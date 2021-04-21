هكذا سخر محمد هنيدي من مقلب “رامز عقله طار” .. هل كان يعلم ما سيحدث مسبقا؟!

علق الفنان المصري محمد هنيدي على حلقته مع رامز جلال والمقلب الذي نفذ فيه ببرنامج “رامز عقله طار”، عقب نشر الحلقة الخاصة به مساء اليوم، الأربعاء، على شاشة “إم بي سي”.

وجاءت تعليقات محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “فيس بوك” ساخرة من الحلقة ومواقفه فيها.

ووفق ما رصدت (وطن) فقد نشر محمد هنيدي في تدوينة قال فيها معلقا على الحلقة:”الشجاعة عادة”، وأتبعها بتعليق على نفس التدوينة سخر فيه بقوله:”بس العادة دي مش عندنا الحمد لله”.

كما نشر هنيدي بتدوينة أخرى صورة مركبة له وعلق عليها ساخرا:”أشرس قفزة في تاريخ البرنامج ، فين ديزل الوطن العربي”

ولم يكتف محمد هنيدي بهذه التدوينات واستمر في نشر الصور والكومكسات الساخرة مما حدث في حلقة “رامز عقله طار”، والرعب الذي تملك منه.

وختم محمد هنيدي تعليقاته على الحلقة التي حققت نسبة مشاهدة خيالية بمجرد نشرها، بنشره مقطع وثق لحظة دخوله “كبسولة الهوب دروب” وارتفاعها في السماء، ضمن آخر فقرات البرنامج التي تنتهي بقفز هنيدي في الماء، ويتبعه رامز جلال.

وعلق محمد هنيدي على المقطع بقوله ساخرا:”يا جدع انت ماتستفزنيش”

هل كان هنيدي يعلم ما سيحدث مسبقا؟

وكان محمد هنيدي ألمح في نهاية الحلقة بعد خروجه من حمام السباحة، إلى عدم معرفته بالمقلب مسبقا على عكس ما أشاعه البعض عن التنسيق مع الضيوف بشكل مسبق.

والدليل أنه ذكر لرامز جلال أنه لا يمكن أن ينفذ هذه القفزة أبدا بأي شكل من الأشكال ومقابل أي ثمن، ما يؤكد أنه لبم يكن على علم مسبق بما سيحدث.

هذا وحل الفنان المصري محمد هنيدي اليوم، الأربعاء، ضيف الحلقة التاسعة من برنامج “رامز عقله طار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في موسم رمضان لهذا العام عبر شاشة “إم بي سي”.

واستقبل رامز جلال “هنيدي” بمقدمة حول تاريخ الرجل المهني في عالم الكوميديا، وكيف استطاع أن يخلق معايير كوميدية جديدة في السينما المصرية في التسعينات.

وتعرض هنيدي خلال المقلب للضرب في لعبة البينت بول التي هي ضمن فقرات المقلب الذي يقوم به رامز ضد ضحاياه.

واستمر رامز طوال الحلقة بالتعليق على تصرفات هنيدي بطريقة كوميدية، متخذاً من ردود أفعاله مادة للسخرية والفكاهة.

واستمر هنيدي خلال الحلقة مروراً إلى الفقرة الثانية التي تم وضعه فيها في سفينة معلقة بالسماء.

وأظهرت الحلقة حالة الخوف والرعب التي حلت بمحمد هنيدي، خلال ارتفاع السفينة وتعرضها للاهتزازات بما ينذر بسقوطها، وأخذ بالصراخ بصوت مرتفع.

ويعتبر هذا الموسم لهذا العام ذا طبيعة مختلفة لرامز جلال عما سبقه من مواسم في كل رمضان من السنوات الماضية.

وكان رامز جلال قد أعلن عن انتهاء التصوير لجميع حلقات برنامجه رامز عقله طار، وعددها 29 حلقه، مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة.

ويعرض خلال الحلقات جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ووقع العديد من نجوم الفن والرياضة والغناء ضحايا لرامز جلال في برنامجه لهذا العام، كان منهم المطرب أحمد سعد والفنانة دينا الشربيني، والفنانة ويزو.

وكذلك الفنانة سمية الخشاب ولاعب الأهلي محمد أفشة وحارس المرمى جنش والفنانة كندة علوش والفنان حمادة هلال والفنانة ريم مصطفى.

صراخ شديد ورعب محمد عبدالرحمن “رامز عقله طار”

ويشار إلى أنه أمس، الثلاثاء، حل الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ”توتا”، كضيف للحلقة الثامنة من برنامج رامز عقله طار، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، ويتم عرضه عبر قناة “إم بي سي مصر”.

محمد عبدالرحمن ورامز جلال

وظهر الفنان رامز جلال خلال حلقته الثامنة، بإطلالة كاجوال، مرتدياً جامبسوت باللون الأسود ونسق أسفله تيشرت باللون الأبيض.

كما وارتدى رامز اكسسوارات مكونة من سلسلة ومجموعة خواتم بأحرف اسمه، ومعهم نظارة باللون الأسود.

وكعادته قدم رامز ضيفه بمقدمة كوميدية تمهيداً لمراحل “المقلب” الذي سيفعله به، على غرار من سبقه من نجوم وفنانين.

رامز جلال وفهد المولد

وأول أمس حل في برنامج الفنان المصري رامز جلال “رامز عقله طار”، مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد.

وظهر رامز جلال بإطلالة فريدة خلال هذه الحلقة، مرتدياً كارديجان باللون الأسود وعليه نقوشات حمراء، ومعه بنطلون وحذاء باللون الأسود.

واختار رامز جلال أن يرتدي إلى جانب تلك الملابس مجموعة اكسسوارات مكونة من سلسلة، إضافة إلى مجموعة خواتم بأحرف اسمه، ونظارة باللون الأسود.

وتعرض مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد لإصابة خلال حلقة اليوم من برنامج المقالب “رامز عقله طار” على قناة MBC مصر.

وأصابه الفنان رامز جلال بطلقة مؤلمة خلال لعبة حرب الألوان لكنه واصل اللعب.

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