دافيد تيمور، والياباني المعار من فريق ريال مدريد تاكيفوسا كوبو، والإسباني كارليس ألينيا، واللاعب الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، بالإضافة إلى إشراك اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا.

وفي خط الهجوم اكتفي المدرب الإسباني باللعب في رأس حربة للفريق، اللاعب الإسباني الدولي خايمي ماتا.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق ريال مدريد برصيد 70 نقطة بعد يليه فريق أتلتيكو مدريد متساويًا بنفس النقاط في ترتيب منافسات الدوري الإسباني.

صعود ريال مدريد وإشبيلية

بينما جاء فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الثالث برصيد 67 نقطة. أما في المركز الرابع جاء فريق برشلونة برصيد 65 نقطة.

🎙️@RonaldKoeman: "أحرزنا الكأس عن جدارة واستحقاق. والآن حان الوقت لإظهار قدرتنا على الفوز بلقب @LaLigaArab" pic.twitter.com/RFF9xYUY44 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 21, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال بتيس برصيد 49 نقطة، متساويًا مع فريق فياريال بنفس النقاط. فيما جاء في المركز السابع من الترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 47 نقطة.

فيما جاء في المركز الثامن فريق أوساسونا برصيد 40 نقطة، بينما جاء فريق في مركزين التاسع والعاشر فريق أتلتيك بيلباو وغرناطة برصيد 39 نقطة.

ترتيب خيتافي في الدوري الإسباني

ويحتل فريق خيتافي في المركز الخامس عشر من الترتيب برصيد 31 نقطة. في ظل التراجع في المستوى والأداء الذي يقدمه الفريق خلال منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد